Intel Lunar Lake işlemciler el konsollarında rakip tanımıyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil "Lunar Lake" işlemcileri, düşük güç tüketimi ve yüksek performansıyla önemli bir heyecan yaratmayı başardı. Özellikle 15W'lık oyun performansı testlerinde, rakiplerine kıyasla oldukça etkileyici sonuçlar elde eden Core Ultra 200V serisine dahil olan Core Ultra 7 258V, ince ve hafif cihazlar için önemli bir seçenek haline geliyor.

El konsollarında yeni güçlü seçenek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay tanıtılan Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" serisi işlemciler, ince ve hafif platformlar için tasarlandı. İlk testlerde, GPU performansı ve batarya süreleri ile dikkat çeken işlemciler için şimdi yeni testler ve kıyaslamalar da paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Donanım uzmanı Geekerwan, Lunar Lake işlemcileri Steam Deck ve ASUS ROG Ally gibi popüler el konsolları ile karşılaştırarak çeşitli testler yaptı. Sonuçlar, Intel'in bu yeni işlemcisinin el konsollarında ciddi bir rakip olacağını gösteriyor. 15W güç sınırlı modda yapılan testlerde Lunar Lake çipi Core Ultra 7 258V, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisine kıyasla yüzde 67 daha hızlı bir performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 gibi yüksek performans gerektiren oyunlarda, Lunar Lake çipi, Ryzen AI 9 HX 370 ile karşılaştırıldığında GPU performansında 2 kat, ASUS ROG Ally’deki Z1 Extreme işlemcisine karşı ise 3 kat daha yüksek performans sergiledi. Bu seviyede bir performans artışı Lunar Lake’i el konsolları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Testlerin devamında işlemciler kısıtlamasız tam güç modunda incelendiğinde, Lunar Lake çipinin 30W'a kadar çıkabilidği görülürken, Ryzen AI 9 HX 370 80W’a ve Core Ultra 9 185H 90W’a kadar çıktı. Bu senaryoda bile Ryzen AI 9 HX 370, neredeyse 2,5-3,0 kat daha fazla güç tüketirken Lunar Lake “Xe2” iGPU'nun az farklarla önünde yer aldı.

Batarya performansı ve güç tüketimi

Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil işlemcisi, sadece oyun performansıyla değil, aynı zamanda pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Yoga Air 15 laptop üzerinde yapılan testlerde, Lunar Lake "Core Ultra 7 258V" işlemcisi ile 11 saat 14 dakika gibi etkileyici bir batarya süresi elde edildi. Bu süre, MacBook Air 2023’teki M3 işlemciyle neredeyse aynı. Öte yandan, AMD Ryzen AI 9 HX 370 ile donatılmış ASUS ZenBook S16, sadece 8 saat 40 dakika ekran süresi sunarken, Core Ultra 9 185H ise 6 saat 34 dakika ile en kötü performansı sergiledi.

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Lunar Lake’in güç tüketimi, diğer işlemcilerle karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyelerde. Ekran kapalı durumdayken, 0.62W güç tüketen Lunar Lake, Apple M3'ün 0.70W, Meteor Lake işlemcisinin 2.32W’lık ve AMD Strix işlemcisinin 3,28W’lık tüketimine kıyasla çok daha verimli.

Video oynatmada bile Lunar Lake SoC, 7,27W (Snapdragon X), 12,09W (Meteor Lake) ve 19,08W (Strix Point) ile karşılaştırıldığında sadece 5,69W güç tüketti. Bu değerler Intel'in Lunar Lake işlemcilerini amaçlanan pazarlar için güçlü bir seçenek haline getiriyor.

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Intel Lunar Lake işlemciler el konsollarında rakip tanımıyor