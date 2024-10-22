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    Geely, PHEV modeli Galaxy Starship 7'nin görsellerini paylaştı

    Çinli şirketin yeni nesil Thor sistemini kullanan Galaxy Starship 7, şık gövde tasarımı ve premium bir görüntü sunan iç mekanıyla dikkat çekiyor.                 
    Geely, PHEV modeli Galaxy Starship 7'nin görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Çinli Geely, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip SUV modeli Galaxy Starship 7'nin resmi görsellerini paylaştı. Geely'nin Thor adı verilen yeni nesil hibrit sistemini kullanan aracın yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

    Geely'nin GEA (Global Energy Architecture) platformu üzerine inşa edilen yeni Galaxy Starship 7; 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, BYD'nin Seal U DM-i modeline kıyasla biraz daha küçük bir araç olduğunu söylemek mümkün.

    Güçlü ve modern bir görünüme sahip olan Geely Galaxy Starship 7'nin ön tarafında yüksek burun, boydan boya uzanan LED ışık imzası, dikey hava girişleri ve birleştiğinde X formu oluşturan krom parçalar dikkat çekiyor. Yan tarafta ise büyük jantlar, ince yanaklı lastikler, geleneksel kapı kolları ve krom çerçeveler göze çarpıyor.

    Geely, PHEV modeli Galaxy Starship 7'nin görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Otomobilin iç mekanı premium bir görüntüye sahip. Açık ve koyu tonların harmanlandığı çift renkli temaya eşlik eden güzel bir ambiyans aydınlatması mevcut. Altı tamamen düzleştirilen iki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise günümüzdeki pek çok yeni model gibi büyük bir dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

    Havalandırma menfezlerinin ince ve bir bütün gibi tasarlandığı otomobilde bolca deri yüzey, iki adet bardaklık, sürüş modlarının ayarlanabildiği mekanik tuşlar ve iki telefonun aynı anda şarj olabileceği kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Buna ek olarak araçta yapay zeka destekli asistan ve Flyme Auto adı verilen işletim sistemi de görev yapıyor.

    Galaxy Starship 7'nin şarj edilebilir hibrit sisteminde 1.5 litre benzinli motor, ön aks üzerinde yer alan bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya paketi bulunuyor. Benzinli motor tek başına 110 beygir güç üretiyor. Elektrik motoruyla birlikte toplam güç henüz açıklanmadı fakat 19 ve 29 kWsa'lik batarya seçenekleriyle 150 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili, 4,9 litre birleşik yakıt tüketimi ve 1790 kg kuru ağırlık gibi değerler listede.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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