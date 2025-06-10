Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı

Yeni tasarım anlayışının merkezinde, markanın geçmiş modellerinden ilham alınarak geliştirilen daha dik ve yüksek ön ızgara yer alıyor. Mercedes-Benz tasarım şefi Gorden Wagener, bu değişikliğin amacının “tüm elektrikli araçların birbirine benzediği bir dönemde modellere daha güçlü bir kimlik kazandırmak” olduğunu belirtiyor. Wagener, “Izgaralarımız, markamızın kimliğinde önemli bir yer tutmaya devam edecek; ancak artık daha yüksek ve dikkat çekici olacaklar,” diyerek yeni tasarım felsefesini özetliyor.
Yeni GLC, ilk kez geçtiğimiz nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Vision V konseptinde ipuçları verilen aydınlatmalı ızgara çerçevesi gibi yenilikçi detayları da bünyesinde barındırıyor.
Standart modellerde arkadan itişli tek motorlu ve dört tekerlekten çekişli çift motorlu versiyonlar sunulacak. Dört çeker versiyonun maksimum 482 beygir gücü üretmesi bekleniyor. 2027’de satışa sunulması planlanan AMG versiyonu ise 600 beygir güce sahip olacak ve gelişmiş eksenel akılı motorlarla donatılacak.
Yeni GLC, Mercedes’in mevcut EQC modelinin yerini alacak ve firmanın en çok satan modellerinden biri olan GLC isminin sahip olduğu marka değerinden faydalanarak elektrikli satışlarını artırmayı hedefleyecek. CLA gibi içten yanmalı ve elektrikli versiyonları birlikte sunulacak modellerin aksine, GLC hâlihazırda satışta olan benzinli, dizel ve hibrit GLC versiyonlarının yanına eklenecek.
Yeni elektrikli GLC’de dikkat çeken bir diğer yenilik de One Box adı verilen fren sistemi. Bu sistemde fren pedalı fiziksel frenleme sisteminden tamamen ayrılmış durumda. Aracın bilgisayarları, ne kadar rejeneratif frenleme (enerji geri kazanımı) yapılacağını ve ne kadar fiziksel disk frenlemesi gerektiğini hesaplayarak frenleme işlemini gerçekleştiriyor. Mercedes yetkilileri, bunun hem verimlilik hem sürüş konforu açısından devrim niteliğinde olduğunu söylüyor.
Yeni ısı pompası sayesinde verimlilik artırılırken, aracın motor kaputu altında 100 litrelik bir frunk (ön bagaj) da sunuluyor. Arka bagaj ise 560 litre hacim sunarak içten yanmalı GLC modellerine göre daha fazla yükleme alanı sağlıyor.
Yeni GLC’nin ilk test sürüşü, İsveç’in kuzeyindeki Arjeplog yakınlarında, zorlu Galtispuoda geçidinde gerçekleştirildi. Karlı ve buzlu koşullarda yapılan testte, aracın dört tekerlekten çekiş sistemi, hızlı tepkiler veren ESP ve arka akstan yönlendirme sistemi büyük beğeni topladı. Mercedes-AMG mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, 4.5 derecelik arka tekerlek dönüş açısıyla manevra kabiliyetini ciddi oranda artırıyor.
Yeni GLC, Almanya'nın Bremen ve Çin'in Pekin fabrikalarında üretilecek. Talep ve ticaret vergilerine bağlı olarak ABD Tuscaloosa fabrikasında da üretim ihtimali değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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