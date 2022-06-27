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    13.nesil Intel Core i9-13900, i9-12900K ile karşılaştırıldı

    Intel'in merakla beklenen 13.nesil işlemcilerinden yeni detaylar sızdırıldı. Yeni Raptor Lake mimarisi, Alder Lake'e kıyasla yüzde 20 performans artışı sunabilir. 
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    13.nesil Intel Core i9-13900, i9-12900K ile karşılaştırıldı
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    Intel’in merakla beklenen 13.nesil Raptor Lake serisinden gelen sızıntılar, işlemcilerin çıkış tarihi yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Şimdi de yeni serinin amiral gemisi işlemcilerinden Core i9-13900’ün performansı ortaya çıktı.

    Yüzde 20'ye kadar daha hızlı

    Intel Core i9-13900, selefi i9-12900’e kıyasla iki kat daha fazla çekirdek sayısına sahip olacak ve hem 600 serisi hem de 700 serisi anakartlar tarafından desteklenecek. Bununla birlikte yeni işlemciye 8 adet performans, 16 adet verimlilik çekirdeği ve 32 iş parçacığı eşlik edecek.

    i9-13900’ün bir mühendislik örneğine ulaşmayı başaran ve Z690 model bir anakart ile testler gerçekleştiren ExpReview, yeni işlemcinin herhangi bir BIOS güncellemesine gerek duymadan çalıştığını ancak performans çekirdeklerinin maksimum hızının 3,8 GHz ile limitlediğini belirtiyor.

    13.nesil Intel Core i9-13900, i9-12900K ile karşılaştırıldı
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    Aynı frekans limitlerinde yeni işlemci ile i9-12900K modelini karşılaştıran haber kaynağı, çoklu iş yüklerinde yeni mimarinin ortalama yüzde 20 daha yüksek bir performans gösterdiğini bildirdi. Sıra oyun ve tek iş parçacığı testlerine geldiğinde ise ExpReview, yeni işlemcinin tamamlanmamış mikro kod ve BIOS desteği sebebiyle Alder Lake'ten geri kaldığını söylüyor.

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