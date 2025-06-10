Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Mercedes, tamamen elektrikli yeni GLC modelinin resmi görsellerini paylaştı. Bu model, markanın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir adımı temsil ederken aynı zamanda Mercedes’in cesur yeni tasarım dilini tanıtan ilk otomobil olma unvanını taşıyor.

Yeni tasarım anlayışının merkezinde, markanın geçmiş modellerinden ilham alınarak geliştirilen daha dik ve yüksek ön ızgara yer alıyor. Mercedes-Benz tasarım şefi Gorden Wagener, bu değişikliğin amacının “tüm elektrikli araçların birbirine benzediği bir dönemde modellere daha güçlü bir kimlik kazandırmak” olduğunu belirtiyor. Wagener, “Izgaralarımız, markamızın kimliğinde önemli bir yer tutmaya devam edecek; ancak artık daha yüksek ve dikkat çekici olacaklar,” diyerek yeni tasarım felsefesini özetliyor.

Yeni GLC, ilk kez geçtiğimiz nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Vision V konseptinde ipuçları verilen aydınlatmalı ızgara çerçevesi gibi yenilikçi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda Mercedes’in yeni nesil elektrikli araç platformu olan MB.EA üzerine inşa edilen ilk model olan GLC, bu sayede 800 voltluk elektrik mimarisi sunuyor. Bu yapı, yüksek performanslı şarj desteği (320kW+) ve daha verimli enerji kullanımı sağlıyor. Aracın 94.5 kWsa kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryası, WLTP normlarına göre tek şarjla yaklaşık 700 km menzil sunabiliyor.

Standart modellerde arkadan itişli tek motorlu ve dört tekerlekten çekişli çift motorlu versiyonlar sunulacak. Dört çeker versiyonun maksimum 482 beygir gücü üretmesi bekleniyor. 2027’de satışa sunulması planlanan AMG versiyonu ise 600 beygir güce sahip olacak ve gelişmiş eksenel akılı motorlarla donatılacak.

Yeni GLC, Mercedes’in mevcut EQC modelinin yerini alacak ve firmanın en çok satan modellerinden biri olan GLC isminin sahip olduğu marka değerinden faydalanarak elektrikli satışlarını artırmayı hedefleyecek. CLA gibi içten yanmalı ve elektrikli versiyonları birlikte sunulacak modellerin aksine, GLC hâlihazırda satışta olan benzinli, dizel ve hibrit GLC versiyonlarının yanına eklenecek.

Tam Boyutta Gör GLC’nin öne çıkan teknolojik yeniliklerinden biri de eATS 2.0 adını taşıyan yeni elektrikli güç aktarma sistemi. Bu sistem ilk olarak 2023’te Vision EQXX konseptinde tanıtılmıştı. 483 beygire kadar güç sunabilen dört çeker versiyonun yanında, 268 beygir gücündeki arkadan itişli tek motorlu seçenek de geliştirme aşamasında.

Yeni elektrikli GLC’de dikkat çeken bir diğer yenilik de One Box adı verilen fren sistemi. Bu sistemde fren pedalı fiziksel frenleme sisteminden tamamen ayrılmış durumda. Aracın bilgisayarları, ne kadar rejeneratif frenleme (enerji geri kazanımı) yapılacağını ve ne kadar fiziksel disk frenlemesi gerektiğini hesaplayarak frenleme işlemini gerçekleştiriyor. Mercedes yetkilileri, bunun hem verimlilik hem sürüş konforu açısından devrim niteliğinde olduğunu söylüyor.

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Yeni ısı pompası sayesinde verimlilik artırılırken, aracın motor kaputu altında 100 litrelik bir frunk (ön bagaj) da sunuluyor. Arka bagaj ise 560 litre hacim sunarak içten yanmalı GLC modellerine göre daha fazla yükleme alanı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise markanın yeni nesil MB.OS işletim sistemiyle birlikte sütundan sütuna uzanan dijital ekran yer alacak. Prototipte kamuflajlı alanlar nedeniyle detaylar henüz açıklanmasa da, iç mekânın içten yanmalı GLC modellerinden oldukça farklı olacağı belirtiliyor. Uzayan aks mesafesi sayesinde özellikle arka koltuklarda geniş bir yaşam alanı sunuluyor.

Yeni GLC’nin ilk test sürüşü, İsveç’in kuzeyindeki Arjeplog yakınlarında, zorlu Galtispuoda geçidinde gerçekleştirildi. Karlı ve buzlu koşullarda yapılan testte, aracın dört tekerlekten çekiş sistemi, hızlı tepkiler veren ESP ve arka akstan yönlendirme sistemi büyük beğeni topladı. Mercedes-AMG mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, 4.5 derecelik arka tekerlek dönüş açısıyla manevra kabiliyetini ciddi oranda artırıyor.

Yeni GLC, Almanya'nın Bremen ve Çin'in Pekin fabrikalarında üretilecek. Talep ve ticaret vergilerine bağlı olarak ABD Tuscaloosa fabrikasında da üretim ihtimali değerlendiriliyor.

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Elektrikli Mercedes GLC'nin resmi görselleri paylaşıldı

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