BİM marketler Casper VIA X45 ve Casper VIA M45 satacak

12 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri
12 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper markasına ait iki akıllı telefon yer alıyor. Casper VIA X45 modeli 6.67 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj, 50MP arka kamera, 24MP ön kamera ile 9990TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Casper VIA M45 akıllı telefon modeli de 6.53 inçlik HD+ LCD ekran, Helio G36 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP ana sensör, 13MP ön kamera ile 6990TL olarak satılacak.
