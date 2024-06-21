Chery Fengyun T6, 17.900 dolarlık fiyatıyla Çin'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Chery, kısa süre önce Fengyun T6 isimli SUV modelini satışa sundu. Fengyun, Chery'nin 2023'ün sonlarına doğru kurduğu bir alt marka. Fengyun T6 ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir model ve 17.900 dolar başlangıç fiyatına sahip.

Chery Fengyun T6, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Chery Fengyun T6'nın ön tasarımı sanki %100 elektrikli bir otomobile bakıyormuşuz hissi yaratıyor. İçten yanmalı motorlu araçlardan alışık olduğumuz büyük panjur yerine tamamen kapalı bir panel üzerinde marka logosu ve kamera yer alıyor. Üst tarafta tetris oyununu anımsatan gündüz aydınlatmaları ortadaki ince LED şerit ile birleştirilmiş. Tampon kenarlarında ise ana aydınlatmalar yer alıyor.

Yan taraftan bakıldığında yüksek ve geniş omuz çizgisi sayesinde kaslı bir görünüm sunan Chery Fengyun T6'nın çift renkli tasarıma sahip çok kollu jantlarla donatıldığını görmekteyiz. Otomobilde 18 inç jantlar standart, 19 inç ise opsiyon olarak sunuluyor. Sütunlar ve yan ayna kapakları parlak siyah renkte tasarlanmış. Bu şekilde gövde rengiyle güzel bir kontrast oluşturuyor. Arka bölümde ise ince LED stoplar, dikey hava kanalları ve küçük bir difüzör göze çarpıyor.



Tam Boyutta Gör Chery Fengyun T6; 4540 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1670 mm yüksekliğe ve 2672 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda ülkemizde satılan Tiggo 7 Pro ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin iç mekanında üç kollu direksiyon simidi, head up display, 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 14.8 inç dikey dokunmatik ekran yer alıyor. Multimedya sistemi, Qualcomm'un Snapdragon 8155 yonga setinden güç alıyor.

Söz konusu model, Air, Pro ve Max olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılıyor. Giriş seviyesinde yan hava yastıkları, arka radar, hız sabitleyici, suni deri döşeme ve 6 hoparlörlü ses sistemi standart olarak sunuluyor. Bir üst seviyede ön radar, açılabilir sunroof, elektrikli katlanır yan aynalar ve elektrikli sürücü koltuğu gibi donanımlar eklenirken Max donanım seviyesinde adaptif hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı, aktif fren desteği, ön çarpışma uyarısı, ambiyans aydınlatma ve elektrikli bagaj kapağı mevcut.

2026 Bugatti Tourbillon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 sa. önce eklendi

Otomobilin kaputu altında 154 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor görev yapıyor. 150 kW'lık elektrik motorunun da desteğiyle toplam güç 355 beygire, tork ise 530 Nm'ye kadar çıkıyor. BYD'den alınan 18.3 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya, Chery Fengyun T6'nın saf elektrik modunda 120 km'ye kadar menzile ulaşmasını sağlıyor. Toplam menzili 1300 kilometreye ulaşan model, 100 km'de 4,9 litre yakıt tüketimine sahip. Bataryanın dolumu ise hızlı şarj sayesinde %30'dan %80'e yaklaşık 19 dakika sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery Fengyun T6 SUV Çin'de satışa sunuldu