İşte BYD'nin kompakt sedan modeli: Seal 05 DM-i

Yeni BYD Seal 05 DM-i; 4780 mm uzunluğa, 1837 mm genişliğe, 1515 mm yüksekliğe ve 2718 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, aralık ayında ülkemizde de satışa sunulan Seal'dan 20 mm daha kısa olduğunu söylemek mümkün.
Bakanlığın sayfasında üç farklı versiyon dikkat çekiyor. Bunlardan ilki 1480 kg, diğer ikisi de 1580 kg kuru ağırlığa sahip. Tüm versiyonlarda 16 veya 17 inçlik jant seçenekleri mevcut.
Otomobilde BYD'nin lityum demir fosfat bataryası kullanılacak fakat kapasitesi ve saf elektrikli sürüş menzili henüz belli değil. Ağırlık tarafındaki farka bakarak iki farklı batarya seçeneğinin bulunacağını tahmin edebiliriz.
BYD Seal 05 DM-i'nin 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Ülkemize getirilmesi halinde Seal U DM-i gibi %30 ÖTV dilimine girecektir. Konuyla ilgili detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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