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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil

Her yıl ocak ayında düzenlenen ve Kuzey Amerika’nın en önemli otomobil fuarı olarak ifade edilen Detroit Auto Show’da lüks otomobil almayı düşünenler için bazı modeller öne çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil
 
Mercedes-Benz E-Class
11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil
 
2017 Mercedes E serisi dış görünüşünde büyük değişimlere sahne olmadığı yorumunu alsa da birçok yeni nesil teknoloji ile dolu. Otomobil yarı otonom “DRIVE PILOT” özelliği ile 230 km hıza kadar kendisini yönlendirebiliyor, hızlanma ve fren hamlelerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yol çizgilerinin bozuk olduğu veya hiç olmadığı durumlarda 130 km hıza kadar şeridi takip edebilen otomobil, sadece sinyale vermenizle şeridi otonom olarak değiştirebiliyor. 
“Remote Parking Pilot” ile otomobilden çıkıp cep telefonu uygulamasından vereceğiniz park et komutu sayesinde otomatik park işlemini gerçekleştirdiği belirtiliyor. İleride çıkacak otonom otomobil özellikleri için ise gerekli donanımlara sahip olduğu ifade edilen otomobil her şey hazır olduğunda yazılım güncellemesi ile bu özelliğe de sahip olacak. Araç içi bilgi ve eğlence sisteminin yönetimi için yüksek çözünürlüklü 12.3 inçlik bir ekran konsol üst kısmına yerleştirilmiş.  
Satışa benzinli 241 beygirlik turbo şarjlı 4 silindir motor ile sunulacak lüks sedanın ilerleyen zamanlarda farklı motor seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor.  

Hyundai Genesis G90
11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil
 

Hyundai’nin Amerika’da satışı yapılan lüks otomobil yan markası Genesis, Genesis G90 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şuan için satışta olan modellinde 3.8L 311 beygir ve 5.0L 420 beygir motor seçeneklerine sahip otomobil, 2017 yılında 3.8L’lik motoru, 3.3L 365 beygirlik, çift turbolu yeni versiyonu ile değiştirecek. 
Ön konsolunda 12.3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olacak Genesis90’nın gösterge panelinde 7 inçlik TFT ekran kullanılıyor.  Park manevralarını kolaylaştırmak için 360 derece dijital görüş özelliğine yer verilen otomobilde ilginç bir ayrıntı ise kabin içi karbon dioksit sensörlerinin yer alması. Hava kalite sisteminin bir parçası olan bu donanımlar kabin içerisi hava kalitesini hep yüksek tutmayı amaçlıyor.
Genesis G90’nın gösteriş yerine kendi rahatını düşünenlerin öncelikli tercihi olacağı belirtiliyor.


Infiniti Q60
 
11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil

Infinity Q60, tasarımı ile beraber ismi de değiştirilmiş olan G37 coupe serisinin devamı. Otomobil, 300 ve 400 beygirlik versiyonlara sahip 3.0L çift turbolu V6 motor ve 208 beygir turbo şarjlı 2.0L motor seçenekleri ile satışa sunulacak. Lüks coupe'de “arkadan itişli 4 çeker” olarak ifade edilen çekiş sistemine yer verilmiş. Teknik detayları tam olarak bilinmese de isminden yola çıkarak sürücünün istediği zaman 4 çeker modunda istediği zaman da arkadan itişli 2 çeker modunda otomobili kullanabileceği anlaşılıyor. 
Otomobilde ayarlanabilen Dinamik Dijital Süspansiyon özelliği ile “Sport” ve “Sport+” kullanım seçenekleri mevcut. Lüks coupe'nin otomobil meraklısı olup da Lexus RC, BMW 4 Serisi, Mercedes C Serisi ve Audi A5’e burun kıvıranlar için Q60’ın iyi bir seçenek olduğu belirtiliyor. 
Lexus LC 500
11-24 Ocak Detroit Auto Show’dan dikkat çekici 4 otomobil
 

Yeni LC 500 de tamamen yenilenen arkadan itiş sisteminde tüm bileşenlerin olabildiğince yola yakın olması amaçlanmış. Yeni karbon fiber tavan ile de otomobilin ağırlık merkezi mümkün olduğunca alt merkeze çekilmiş. Ağırlık dengesinin kusursuz olması için bagaj bölümüne yerleştirilen akü gibi detaylar ile de otomobilin benzerlerinden ayrıldığı ifade ediliyor. 
Spor otomobil 467 beygirlik 5.0L V8 motora sahip.  Eskiden sahip olduğu 8 ileri şanzımanı, 10 ileri ve daha hafif bir şanzımanla değiştiren Lexus 4.5 saniyelik 0-60 mil süresine sahip.

http://mashable.com/2016/01/12/best-luxury-cars-detroit-auto-show/#NBtM9Mvrd8qI Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 yıl
Mercedes e design konusunda laf eden çarpılır. Türkiye'deki rakipleri BMW ve Audi yıllardır aynı sıkıcı tasarımları önünüze koyarken, en yakışıklı arabalar Mercedes den gelir.
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FromZeroToHero 3 yıl
Hyundai'nin her zamanki genesis yorumu. ön başka bir premium araçtan arka bi başkasından... ön audi-arka merso dan izler taşıyor içini merak etmedim ama ona da baksan mutlaka bi yerlerden esinlenmiştir. "bu yorum şahsi kanaat içermektedir."
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MegaWolt38 3 yıl
Lexus-infiniti birbirine benziyor bana göre.
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venomboy_85 3 yıl
Haber kapağı Lexus
Hemen her hafta bi Lexus haberi DH'de )
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kadirirdem 3 yıl
hyundai güzel araba yapmış....
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moy 3 yıl
Mercedes E serisi ile C serisini önden ayırt etmek için mercedes mühendisi olmak gerekiyor.Bu kadar iki seriyi benzetmek E serisi için kötü olmuş, üst sınıf bir modele para ver al bir alt sınıfı ile aynı olsun.Aslında mercedes, bmw, audi gibi firmaların modellerinde hep bu sorun var birçok model çıkarıyorlar ama hepsi aynı model araba gibi duruyor.Bu durumdan kaçmak isteyenlerde daha az piyasada bulunan premium markalara yöneliyorlar.
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moy 3 yıl
infiniti q60 özel bir otomobil 3.0 lt çift turbo 300 bg özel ve aykırı olmak isteyenler için iyi bir seçenek, 2.0 turbo 208 bg biraz güçsüz kalmış bu sınıf bir araç için özellikle de rakipleri düşünüldüğünde.Aslında 2.0 lt den 300 bg yapabilselermiş çift turbo olarak daha iyi olurmuş mercedesin 2.0 lt 360 bg yaptığı rekor motor gibi
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BekirTemel 3 yıl
biz en fazla e class a ulaşabiliriz gibi duruyor ülke olarak ve iç tasarımı mükemmel lakin dış olarak c klass ile hemen hemen aynı olacak olması eksi oldu.
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Pi 3 yıl
Mersonun artik yenilik yapmasi lazim. Tasarim manasinda cok geride kaldi artik. Kalitesine birsey diyemem. Ancak cok basit duruyor arabalari.
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