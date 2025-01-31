Microsoft, Intel Lunar Lake işlemcili Surface Pro 11 ve Surface Laptop 7'yi tanıttı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Surface Pro 11 ve Surface Laptop 7'nin Intel Lunar Lake işlemcili sürümlerini duyurdu. 18 Şubat'ta satışa sunulacak olan cihazların ikisi de Copilot Plus PC klasmanında yer alıyor ve iş kullanımını hedefliyor.

Surface Laptop 7 özellikleri

Intel işlemcili Surface Laptop 7, Qualcomm'lu varyantından 500 dolar daha fazla olan 1.500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. 13,8 inç ve 15 inçlik iki ekran boyutuyla gelen dizüstü bilgisayar, Intel Core Ultra 5 veya Ultra 7 işlemci, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Microsoft, 15 inç modelde 14 saate kadar, 13,8 inç modelde ise 12 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Bu değerler, Qualcomm'lu versiyonun bir saat gerisinde.

Bilgisayarda, bir adet USB-A 3.2, iki adet USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktası, Surface Connect şarj bağlantı noktası ve bir kulaklık girişi de bulunuyor. Ayrıca belirli pazarlarda isteğe bağlı bir akıllı kart okuyucusu seçeneği de sunuluyor. Surface Laptop 7'nin 5G'li versiyonu ise yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek.

Surface Pro 11 özellikleri

Tam Boyutta Gör Surface Pro 11 de Qualcomm versiyondan 500 dolar daha pahalı olan 1500 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. 13 inç LCD veya OLED panel seçeneklerine sahip olan tablet bilgisayar, Core Ultra 5 veya Ultra 7 işlemcilerle yapılandırılabiliyor. Ek olarak, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

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Surface Pro 11'de iki USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve şarj için Surface Connect bulunuyor. 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. Cihazda ayrıca YubiKey 5C NFC gibi güvenlik anahtarlarını desteklemek için yerleşik bir NFC okuyucusu bulunuyor.

Her ikisi bilgisayar da Copilot Plus özelliklerine sahip NPU'lar içerdiğinden, Recall ve Microsoft'un yapay zeka destekli Windows Arama özelliği gibi en son Windows AI özelliklerine erişebilecek.

Ticari işletmeler için sunulan Intel destekli Surface Pro 11 ve Surface Laptop 7'nin ön siparişleri bugün itibarıyla açılmış durumda.

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Microsoft, Intel işlemcili Surface Pro 11 ve Laptop 7'yi tanıttı