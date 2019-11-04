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    Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi

    Samsung’un son dönemde yaşadığı gelir kaybı Exynos bölümünü vurdu. Bu yıl sonuna kadar özel çekirdekler tasarlayan Texas tesislerinde 290 kişi işten çıkarılacak.
    2 hf.
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    1
    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi
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    Mobil yonga sektöründe belki de en eski firmalardan birisi olan Samsung bugüne kadar önemli işlere imza atmıştı. Qualcomm ve Apple ile birlikte kendi özelleştirilmiş yongalarını tasarlayabilen firma bununla birlikte beklediklerini alabilmiş değil.

    Beklenmeyen hamle

    Huawei veya Apple gibi markaların aksine Samsung, mobil cihazlarında Qualcomm yongalarına da yer veriyor. Bu nedenle yonga tedariği için ayrılan kaynak ikiye bölünmüş oluyor. Bu strateji Samsung’u biraz frenledi.

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    Firmanın yaptığı açıklamaya göre Texas eyaletinde Exynos yonga setlerinin tasarımını yapan bölümde 290 kişi işten çıkarılacak. İşin kötü tarafı bu bölümde Mongoose olarak bildiğimiz Samsung’un özelleştirilmiş çekirdekleri tasarlanıyordu.

    Firmanın Exynos yonga setleri performans anlamında Qualcomm muadillerinden daha iyi bulunuyordu ancak biraz yüksek enerji tüketimi eleştiri konusu olmuştu. Bu bakımdan üçüncü taraf üreticiler tarafından çok tercih edilmiyordu. Bu da harcanan kaynakların geri dönmemesi anlamına geliyordu.

    Samsung’un yeniden yapılanma sonrasında standart ARM çekirdeklerine ağırlık vereceği tahmin ediliyor. Yani Huawei Kirin yonga setleri gibi Exynos yonga setleri de standart ARM çekirdeklerinden oluşacak. Bu durumda firmanın AMD ile ortak geliştirmeye başladığı mobil grafik birimlerinin akıbeti ne olacak merak konusu.



    https://www.slashgear.com/samsung-exynos-in-trouble-as-major-layoffs-announced-03598253/ Yorum Yaz
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    Mr. Jingles 2 hf. en beğenilen
    Samsung bir türlü düzeltmedi bu verimlilik işini. Bir işlemci ne kadar iyi olursa olsun eğer mobilite söz konusuysa en başta enerji tasarrufu ve verimlilik gelir. Bu yüzden de asla bir Snapdragon olamaz.
    Samsung bir türlü düzeltmedi bu verimlilik işini. Bir işlemci ne kadar iyi olursa olsun eğer mobilite söz konusuysa en başta enerji tasarrufu ve verimlilik gel...
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    ciftkazmali 2 hf.
    zaten dandik işlemcilerini gelişmemiş ülkelere satıyorlar
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    akmac 2 hf.
    Amiral gemilerinde en kötü pil süresi sunan Samsung galiba.

    Biraz geride kaldılar.
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    yosunkaya 2 hf.
    Hadi inşallah kapansın gitsin.
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    Ulan Musk 2 hf.
    Çekirdek özelleştirme Apple için mantıklı olsa da Samsung için fazla maliyetli bir iş. Bana göre mevcut Cortex çekirdeklerini kullanıp platform bazında özelleştirme yapmak (örneğin Cortex CPU + AMD GPU + xxx yapay zeka motoru vs.) daha mantıklı. Anladığım kadarıyla Samsung da bu yolda ilerliyor.
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    interwap 2 hf.
    Samsung son cihazlarında Snapdragon yongalara ağırlık vermiş görünüyor.
    Samsung gibi bir firmanın daha iyi işler ortaya koyması gerekiyor.
    Bu durum rekabeti azaltacaktır.
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    smart1978 2 hf.
    Snapdragon ile yillardir denk performans saglamasi icin asiri guc tuketimi sorunu yani isinma dahil en son cikan modellerde de gormekteyiz!

    Meziyet yuksek performansli Qualcomm un Snapdrtagon lulardaki gibi performansi dusuk guc tuketiminde verebilmek veya performansta darbogaz olusmamasi veya istikrarli bir verimlilik saglamasiydi...


    Exynos bu iste vasatlasti bir ara iyi gibiydi Snapdragon yine acik ara kac yildir fark atiyor ...

    Performans testlerinde gectigini varsayalim :) Ya peki , kalan bataryasi ne olacak ? Elbette hayal kirikligi Exynos lularda ...


    Microsoft bile Exynos u tercih etmediyse varin siz dusunun Exynos cokta mattah degilmis ....


    Umarim sadece Snapdragon ile gelir. Ucuz ve verimsiz sozde performansli islemcileri gpu paketleri ile simdi Avrupa'ya da zulum ediyorlar. Eskiden ne guzel Avrupa'da ki Samsung modelleri de Snapdragon lu idi ... Note5 i Avrupaya resmi olarak sattirilmamasi ile fiyasko baslandi ayrica Avrupa dahil ...
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    astegon 2 hf.
    Hadi ya, olmadı şimdi.

    SD karşısında bir rakip olması gerekliydi. Mediatek iyi çıkış yaptı Exynos da AMD ile güzel gelecekti gelemeyecek demek ki.

    SD siler süpürür.
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    koyunsavar 2 hf. astegon
    Exynos dükkanı kapatmıyor sadece özelleştirilmiş çekirdek tasarımına son verebilir diyor. Mogool çekirdeği yerine standart cortex A77 çekirdeği kullanacak. Bence daha iyi olur çünkü standart arm çekirdekleri oldukca yeterli. Zaten Qualcorm da son yıllarda standart ARM çekirdeklerini kullanıyor. Seneye Özelleştirilmiş grafik birimi ekleyecek amd den
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    canavan06 2 hf.
    Direk snapdragon kullansalar iyi olur.
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    Mr. Jingles 2 hf. en beğenilen
    Samsung bir türlü düzeltmedi bu verimlilik işini. Bir işlemci ne kadar iyi olursa olsun eğer mobilite söz konusuysa en başta enerji tasarrufu ve verimlilik gelir. Bu yüzden de asla bir Snapdragon olamaz.
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    RAIZEN 2 hf.
    Gelsinler burada yapsınlar işlemcilerini.
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