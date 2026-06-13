ŞOK marketlerde Razer ürünleri ve PS 5 dijital sürüm var

13 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
13 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer markasına ait oyuncu ekipmanları yer alıyor. Razer BlackShark V2 Pro oyuncu kulaklığı Razer Triforce 50mm titanyum sürücüler, HyperSpeed hızlı bağlantı, 9.9mm HyperClear Cardioid mikrofon, 24 saate kadar kullanım ile 8499TL fiyat etiketine sahip.
Razer BlackWidow V4 RGB oyuncu klavyesi ise özel makro tuşu ile özelleştirilebilir kontrol, Razer Chroma RGB aydınlatma, 8000Hz’e kadar yakalama hızı, çıkarılabilir Type-C kablo, tekerlek tuşu gibi özelliklerle 3699TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 1 adet DualSense kontrolcüsü ve 1TB kapasite ile gelen orijinal PlayStation 5 dijital versiyon oyun konsolu 30999TL iken Sony DualSense siyah renkli PS 5 oyun kolu ise 4399TL seviyesinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: