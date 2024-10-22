Geely, PHEV modeli Galaxy Starship 7'nin görsellerini paylaştı

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Tam Boyutta Gör Çinli Geely, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip SUV modeli Galaxy Starship 7'nin resmi görsellerini paylaştı. Geely'nin Thor adı verilen yeni nesil hibrit sistemini kullanan aracın yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

Geely'nin GEA (Global Energy Architecture) platformu üzerine inşa edilen yeni Galaxy Starship 7; 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, BYD'nin Seal U DM-i modeline kıyasla biraz daha küçük bir araç olduğunu söylemek mümkün.

Güçlü ve modern bir görünüme sahip olan Geely Galaxy Starship 7'nin ön tarafında yüksek burun, boydan boya uzanan LED ışık imzası, dikey hava girişleri ve birleştiğinde X formu oluşturan krom parçalar dikkat çekiyor. Yan tarafta ise büyük jantlar, ince yanaklı lastikler, geleneksel kapı kolları ve krom çerçeveler göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Otomobilin iç mekanı premium bir görüntüye sahip. Açık ve koyu tonların harmanlandığı çift renkli temaya eşlik eden güzel bir ambiyans aydınlatması mevcut. Altı tamamen düzleştirilen iki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ortada ise günümüzdeki pek çok yeni model gibi büyük bir dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

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Havalandırma menfezlerinin ince ve bir bütün gibi tasarlandığı otomobilde bolca deri yüzey, iki adet bardaklık, sürüş modlarının ayarlanabildiği mekanik tuşlar ve iki telefonun aynı anda şarj olabileceği kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Buna ek olarak araçta yapay zeka destekli asistan ve Flyme Auto adı verilen işletim sistemi de görev yapıyor.

Galaxy Starship 7'nin şarj edilebilir hibrit sisteminde 1.5 litre benzinli motor, ön aks üzerinde yer alan bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya paketi bulunuyor. Benzinli motor tek başına 110 beygir güç üretiyor. Elektrik motoruyla birlikte toplam güç henüz açıklanmadı fakat 19 ve 29 kWsa'lik batarya seçenekleriyle 150 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili, 4,9 litre birleşik yakıt tüketimi ve 1790 kg kuru ağırlık gibi değerler listede.

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Geely, PHEV modeli Galaxy Starship 7'nin görsellerini paylaştı