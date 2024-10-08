iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve 16 Pro serisi sadece birkaç hafta önce tanıtılmış olsa da, halefi olacak iPhone 17 modellerinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki daha önce "Plus" modelinin yerini alacak “iPhone 17 Air” veya “Slim” modelinden bahsetmiştik. Şimdi ise özellikle iPhone 17 Pro'nun renk paletinde önemli değişiklikler gündemde.

iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

Yeni bir sızıntıya göre Apple, 2025 yılında piyasaya sürülecek iPhone 17 Pro için yeni renk seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Bunlar ise sırasıyla Teal Titanium, Green Titanium ve Dark Green Titanium olacak. Aşağıda da görebileceğiniz gibi yeni tonlar, alışılmadık derecede canlı görünüyor. Ayrıca özellikle Teal Titanium seçeneğinin daha önce iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta kullanıldığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, Pro modellerde daha sade renkler tercih etmesiyle tanınıyor. Keza geçmişteki modellerde siyah, beyaz, altın ve gri gibi klasik tonlar tercih ediliyordu. Dolayısıyla şirketin tasarım stratejisinde yeni bir değişikliğe bakıyor olabiliriz. Bu arada, iPhone 17 Pro’daki yenilikler sadece renklerle sınırlı değil.

iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

iPhone 17 Slim’in özellikleri ve fiyatı hakkında önemli iddialar 3 gün önce eklendi

Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz. Tabi ki bu sızıntıların doğrulanması için biraz daha beklememiz gerekiyor.

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iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı: İşte görüntüler