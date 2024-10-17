13.750 TL'ye 8000 pA emiş gücü sunan robot süpürge: Ecovacs Deebot N20 Pro

DEEBOT N20 PRO’nun ZeroTangle™ Dolanmayı Önleyen Teknolojisi saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önlüyor. OZMO Pro 2.0 Titreşimli Paspas Sistemi ise cihazın üzerindeki paspaslara yüksek frekanslı titreşim vererek lekeleri çıkarmayı sağlıyor.
Firma tarafından paylaşılan verilere göre 8000 Pa emiş gücü, 400 ml toz haznesi ve 180 ml su haznesi mevcut. 6,5 saat şarj ile 300 dk temizleme yapabiliyor. LIDAR ile haritalama yapıyor. Süpürge 20 mm yüksekliğindeki halılara ve eşiklere çıkabiliyor. Sert zemin ve halı temizliğini destekliyor. Ecovacs Home uygulamasını kullanarak emiş gücü ayarı, su akışı düzenlemesi, titreşim kontrolü gibi ayarlamalar yapabilirsiniz.
Ecovacs Deebot N20 Pro fiyatı
Ecovacs Deebot N20 Pro, şu an e-ticaret sitelerinde 13.750 TL’den başlayan fiyatlara satılıyor. Bu fiyata en yüksek emiş gücü sunan robot süpürgelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bu cihazın toz torbasız otomatik temizleme istasyonu bulunan versiyonu olan Ecovacs Deebot N20 Pro Plus’ı 19.999 TL’den başlayan fiyatlara satın alabilirsiniz.
Ecovacs Deebot N20 Pro özellikleri
- Ürün Tipi: Süpürge+Mop
- Kullanım Alanı: Sert Zemin+Halı
- Emiş Gücü: 8000 Pa
- Pil Kapasitesi: 5200 mAh
- Çalışma Süresi: 300 dk
- Aşılabilir Yükseklik: 20 mm
- Toz Haznesi: 400 ml
- Su Haznesi: 220 ml
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...