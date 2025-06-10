Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı

    Mercedes-Benz, yeni elektrikli GLC modelini eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni tasarım dili ve 800V mimari ile donatılan araç, BMW iX3’e rakip olacak şekilde geliştirildi.

    Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes, tamamen elektrikli yeni GLC modelinin resmi görsellerini paylaştı. Bu model, markanın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir adımı temsil ederken aynı zamanda Mercedes’in cesur yeni tasarım dilini tanıtan ilk otomobil olma unvanını taşıyor.

    Yeni tasarım anlayışının merkezinde, markanın geçmiş modellerinden ilham alınarak geliştirilen daha dik ve yüksek ön ızgara yer alıyor. Mercedes-Benz tasarım şefi Gorden Wagener, bu değişikliğin amacının “tüm elektrikli araçların birbirine benzediği bir dönemde modellere daha güçlü bir kimlik kazandırmak” olduğunu belirtiyor. Wagener, “Izgaralarımız, markamızın kimliğinde önemli bir yer tutmaya devam edecek; ancak artık daha yüksek ve dikkat çekici olacaklar,” diyerek yeni tasarım felsefesini özetliyor.

    Yeni GLC, ilk kez geçtiğimiz nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Vision V konseptinde ipuçları verilen aydınlatmalı ızgara çerçevesi gibi yenilikçi detayları da bünyesinde barındırıyor.

    Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda Mercedes’in yeni nesil elektrikli araç platformu olan MB.EA üzerine inşa edilen ilk model olan GLC, bu sayede 800 voltluk elektrik mimarisi sunuyor. Bu yapı, yüksek performanslı şarj desteği (320kW+) ve daha verimli enerji kullanımı sağlıyor. Aracın 94.5 kWsa kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryası, WLTP normlarına göre tek şarjla yaklaşık 700 km menzil sunabiliyor.

    Standart modellerde arkadan itişli tek motorlu ve dört tekerlekten çekişli çift motorlu versiyonlar sunulacak. Dört çeker versiyonun maksimum 482 beygir gücü üretmesi bekleniyor. 2027’de satışa sunulması planlanan AMG versiyonu ise 600 beygir güce sahip olacak ve gelişmiş eksenel akılı motorlarla donatılacak.

    Yeni GLC, Mercedes’in mevcut EQC modelinin yerini alacak ve firmanın en çok satan modellerinden biri olan GLC isminin sahip olduğu marka değerinden faydalanarak elektrikli satışlarını artırmayı hedefleyecek. CLA gibi içten yanmalı ve elektrikli versiyonları birlikte sunulacak modellerin aksine, GLC hâlihazırda satışta olan benzinli, dizel ve hibrit GLC versiyonlarının yanına eklenecek.

    Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    GLC’nin öne çıkan teknolojik yeniliklerinden biri de eATS 2.0 adını taşıyan yeni elektrikli güç aktarma sistemi. Bu sistem ilk olarak 2023’te Vision EQXX konseptinde tanıtılmıştı. 483 beygire kadar güç sunabilen dört çeker versiyonun yanında, 268 beygir gücündeki arkadan itişli tek motorlu seçenek de geliştirme aşamasında.

    Yeni elektrikli GLC’de dikkat çeken bir diğer yenilik de One Box adı verilen fren sistemi. Bu sistemde fren pedalı fiziksel frenleme sisteminden tamamen ayrılmış durumda. Aracın bilgisayarları, ne kadar rejeneratif frenleme (enerji geri kazanımı) yapılacağını ve ne kadar fiziksel disk frenlemesi gerektiğini hesaplayarak frenleme işlemini gerçekleştiriyor. Mercedes yetkilileri, bunun hem verimlilik hem sürüş konforu açısından devrim niteliğinde olduğunu söylüyor.

    Yeni ısı pompası sayesinde verimlilik artırılırken, aracın motor kaputu altında 100 litrelik bir frunk (ön bagaj) da sunuluyor. Arka bagaj ise 560 litre hacim sunarak içten yanmalı GLC modellerine göre daha fazla yükleme alanı sağlıyor.

    Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise markanın yeni nesil MB.OS işletim sistemiyle birlikte sütundan sütuna uzanan dijital ekran yer alacak. Prototipte kamuflajlı alanlar nedeniyle detaylar henüz açıklanmasa da, iç mekânın içten yanmalı GLC modellerinden oldukça farklı olacağı belirtiliyor. Uzayan aks mesafesi sayesinde özellikle arka koltuklarda geniş bir yaşam alanı sunuluyor.

    Yeni GLC’nin ilk test sürüşü, İsveç’in kuzeyindeki Arjeplog yakınlarında, zorlu Galtispuoda geçidinde gerçekleştirildi. Karlı ve buzlu koşullarda yapılan testte, aracın dört tekerlekten çekiş sistemi, hızlı tepkiler veren ESP ve arka akstan yönlendirme sistemi büyük beğeni topladı. Mercedes-AMG mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, 4.5 derecelik arka tekerlek dönüş açısıyla manevra kabiliyetini ciddi oranda artırıyor.

    Yeni GLC, Almanya'nın Bremen ve Çin'in Pekin fabrikalarında üretilecek. Talep ve ticaret vergilerine bağlı olarak ABD Tuscaloosa fabrikasında da üretim ihtimali değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apartmana doğalgaz bağlatma şartları dualogic şanzıman nedir nzt 48 samsung arama kaydetme dupont orjinallik sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum