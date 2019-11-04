Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi

Mobil yonga sektöründe belki de en eski firmalardan birisi olan Samsung bugüne kadar önemli işlere imza atmıştı. Qualcomm ve Apple ile birlikte kendi özelleştirilmiş yongalarını tasarlayabilen firma bununla birlikte beklediklerini alabilmiş değil.
Beklenmeyen hamle
Huawei veya Apple gibi markaların aksine Samsung, mobil cihazlarında Qualcomm yongalarına da yer veriyor. Bu nedenle yonga tedariği için ayrılan kaynak ikiye bölünmüş oluyor. Bu strateji Samsung’u biraz frenledi.
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Firmanın yaptığı açıklamaya göre Texas eyaletinde Exynos yonga setlerinin tasarımını yapan bölümde 290 kişi işten çıkarılacak. İşin kötü tarafı bu bölümde Mongoose olarak bildiğimiz Samsung’un özelleştirilmiş çekirdekleri tasarlanıyordu.
Firmanın Exynos yonga setleri performans anlamında Qualcomm muadillerinden daha iyi bulunuyordu ancak biraz yüksek enerji tüketimi eleştiri konusu olmuştu. Bu bakımdan üçüncü taraf üreticiler tarafından çok tercih edilmiyordu. Bu da harcanan kaynakların geri dönmemesi anlamına geliyordu.
Samsung’un yeniden yapılanma sonrasında standart ARM çekirdeklerine ağırlık vereceği tahmin ediliyor. Yani Huawei Kirin yonga setleri gibi Exynos yonga setleri de standart ARM çekirdeklerinden oluşacak. Bu durumda firmanın AMD ile ortak geliştirmeye başladığı mobil grafik birimlerinin akıbeti ne olacak merak konusu.
https://www.slashgear.com/samsung-exynos-in-trouble-as-major-layoffs-announced-03598253/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biraz geride kaldılar.
Samsung gibi bir firmanın daha iyi işler ortaya koyması gerekiyor.
Bu durum rekabeti azaltacaktır.
Meziyet yuksek performansli Qualcomm un Snapdrtagon lulardaki gibi performansi dusuk guc tuketiminde verebilmek veya performansta darbogaz olusmamasi veya istikrarli bir verimlilik saglamasiydi...
Exynos bu iste vasatlasti bir ara iyi gibiydi Snapdragon yine acik ara kac yildir fark atiyor ...
Performans testlerinde gectigini varsayalim :) Ya peki , kalan bataryasi ne olacak ? Elbette hayal kirikligi Exynos lularda ...
Microsoft bile Exynos u tercih etmediyse varin siz dusunun Exynos cokta mattah degilmis ....
Umarim sadece Snapdragon ile gelir. Ucuz ve verimsiz sozde performansli islemcileri gpu paketleri ile simdi Avrupa'ya da zulum ediyorlar. Eskiden ne guzel Avrupa'da ki Samsung modelleri de Snapdragon lu idi ... Note5 i Avrupaya resmi olarak sattirilmamasi ile fiyasko baslandi ayrica Avrupa dahil ...
SD karşısında bir rakip olması gerekliydi. Mediatek iyi çıkış yaptı Exynos da AMD ile güzel gelecekti gelemeyecek demek ki.
SD siler süpürür.
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