Yenilenen Renault Trafic Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault, ticari ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Yenilenen Renault Trafic, farklı kullanım gereksinimlerine hitap eden tüm versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra; Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de sunulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap vererek Renault’nun ticari araç pazarındaki iddiasını artıracak.

Yeni Renault Trafic ailesi, yenilenen dış tasarımı, geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekan ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle 421.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor. Renault’nun ticari araç ailesinin yenilenen üyeleri lansmana özel fiyatlarının yanı sıra 100 bin TL’ye 12 ay 0,99 faiz fırsatıyla da dikkat çekiyor.

Yeni 2022 Renault Trafic fiyat listesi Model Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı Yeni Trafic Panelvan 2.0 Blue dCi 150 bg 431.000 TL 421.000 TL Yeni Trafic Combi 5+1 2.0 Blue dCi 150 bg 497.000 TL 486.000 TL Yeni Trafic Combi 5+1 EDC 2.0 Blue dCi EDC 170 bg 552.000 TL 539.000 TL Yeni Trafic Combi 8+1 EDC 2.0 Blue dCi EDC 170 bg 595.000 TL 580.000 TL

Yenilenen Renault Trafic, özellikleriyle neler sunuyor?

Daha zarif ve dikkat çekici olan yeni Trafic ailesinin ön bölümü, hem ticari hem de bireysel müşterilere hitap edecek şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Otomatik yanma özelliğine sahip tamamen LED farlar ile sunulan yeni Trafic, C şeklinde ışık imzası içeren gündüz farları, yeni renkleri ve aksesuarlarıyla daha modern bir görünüm sunuyor. Trafic ailesi, oluklu yatay motor kapağı ve dikey ön ızgarasıyla daha dinamik ve güçlü bir görünüm sergiliyor.

Yeni Trafic; Bulut Mavi ve Carmen Kırmızı olmak üzere iki yeni gövde rengiyle sunuluyor. Bunun dışında Beyaz, Duman Gri, Arsenik Gri, Gri Füme ve Gece Siyah renkleri ile tercih edilebiliyor. 16 inç çelik jantlar ve yeni jant kapakları standart sunulurken, versiyona bağlı olarak Gümüş Gri 17 inç alüminyum alaşım jantlar da opsiyonel alınabiliyor.

Geniş, ergonomik ve modern bir iç mekan

Yeni Renault Trafic'in genişlik ve ferahlık hissini arttıran yeni konsolu, üzerine yerleştirilen dijital gösterge paneli ile sürüş konforuna katkı sağlıyor. Tamamen yeni bir tasarımla daha büyük ve daha görünür kadranlara sahip olan yeni Trafic’te, versiyona bağlı olarak 4,2 inç renkli dijital gösterge paneli de sunuluyor. Standart olarak sunulan hız ayar ve sınırlayıcı kumandaları direksiyona entegre edilirken, görsel konfor için de uyarı lambaları yeniden düzenlendi. Ayrıca çok daha ergonomik bir kullanım için piyano tuş takımı da ön konsolun orta bölümünde standart olarak sunuluyor.

Renault Trafic Panelvan, zekice tasarlanan çözümleriyle profesyonel müşteriler için olmazsa olmaz bir ticari araca dönüşüyor ve sunduğu mobil ofis özelliği ile fark yaratıyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu, not defteri yerleştirme alanı ile bir ofis masası ya da öğle tatillerinde bir yemek masası olarak kullanılabiliyor.

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Teknoloji ve bağlanabilirlik

Yeni Trafic ailesi, Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak alınabilen Renault Easy Link 8 inç dokunmatik multimedya sistemi ve Apple CarPlay ile ticari araçlardaki bağlanabilirliği yeni bir seviyeye çıkarıyor. Ayrıca opsiyonel olarak tercih edilebilen 15W gücündeki kablosuz şarj cihazı, USB girişleri ve 12V şarj soketi ile konforlu bir yolculuk deneyimi sunuluyor.

Yeni Trafic, versiyona bağlı olarak eller serbest Renault Kart teknolojisi ile donatılıyor. Bu teknoloji sürücü yaklaştığında araca dokunmadan kilidin otomatik olarak açılmasını sağlarken, uzaklaştığında ise tamamen kilitlenmesini sağlıyor. Konforu önemli oranda artıran bu sistem, aynı zamanda güvenlik ihtiyaçlarına da cevap veriyor ve günlük sürüş deneyimine katkı sağlıyor.

Daha fazla güvenlik için ileri sürüş destek sistemleri

Yeni Trafic, versiyona bağlı olarak sunulan sürüş destek paketi ile adaptive cruise control, aktif acil fren destek sistemi, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik uzun-kısa far teknolojisi ve trafik işaretleri tanıma sistemi olmak üzere yeni nesil sürüş destek sistemleriyle, gelişmiş sürüş güvenliği ve konforu sunuyor. Ayrıca Trafic Combi versiyonlarının tamamında yolcu hava yastığı standart olarak sunuluyor. Versiyona bağlı olarak 360 derece park asistanı, geri görüş kamerası gibi opsiyonel özellikler de Yeni Trafic’te güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.

Geniş yük ve yolcu taşıma kapasitesi

Yeni Renault Trafic Panelvan, DNA’sını korurken daha da geliştirilmiş pratik özelliklerle donatılıyor. 5,480 mm gövde uzunluğu ve 1.967 mm gövde yüksekliği ile sunulan Panelvan versiyonu, 6 metreküp yükleme hacmiyle tüketicilerle buluşuyor. Segmentinin en iyi yerden yükleme uzunluğuna sahip olan modeli olan yeni Trafic Panelvan tam 4,15 m’ye kadar yükleme yapılmasına olanak sağlıyor.

Yeni Trafic Combi 5+1 versiyonu hem iş hem de günlük ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanılabiliyor. Üç kişinin konforlu bir şekilde seyahat etmesine olanak sağlayan ikinci sıra koltuklar, yükleme alanına geçişi kolaylaştıran katlanabilme özelliği ile sunuluyor. 4 metreküp yükleme alanı da sunan Yeni Trafic Combi manuel vites versiyonunun yanı sıra ürün gamına yeni eklenen otomatik vites seçeneğiyle de sürüş konforunu artırıyor.

Tam Boyutta Gör

Ticari araç pazarı içerisinde yüzde 4,9’luk bir paya sahip olan minibüs segmentinin yaklaşık 3’te 1’i 8+1 Minibüs ve Combi’lerden oluşuyor. Pazar gereksinimlerine son derece uygun olarak lanse edilen Trafic Combi 8+1 versiyonu, yolcu taşıma amacının yanı sıra aile seyahatleri için de ideal bir yolcu konforu ve bagaj alanı sunuyor. Yeni Trafic Combi 8+1 versiyonu 5480 mm uzunluğu sayesinde 1,8 metreküp bagaj alanından ödün vermeden, sürücü dahil dokuz kişiye kadar yolcu ağırlayabiliyor. Şık tasarımı, modüler yapısı, araç içi konforu ve otomatik şanzımanı ile bireysel ve ticari kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Ön bölümde versiyona bağlı olarak 80,6 litreye kadar depolama kapasitesi sunulan yeni Trafic Combi daha iyi bir saklama alanı dağılımı ile optimize edildi. Bir tanesi sürücünün önünde, diğeri ön konsolun orta bölümünde olmak üzere iki yeni eşya gözü bulunuyor. Bu bölmeler versiyona göre kapaklı ya da kapaksız olarak sunulurken, sırasıyla 0,8 litre ve 3 litre saklama alanına sahipler. Yeni Trafic Combi, sürücü ve ön yolcu kapılarında da toplamda 14,6 litre eşya saklama alanına sahip.

Güçlü ve verimli motor & şanzıman seçenekleri

Yeni Trafic ailesi, 2.0 litrelik Blue dCi motor seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor. Stop & Start teknolojisi ile donatılan motorlar, Euro 6D FULL normunu karşılıyor. Ayrıca “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en doğru zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra tasarruf yapılması sağlanabiliyor. Combi 5+1 ve Combi 8+1 versiyonlarında EDC şanzıman seçeneğiyle sahip olunabilen Yeni Trafic, versiyona göre 150 ve 170 bg’lik güç sunuyor. Türkiye pazarındaki motor ve şanzıman kombinasyonları şu şekilde;

Yeni Trafic Panelvan: 2.0 Blue dCi 150 bg

Yeni Trafic Combi 5+1: 2.0 Blue dCi 150 bg

Yeni Trafic Combi 5+1 EDC: 2.0 Blue dCi EDC 170 bg

Yeni Trafic Combi 8+1 EDC: 2.0 Blue dCi EDC 170 bg

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