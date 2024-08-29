“12 GB RAM sadece iPhone 17 Pro Max ile sınırlı olacak”

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Tam Boyutta Gör Apple şu sıralar iPhone 16’lar için hazırlanırken fısıltı gazetelerinde şimdiden gelecek yıl çıkacak iPhone 17’ler hakkında fazlaca söylenti dolaşmaya başladı. Kısa bir süre önce Apple'ın planları hakkında doğru tahminlerde bulunan saygın bir kaynak, gelecek yılın iPhone 17 modellerinde 12GB RAM olacağını bildirdi. Şimdi ise Apple analisti Ming-Chi Kuo, bunun iPhone 17 Pro Max ile sınırlı olacağını söylüyor.

iPhone 17 Pro Max daha yüksek RAM ile gelebilir

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun iddialarına göre, Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde sadece en üst model olan iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM ile donatılacak. Bu bilgi, geçtiğimiz günlerde Çin sosyal medya platformu Weibo'da sızdırılan ve iPhone 17 serisinin tamamında 12GB RAM bulunabileceğini öne süren bir sızıntıyla çelişiyor.

Kuo'nun tahminleri doğru çıkarsa, iPhone 17 Pro, temel model iPhone 17 ve tamamen yeni bir model olan iPhone 17 "Slim" 8GB RAM ile gelecek. Bu da, iPhone 16 serisinin tamamında yer alması beklenen 8GB RAM ile tutarlı bir durum. Ayrıca, 2025'in başlarında tanıtılması beklenen dördüncü nesil iPhone SE’nin de 8GB RAM kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın cihazlarındaki RAM miktarı, özellikle iOS 18 ile birlikte gelecek Apple Intelligence özelliklerinin sorunsuz çalışabilmesi için büyük önem taşıyor. Apple'ın mevcut telefonları arasında sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri 8GB RAM barındırdığı için bu özellikleri destekleyebiliyor. iPhone 15 ve 15 Plus modelleri ise 6GB RAM ile geliyor ve Apple Intelligence özelliklerini kullanamıyor.

iPhone 16 ve 16 Pro modelleri 8 GB RAM ile gelecek 1 gün önce eklendi

Apple'ın önümüzdeki ay tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinde tüm modellerde 8GB RAM kullanılması, Apple Intelligence özelliklerinin bu cihazlarda da kullanılabilmesini sağlayacak. Ancak, 2025 yılında tanıtılacak iPhone 17 Pro Max’te yer alacak 12GB RAM, daha güçlü yapay zeka özelliklerinin önünü açabilir.

Kuo ayrıca, iPhone 17 Pro Max'in yalnızca 12GB RAM ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda özel bir soğutma sistemine sahip olacağını belirtiyor. Bu modelde buhar odası teknolojisi ile grafit levhaların bir arada kullanıldığı bir soğutma sistemi yer alabilir. Diğer yeni iPhone modelleri ise yalnızca grafit levhalarla soğutulacak. Dolayısıyla görünüşe göre Apple, gelecekte iPhone’lar arasındaki farkı biraz daha açacak.

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12 GB RAM sadece iPhone 17 Pro Max ile sınırlı olacak