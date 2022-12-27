Huawei ve Nokia iş birliği devam ediyor: Patent anlaşması uzatıldı

Bir zamanların akıllı telefon devlerinden olan Nokia ve Huawei, yeni bir patent lisansı anlaşmasına vardı. Huawei’ye, ABD Hükümeti’nden ve firmalarından ciddi ambargo uygulansa da şirket Avrupa ve Asya merkezli firmalar ile anlaşmaya devam ediyor.

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Anlaşmanın detayları gizli

Hem Huawei hem de Nokia yeni lisans anlaşmalarını kamuoyuna duyurdu ancak her iki firma da anlaşmanın detayları hakkında bir bilgi paylaşmadı. Firmaların artık 5G teknolojileri üzerinde birlikte çalışmadığı biliniyor bu nedenle bahsi geçen anlaşma muhtemelen Nokia’nın sahip olduğu kamera patentleri hakkında.

Nokia’ya yakın kaynakları ile bilinen nokiamob’a göre patent anlaşması, Huawei Mate 50 Pro’da kullanılan XMAGE değişken diyafram teknolojisi hakkında. Nokia’nın kamera ve optik patentleri üzerinde ciddi çalışmalar yürüten Marko Eromäki an itibari ile Huawei’de baş mühendis olarak görev alıyor ve bu durum da nokiamob’un iddialarını güçlendiriyor.



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Huawei ve Nokia yeni bir patent lisansı anlaşması imzaladı