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1.4 GHz işlemcili Samsung Galaxy S Plus (2011 Edition) için İngiltere yolu göründü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
37,4b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, dünya çapında 10 milyondan fazla satan modeli Galaxy S'te bir takım yenilikler yaparak Galaxy S Plus'ı (nam-ı diğer Galaxy S 2011 Edition) lanse etmesi ve Rusya'da satışa sunmasının ardından telefona İngiltere yolu da göründü.
Yıl sonuna doğru İngiliz tüketicilerle buluşması beklenen Galaxy S Plus, işlemci ve batarya dışında Galaxy S ile aynı nitelikleri paylaşıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteğine sahip Galaxy S Plus, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.3 sürümünü kullanıyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif SuperAMOLED ekran ile 8 GB dahili flash bellekle gelen Galaxy S Plus bünyesinde Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, TouchWiz 3.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera ve 1650 mAh batarya gibi özellikleri barındırmakta.

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rk1061 8 yıl
hep aynı kasa. daha sağlam ve gösterişli kasalar yapılabilir. ufak makyajlarda tekrar eden bir döngü.
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EcZaNeT 8 yıl

rk1061

hep aynı kasa. daha sağlam ve gösterişli kasalar yapılabilir. ufak makyajlarda tekrar eden bir döngü.

galaxy s in yerini galaxy s2 alacak.. s plus ta galaxy ace nin yerini..
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innformatics 8 yıl
Biraz HTC benzeri bir Mönü. Yersekkkk!!!
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patrain 8 yıl
çevirip çevirip aynı ürünü gözümüze sokuyorlar. Amaç nee ??
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Lepanto 8 yıl
Isıt ısıt yedir politikası.
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acmtncy 8 yıl
gpusu adreno 205. galaxy s te powervr sgx540 vardı ve adrone 205'ten daha iyi bir gpu.
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ultiMance 8 yıl

acmtncy

gpusu adreno 205. galaxy s te powervr sgx540 vardı ve adrone 205'ten daha iyi bir gpu.


Adreno 205 ile powervr sgx540 birbirine yakın gpu'lar.Aralarında fazla fark yok.

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