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Microsoft'tan Blockchain hamlesi

Teknoloji devi olan Microsoft, yatırım şirketi olan China Binary'le ve High Cloud şirketiyle ortaklık kurarak bir "Blockchain geliştirme platformu" oluşturduğunu açıkladı.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Microsoft, yaptığı basın açıklamasında, Blockchain'in geliştirilmesi adına bir platform oluşturduğunu açıkladı. Şirket, söz konusu "geliştirme platformu" için teknoloji yatırım şirketi olan China Binary Sale Technology'leve High Cloud ile ortaklık kurduğunu beyan etti.
Teknoloji devi olan Microsoft, China Binary şirketinin Blockchain servisi için temel olarak, bir bulut platformu olan Azure'yi kullanacak. Ayrıca yapılan açıklamada; üç bölümlü olan ortaklığın Asya-Pasifik bölgesine odaklanılacağı ve finans, e-ticaret, eğlence gibi çeşitli sektörlerin dönüştürülmesinin planlandığı söylendi.
Microsoft Tayvan'ın genel müdürü Sun Jikang; Microsoft’un, China Binary’nin Blockchain hizmetinin güvenliğine ve çalışma hızını arttırma becerisine olan güvenini dile getirdi. Ayrıca Jikang, Tayvan'ın teknoloji potansiyelini de vurguladı.
China Binary’nin kurucusu Sun Jiangtao, Blockchain teknolojisinin; fintech, iş dünyası, bilim ve diğer sektörlerdeki önemli rolünün altını çizdi. Microsoft'la ilan edilen işbirliklerinin ardından Jiangtao, Blockchain uygulamalarının; IoT ve yapay zeka gibi diğer teknolojilerle birleştirilmesinin önemini vurguladı.
Mayıs ayının sonlarında, Tayvan hükümeti, teknolojinin gelişimini desteklemek için bir Blockchain grubu oluşturmuştu. Tayvan, dağıtılmış defter teknolojilerine verdiği önemle özellikle Asya-Pasifik bölgesinde öne çıkan bir ülke konumunda. 

https://cointelegraph.com/news/microsoft-partners-with-two-asian-firms-on-blockchain-platform-for-enterprises Yorum Yaz
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