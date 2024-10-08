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    iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 modellerinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bir sızıntıda, iPhone 17 Pro'nun yeni renk seçenekleri ortaya çıktı.
    iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve 16 Pro serisi sadece birkaç hafta önce tanıtılmış olsa da, halefi olacak iPhone 17 modellerinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki daha önce "Plus" modelinin yerini alacak  “iPhone 17 Air” veya “Slim” modelinden bahsetmiştik. Şimdi ise özellikle iPhone 17 Pro'nun renk paletinde önemli değişiklikler gündemde.

    iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

    Yeni bir sızıntıya göre Apple, 2025 yılında piyasaya sürülecek iPhone 17 Pro için yeni renk seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Bunlar ise sırasıyla Teal TitaniumGreen Titanium ve Dark Green Titanium olacak. Aşağıda da görebileceğiniz gibi yeni tonlar, alışılmadık derecede canlı görünüyor. Ayrıca özellikle Teal Titanium seçeneğinin daha önce iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta kullanıldığını hatırlatalım. 

    iPhone 17 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, Pro modellerde daha sade renkler tercih etmesiyle tanınıyor. Keza geçmişteki modellerde siyah, beyaz, altın ve gri gibi klasik tonlar tercih ediliyordu. Dolayısıyla şirketin tasarım stratejisinde yeni bir değişikliğe bakıyor olabiliriz. Bu arada, iPhone 17 Pro’daki yenilikler sadece renklerle sınırlı değil. 

    iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Kamera tarafında ise iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor. Yeni serinin "Air" veya "Slim" olarak adlandırılan bir model de içerebileceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söylentiler arasında.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz. Tabi ki bu sızıntıların doğrulanması için biraz daha beklememiz gerekiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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