Chery Fengyun T6, 17.900 dolarlık fiyatıyla Çin'de satışa sunuldu

Chery, kısa süre önce Fengyun T6 isimli SUV modelini satışa sundu. Fengyun, Chery'nin 2023'ün sonlarına doğru kurduğu bir alt marka. Fengyun T6 ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir model ve 17.900 dolar başlangıç fiyatına sahip.
Chery Fengyun T6, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yan taraftan bakıldığında yüksek ve geniş omuz çizgisi sayesinde kaslı bir görünüm sunan Chery Fengyun T6'nın çift renkli tasarıma sahip çok kollu jantlarla donatıldığını görmekteyiz. Otomobilde 18 inç jantlar standart, 19 inç ise opsiyon olarak sunuluyor. Sütunlar ve yan ayna kapakları parlak siyah renkte tasarlanmış. Bu şekilde gövde rengiyle güzel bir kontrast oluşturuyor. Arka bölümde ise ince LED stoplar, dikey hava kanalları ve küçük bir difüzör göze çarpıyor.
Söz konusu model, Air, Pro ve Max olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Giriş seviyesinde yan hava yastıkları, arka radar, hız sabitleyici, suni deri döşeme ve 6 hoparlörlü ses sistemi standart olarak sunuluyor. Bir üst seviyede ön radar, açılabilir sunroof, elektrikli katlanır yan aynalar ve elektrikli sürücü koltuğu gibi donanımlar eklenirken Max donanım seviyesinde adaptif hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, aktif fren desteği, ön çarpışma uyarısı, ambiyans aydınlatma ve elektrikli bagaj kapağı mevcut.
Otomobilin kaputu altında 154 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor görev yapıyor. 150 kW'lık elektrik motorunun da desteğiyle toplam güç 355 beygire, tork ise 530 Nm'ye kadar çıkıyor. BYD'den alınan 18.3 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya, Chery Fengyun T6'nın saf elektrik modunda 120 km'ye kadar menzile ulaşmasını sağlıyor. Toplam menzili 1300 kilometreye ulaşan model, 100 km'de 4,9 litre yakıt tüketimine sahip. Bataryanın dolumu ise hızlı şarj sayesinde %30'dan %80'e yaklaşık 19 dakika sürüyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.