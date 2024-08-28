iPhone 16 ve 16 Pro modelleri 8 GB RAM ile gelecek

iPhone 17 modelleri 12 GB RAM ile gelecek
Bu bilgiyi paylaşan kaynak, yapay zeka destekli iPhone’a geçmeyi düşünenler için 2025 iPhone 17 serisini beklemelerini tavsiye ediyor. Bu yılki iPhone 16’da yapay zeka işlemlerinin çoğu bulutta yapıldığından 8GB RAM yeterli olabiliyor. Gelecek yılki iPhone 17’de daha fazla uç AI uygulaması olacak ve RAM ihtiyacı artacak.
Uç yapay zeka, bulut sunucuları yerine doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşen yapay zeka işlemlerini ifade ediyor. Verileri işleme, bulut veri merkezi gibi merkezi bir konumdan ziyade veri kaynağına (cihazın kendisine) yakın bir yerde gerçekleşiyor.
iPhone 16 serisinin 8GB RAM ile geleceği kesin çünkü bu bilgiyi paylaşan (Phone Chip Expert) daha öncesinde de isabetli tahminlerde bulundu. iPhone 7'nin suya dayanıklı olacağını ve standart iPhone 14 modellerinin A15 Bionic çipi kullanmaya devam edeceğini, daha gelişmiş A16 çipinin ise iPhone 14 Pro modellerine özel olacağını ilk açıklayan kişiydi. Bu tahminler daha sonra birden fazla güvenilir kaynak tarafından doğrulandı ve cihazlar piyasaya sürüldüğünde doğru olduğu ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.