“12 GB RAM sadece iPhone 17 Pro Max ile sınırlı olacak”

iPhone 17 Pro Max daha yüksek RAM ile gelebilir
Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun iddialarına göre, Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde sadece en üst model olan iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM ile donatılacak. Bu bilgi, geçtiğimiz günlerde Çin sosyal medya platformu Weibo'da sızdırılan ve iPhone 17 serisinin tamamında 12GB RAM bulunabileceğini öne süren bir sızıntıyla çelişiyor.
Kuo'nun tahminleri doğru çıkarsa, iPhone 17 Pro, temel model iPhone 17 ve tamamen yeni bir model olan iPhone 17 "Slim" 8GB RAM ile gelecek. Bu da, iPhone 16 serisinin tamamında yer alması beklenen 8GB RAM ile tutarlı bir durum. Ayrıca, 2025'in başlarında tanıtılması beklenen dördüncü nesil iPhone SE’nin de 8GB RAM kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacağı söyleniyor.
Apple'ın önümüzdeki ay tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinde tüm modellerde 8GB RAM kullanılması, Apple Intelligence özelliklerinin bu cihazlarda da kullanılabilmesini sağlayacak. Ancak, 2025 yılında tanıtılacak iPhone 17 Pro Max’te yer alacak 12GB RAM, daha güçlü yapay zeka özelliklerinin önünü açabilir.
Kuo ayrıca, iPhone 17 Pro Max'in yalnızca 12GB RAM ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda özel bir soğutma sistemine sahip olacağını belirtiyor. Bu modelde buhar odası teknolojisi ile grafit levhaların bir arada kullanıldığı bir soğutma sistemi yer alabilir. Diğer yeni iPhone modelleri ise yalnızca grafit levhalarla soğutulacak. Dolayısıyla görünüşe göre Apple, gelecekte iPhone’lar arasındaki farkı biraz daha açacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.