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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 ve 16 Pro modelleri 8 GB RAM ile gelecek

    iPhone 17 ile daha gelişmiş cihaz içi yapay zeka özelliklerinin geleceği ve Apple'ın iPhone'larda bellek miktarını 12GB'a yükselteceği söyleniyor. iPhone 16 modelleri ise yine 8GB RAM ile gelecek.
    apple iphone 16 & 16 pro max 8 gb ram Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 17 serisinde 12GB RAM’e geçeceği söyleniyor. Bunun nedeni; Apple Intelligence. iPhone 15 Pro’lar ve gelecek iPhone 16 serisi de Apple Intelligence ile uyumlu ancak 2025 iPhone modellerinin daha gelişmiş cihaz içi yapay zeka uygulamaları için daha fazla RAM’e gereksinim duyacağı söyleniyor. Bu, iPhone 16 serisinde bellek artışı olmayacağı anlamına da geliyor.

    iPhone 17 modelleri 12 GB RAM ile gelecek

    Bu bilgiyi paylaşan kaynak, yapay zeka destekli iPhone’a geçmeyi düşünenler için 2025 iPhone 17 serisini beklemelerini tavsiye ediyor. Bu yılki iPhone 16’da yapay zeka işlemlerinin çoğu bulutta yapıldığından 8GB RAM yeterli olabiliyor. Gelecek yılki iPhone 17’de daha fazla uç AI uygulaması olacak ve RAM ihtiyacı artacak.

    Uç yapay zeka, bulut sunucuları yerine doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşen yapay zeka işlemlerini ifade ediyor. Verileri işleme, bulut veri merkezi gibi merkezi bir konumdan ziyade veri kaynağına (cihazın kendisine) yakın bir yerde gerçekleşiyor.

    iPhone 16 serisinin 8GB RAM ile geleceği kesin çünkü bu bilgiyi paylaşan (Phone Chip Expert) daha öncesinde de isabetli tahminlerde bulundu. iPhone 7'nin suya dayanıklı olacağını ve standart iPhone 14 modellerinin A15 Bionic çipi kullanmaya devam edeceğini, daha gelişmiş A16 çipinin ise ‌iPhone 14‌ Pro modellerine özel olacağını ilk açıklayan kişiydi. Bu tahminler daha sonra birden fazla güvenilir kaynak tarafından doğrulandı ve cihazlar piyasaya sürüldüğünde doğru olduğu ortaya çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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