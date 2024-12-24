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Tam Boyutta Gör Çin'in elektrikli araç pazarı global otomotiv üreticileri için büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Birçok şirket buradaki varlığını güçlendirip daha fazla satış yapmak istiyor. Toyota da bunlardan bir tanesi ve görünen o ki Japon üretici yakında Çin'de bir elektrikli araç fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok ancak Nikkei tarafından yapılan ve şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberde Toyota'nın Şanghay'da inşa etmeyi planladığı yeni fabrikada Lexus markası için üretim yapacağı belirtiliyor. Lexus'un 2023 yılında Çin'de 180 bin adet satış yaptığını da belirtelim.

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Toyota şimdiye kadar Çin'de yerel partnerlerle birlikte üretim yapıyordu. Şirketin FAW Toyota ve GAC Toyota adında iki farklı ortak girişimi bulunuyor ve birçok model bu iş birlikleriyle üretiliyor. Nikkei'nin haberine göre şirket yeni fabrikasında yerel partnerlerden bağımsız olarak üretim yapacak. Şirketin yeni fabrikayı 2027 yılında üretime hazır hale getirmeyi planladığı söyleniyor.

Japon üreticinin Avrupa'da sadece bZ4X isimli bir elektrikli crossover modeli bulunuyor ancak bu model pek başarılı olamadı. Çin'de ise buna ek olarak FAW Toyota tarafından üretilen bZ3 elektrikli sedan modeli mevcut. Şirket kısa süre önce de GAC Toyota tarafından üretilecek olan bZ3X isimli yeni elektrikli SUV modelini satışa sundu.

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Nikkei: Toyota Çin'de elektrikli araç fabrikası kuracak