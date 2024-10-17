13.750 TL'ye 8000 pA emiş gücü sunan robot süpürge: Ecovacs Deebot N20 Pro

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde robot süpürge ve cam temizleme robotlarıyla faaliyet gösteren ECOVACS ROBOTICS’in yeni Deebot N20 Pro robot süpürgesi Türkiye'deki müşterilerin beğenisine sunuldu. Süpürme ve paspas özelliğini bir arada sunan Deebot N20 Pro, sahip olduğu akıllı teknolojileriyle öne çıkıyor.

DEEBOT N20 PRO’nun ZeroTangle™ Dolanmayı Önleyen Teknolojisi saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önlüyor. OZMO Pro 2.0 Titreşimli Paspas Sistemi ise cihazın üzerindeki paspaslara yüksek frekanslı titreşim vererek lekeleri çıkarmayı sağlıyor.

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Firma tarafından paylaşılan verilere göre 8000 Pa emiş gücü, 400 ml toz haznesi ve 180 ml su haznesi mevcut. 6,5 saat şarj ile 300 dk temizleme yapabiliyor. LIDAR ile haritalama yapıyor. Süpürge 20 mm yüksekliğindeki halılara ve eşiklere çıkabiliyor. Sert zemin ve halı temizliğini destekliyor. Ecovacs Home uygulamasını kullanarak emiş gücü ayarı, su akışı düzenlemesi, titreşim kontrolü gibi ayarlamalar yapabilirsiniz.

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Ecovacs Deebot N20 Pro fiyatı

Ecovacs Deebot N20 Pro, şu an e-ticaret sitelerinde 13.750 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor. Bu fiyata en yüksek emiş gücü sunan robot süpürgelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bu cihazın toz torbasız otomatik temizleme istasyonu bulunan versiyonu olan Ecovacs Deebot N20 Pro Plus’ı 19.999 TL’den başlayan fiyatlara satın alabilirsiniz.

Ecovacs Deebot N20 Pro özellikleri

Ürün Tipi : Süpürge+Mop

: Süpürge+Mop Kullanım Alanı : Sert Zemin+Halı

: Sert Zemin+Halı Emiş Gücü : 8000 Pa

: 8000 Pa Pil Kapasitesi : 5200 mAh

: 5200 mAh Çalışma Süresi : 300 dk

: 300 dk Aşılabilir Yükseklik : 20 mm

: 20 mm Toz Haznesi : 400 ml

: 400 ml Su Haznesi: 220 ml

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