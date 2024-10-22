Geely, PHEV modeli Galaxy Starship 7'nin görsellerini paylaştı

Geely'nin GEA (Global Energy Architecture) platformu üzerine inşa edilen yeni Galaxy Starship 7; 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, BYD'nin Seal U DM-i modeline kıyasla biraz daha küçük bir araç olduğunu söylemek mümkün.
Güçlü ve modern bir görünüme sahip olan Geely Galaxy Starship 7'nin ön tarafında yüksek burun, boydan boya uzanan LED ışık imzası, dikey hava girişleri ve birleştiğinde X formu oluşturan krom parçalar dikkat çekiyor. Yan tarafta ise büyük jantlar, ince yanaklı lastikler, geleneksel kapı kolları ve krom çerçeveler göze çarpıyor.
Havalandırma menfezlerinin ince ve bir bütün gibi tasarlandığı otomobilde bolca deri yüzey, iki adet bardaklık, sürüş modlarının ayarlanabildiği mekanik tuşlar ve iki telefonun aynı anda şarj olabileceği kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Buna ek olarak araçta yapay zeka destekli asistan ve Flyme Auto adı verilen işletim sistemi de görev yapıyor.
Galaxy Starship 7'nin şarj edilebilir hibrit sisteminde 1.5 litre benzinli motor, ön aks üzerinde yer alan bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya paketi bulunuyor. Benzinli motor tek başına 110 beygir güç üretiyor. Elektrik motoruyla birlikte toplam güç henüz açıklanmadı fakat 19 ve 29 kWsa'lik batarya seçenekleriyle 150 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili, 4,9 litre birleşik yakıt tüketimi ve 1790 kg kuru ağırlık gibi değerler listede.
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)