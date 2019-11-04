Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi

Tam Boyutta Gör

Mobil yonga sektöründe belki de en eski firmalardan birisi olan Samsung bugüne kadar önemli işlere imza atmıştı. Qualcomm ve Apple ile birlikte kendi özelleştirilmiş yongalarını tasarlayabilen firma bununla birlikte beklediklerini alabilmiş değil.

Beklenmeyen hamle

Huawei veya Apple gibi markaların aksine Samsung, mobil cihazlarında Qualcomm yongalarına da yer veriyor. Bu nedenle yonga tedariği için ayrılan kaynak ikiye bölünmüş oluyor. Bu strateji Samsung’u biraz frenledi.

Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

Firmanın yaptığı açıklamaya göre Texas eyaletinde Exynos yonga setlerinin tasarımını yapan bölümde 290 kişi işten çıkarılacak. İşin kötü tarafı bu bölümde Mongoose olarak bildiğimiz Samsung’un özelleştirilmiş çekirdekleri tasarlanıyordu.

Firmanın Exynos yonga setleri performans anlamında Qualcomm muadillerinden daha iyi bulunuyordu ancak biraz yüksek enerji tüketimi eleştiri konusu olmuştu. Bu bakımdan üçüncü taraf üreticiler tarafından çok tercih edilmiyordu. Bu da harcanan kaynakların geri dönmemesi anlamına geliyordu.

Samsung’un yeniden yapılanma sonrasında standart ARM çekirdeklerine ağırlık vereceği tahmin ediliyor. Yani Huawei Kirin yonga setleri gibi Exynos yonga setleri de standart ARM çekirdeklerinden oluşacak. Bu durumda firmanın AMD ile ortak geliştirmeye başladığı mobil grafik birimlerinin akıbeti ne olacak merak konusu.

https://www.slashgear.com/samsung-exynos-in-trouble-as-major-layoffs-announced-03598253/