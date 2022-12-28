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    108MP kameralı WIKO 5G tanıtıldı: Huawei Nova 9 SE'nin neredeyse aynısı

    Akıllı telefonlar için yüksek çözünürlüklü sensörler üreten Samsung, birkaç farklı model 108MP sensörü ile dikkat çekiyor. Samsung, bu sensörlerden birini ilk kez HarmonyOS’li bir cihaza verdi.
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    108MP kameralı Wiko 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki başarıları ile bilinen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, diğer firmalar için bileşenler üretmesi ile de biliniyor.  Bu doğrultuda başarılı akıllı telefon kamera sensörleri de üreten firmanın 108 megapiksel HM2 sensörü, HarmonyOS ile çalışan WIKO 5G’de kulanılıyor.


    Huawei Nova 9 SE’nin değiştirilmiş versiyonu

    Fransa merkezli WIKO, Çin pazarına girmeye karar verdi ve firma bu doğrultuda Huawei ile anlaşarak firmanın akıllı telefonlarını kendi marka isminde satmaya karar verdi. Bu doğrultuda Wiko 5G isimli cihaz Huawei Nova 9 SE’nin değiştirilmiş bir versiyonu oluyor. Arka tarafında Samsung’un 108MP HM2 sensöründen gücünü alan cihaz FHD+ 120Hz bir ekrana sahip ve Snapdragon 695’ten gücünü alıyor. 

    Nova 9 SE’den farklı olarak Wiko, 5G bağlantısını destekliyor ve tasarımda ufak değişikliklere sahip. Ayrıca cihaz HarmonyOS’tan güç alan ilk HM2 sensörlü telefon olarak dikkat çekiyor. Çin’de an itibari ile satışa çıkan cihaz 128GB model için 287 dolar, 256GB model için ise 315 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
     

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsungs-108mp-isocell-hm2-sensor-makes-way-into-huawei-harmonyos-smartphone/ https://www.gsmarena.com/wiko_5g_is_now_official_in_china_as_a_rebranded_huawei_nova_9_se_with_5g_support-news-57010.php
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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