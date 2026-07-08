Asus, Ryzen 9 işlemcili ilk mini oyun bilgisayarını satışa sundu

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Tam Boyutta Gör ASUS Republic of Gamers, AMD Ryzen 9000 serisi işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop GPU’ları ile donatılan yeni mini oyun bilgisayarı ROG GR70'i satışa sundu. Bu sistem, ASUS'un AMD Ryzen 9 işlemcili ilk ROG mini gaming bilgisayarı.

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Teknik özellikler sayfasında Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 8940HX seçenekleri yer alıyor ve tümü 55W hedef cTDP ile listeleniyor.

En üst düzey işlemci seçeneği, 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı ve ikinci nesil AMD 3D V-Cache'li Zen 5 işlemci olan Ryzen 9 9955HX3D. ASUS, Ryzen 9 9955HX3D ve Ryzen 9 9955HX'i NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ile eşleştiriyor. Ryzen 9 8940HX konfigürasyonu, GeForce RTX 5060 Laptop GPU'yu kullanıyor.

ROG GR70, 282.4 × 187.7 × 56.5 mm ölçülerinde bir kasa kullanıyor. Sistem 2.73 kg ağırlığında ve harici 330W güç adaptörü kullanıyor. ASUS, sistemin üç fan ve ısı borulu ROG QuietFlow soğutma sistemini kullandığını söylüyor. Şirket, zorlu iş yükleri altında gürültü seviyesinin 4.5 dB(A)'nın altında olduğu belirtiyor.

GR70-N90039AN konfigürasyonu 3.478 euro fiyatla satılıyor ve Ryzen 9 9955HX işlemci, GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 32 GB DDR5-5600 bellek, 1 TB PCIe Gen4 SSD ve Windows 11 Home içeriyor.

Daha ucuz olan GR70-N90043AN modeli ise 2.888 euro fiyatla satılıyor. Bu sürümde Ryzen 9 8940HX işlemci, GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 16 GB DDR5-5600 bellek, 1 TB PCIe Gen4 SSD ve Windows 11 Home bulunuyor.

ASUS ROG GR70 Mini PC (GR70-N90039AN) teknik özellikleri

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İşletim sistemi: Windows 11 Home

İşlemci: AMD Ryzen 9 9955HX, cTDP 70W

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

Bellek: 32GB RAM (16GB DDR5-5600 SO-DIMM x2)

Depolama: 1TB M.2 NVME PCIe 4.0 SSD

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2.5G LAN

Ön/Yan portlar: 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x Ses Jakı (Ön/Yan)

Arka portlar: 1x USB 4.0 Type-C, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 1x 2.5G RJ45 LAN, 1x Kensington Lock yuvası

Güç kaynağı: Güç kablosu 330W Adaptör

Boyut ve ağırlık: 282.4 × 187.7 × 56.6mm, 2.75 kg

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Asus ROG GR70 Mini PC satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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