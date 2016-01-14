11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil

Mercedes-Benz E-Class

2017 Mercedes E serisi dış görünüşünde büyük değişimlere sahne olmadığı yorumunu alsa da birçok yeni nesil teknoloji ile dolu. Otomobil yarı otonom “DRIVE PILOT” özelliği ile 230 km hıza kadar kendisini yönlendirebiliyor, hızlanma ve fren hamlelerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yol çizgilerinin bozuk olduğu veya hiç olmadığı durumlarda 130 km hıza kadar şeridi takip edebilen otomobil, sadece sinyale vermenizle şeridi otonom olarak değiştirebiliyor.

“Remote Parking Pilot” ile otomobilden çıkıp cep telefonu uygulamasından vereceğiniz park et komutu sayesinde otomatik park işlemini gerçekleştirdiği belirtiliyor. İleride çıkacak otonom otomobil özellikleri için ise gerekli donanımlara sahip olduğu ifade edilen otomobil her şey hazır olduğunda yazılım güncellemesi ile bu özelliğe de sahip olacak. Araç içi bilgi ve eğlence sisteminin yönetimi için yüksek çözünürlüklü 12.3 inçlik bir ekran konsol üst kısmına yerleştirilmiş.

Satışa benzinli 241 beygirlik turbo şarjlı 4 silindir motor ile sunulacak lüks sedanın ilerleyen zamanlarda farklı motor seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor.





Hyundai Genesis G90





Hyundai’nin Amerika’da satışı yapılan lüks otomobil yan markası Genesis, Genesis G90 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şuan için satışta olan modellinde 3.8L 311 beygir ve 5.0L 420 beygir motor seçeneklerine sahip otomobil, 2017 yılında 3.8L’lik motoru, 3.3L 365 beygirlik, çift turbolu yeni versiyonu ile değiştirecek.

Ön konsolunda 12.3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olacak Genesis90’nın gösterge panelinde 7 inçlik TFT ekran kullanılıyor. Park manevralarını kolaylaştırmak için 360 derece dijital görüş özelliğine yer verilen otomobilde ilginç bir ayrıntı ise kabin içi karbon dioksit sensörlerinin yer alması. Hava kalite sisteminin bir parçası olan bu donanımlar kabin içerisi hava kalitesini hep yüksek tutmayı amaçlıyor.

Genesis G90’nın gösteriş yerine kendi rahatını düşünenlerin öncelikli tercihi olacağı belirtiliyor.









Infiniti Q60





Infinity Q60, tasarımı ile beraber ismi de değiştirilmiş olan G37 coupe serisinin devamı. Otomobil, 300 ve 400 beygirlik versiyonlara sahip 3.0L çift turbolu V6 motor ve 208 beygir turbo şarjlı 2.0L motor seçenekleri ile satışa sunulacak. Lüks coupe'de “arkadan itişli 4 çeker” olarak ifade edilen çekiş sistemine yer verilmiş. Teknik detayları tam olarak bilinmese de isminden yola çıkarak sürücünün istediği zaman 4 çeker modunda istediği zaman da arkadan itişli 2 çeker modunda otomobili kullanabileceği anlaşılıyor.

Otomobilde ayarlanabilen Dinamik Dijital Süspansiyon özelliği ile “Sport” ve “Sport+” kullanım seçenekleri mevcut. Lüks coupe'nin otomobil meraklısı olup da Lexus RC, BMW 4 Serisi, Mercedes C Serisi ve Audi A5’e burun kıvıranlar için Q60’ın iyi bir seçenek olduğu belirtiliyor.

Lexus LC 500





Yeni LC 500 de tamamen yenilenen arkadan itiş sisteminde tüm bileşenlerin olabildiğince yola yakın olması amaçlanmış. Yeni karbon fiber tavan ile de otomobilin ağırlık merkezi mümkün olduğunca alt merkeze çekilmiş. Ağırlık dengesinin kusursuz olması için bagaj bölümüne yerleştirilen akü gibi detaylar ile de otomobilin benzerlerinden ayrıldığı ifade ediliyor.

Spor otomobil 467 beygirlik 5.0L V8 motora sahip. Eskiden sahip olduğu 8 ileri şanzımanı, 10 ileri ve daha hafif bir şanzımanla değiştiren Lexus 4.5 saniyelik 0-60 mil süresine sahip.

http://mashable.com/2016/01/12/best-luxury-cars-detroit-auto-show/#NBtM9Mvrd8qI