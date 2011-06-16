1.4 GHz işlemcili Samsung Galaxy S Plus (2011 Edition) için İngiltere yolu göründü

Samsung'un, dünya çapında 10 milyondan fazla satan modeli Galaxy S'te bir takım yenilikler yaparak Galaxy S Plus'ı (nam-ı diğer Galaxy S 2011 Edition) lanse etmesi ve Rusya'da satışa sunmasının ardından telefona İngiltere yolu da göründü.

Yıl sonuna doğru İngiliz tüketicilerle buluşması beklenen Galaxy S Plus, işlemci ve batarya dışında Galaxy S ile aynı nitelikleri paylaşıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteğine sahip Galaxy S Plus, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.3 sürümünü kullanıyor.



4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif SuperAMOLED ekran ile 8 GB dahili flash bellekle gelen Galaxy S Plus bünyesinde Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, TouchWiz 3.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera ve 1650 mAh batarya gibi özellikleri barındırmakta.

