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    13.750 TL'ye 8000 pA emiş gücü sunan robot süpürge: Ecovacs Deebot N20 Pro

    Ecovacs'ın yeni robot süpürgesi Deebot N20 Pro, rakiplerinden daha uygun fiyata 8.000 pA emiş gücü sunuyor. Fiyatına göre en güçlü süpürgelerden biri olarak dikkat çekiyor.
    13.750 TL'ye 8000 pA emiş gücü sunan robot süpürge: Deebo N20 Pro Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde robot süpürge ve cam temizleme robotlarıyla faaliyet gösteren ECOVACS ROBOTICS’in yeni Deebot N20 Pro robot süpürgesi Türkiye'deki müşterilerin beğenisine sunuldu. Süpürme ve paspas özelliğini bir arada sunan Deebot N20 Pro, sahip olduğu akıllı teknolojileriyle öne çıkıyor.

    DEEBOT N20 PRO’nun ZeroTangle™ Dolanmayı Önleyen Teknolojisi saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önlüyor. OZMO Pro 2.0 Titreşimli Paspas Sistemi ise cihazın üzerindeki paspaslara yüksek frekanslı titreşim vererek lekeleri çıkarmayı sağlıyor.

    13.750 TL'ye 8000 pA emiş gücü sunan robot süpürge: Deebo N20 Pro Tam Boyutta Gör

    Firma tarafından paylaşılan verilere göre 8000 Pa emiş gücü, 400 ml toz haznesi ve 180 ml su haznesi mevcut. 6,5 saat şarj ile 300 dk temizleme yapabiliyor. LIDAR ile haritalama yapıyor. Süpürge 20 mm yüksekliğindeki halılara ve eşiklere çıkabiliyor. Sert zemin ve halı temizliğini destekliyor. Ecovacs Home uygulamasını kullanarak emiş gücü ayarı, su akışı düzenlemesi, titreşim kontrolü gibi ayarlamalar yapabilirsiniz.

    Ecovacs Deebot N20 Pro fiyatı

    Ecovacs Deebot N20 Pro, şu an e-ticaret sitelerinde 13.750 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor. Bu fiyata en yüksek emiş gücü sunan robot süpürgelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bu cihazın toz torbasız otomatik temizleme istasyonu bulunan versiyonu olan Ecovacs Deebot N20 Pro Plus’ı 19.999 TL’den başlayan fiyatlara satın alabilirsiniz.

    Ecovacs Deebot N20 Pro özellikleri

    • Ürün Tipi: Süpürge+Mop
    • Kullanım Alanı: Sert Zemin+Halı
    • Emiş Gücü: 8000 Pa
    • Pil Kapasitesi: 5200 mAh
    • Çalışma Süresi: 300 dk
    • Aşılabilir Yükseklik: 20 mm
    • Toz Haznesi: 400 ml
    • Su Haznesi: 220 ml
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 4 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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