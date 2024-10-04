Intel Lunar Lake işlemciler el konsollarında rakip tanımıyor

Teknoloji Editörü
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Intel'in yeni nesil "Lunar Lake" işlemcileri, düşük güç tüketimi ve yüksek performansıyla önemli bir heyecan yaratmayı başardı. Özellikle 15W'lık oyun performansı testlerinde, rakiplerine kıyasla oldukça etkileyici sonuçlar elde eden
Core Ultra 200V serisine dahil olan Core Ultra 7 258V, ince ve hafif cihazlar için önemli bir seçenek haline geliyor. El konsollarında yeni güçlü seçenek
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Geçtiğimiz ay tanıtılan Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" serisi işlemciler, ince ve hafif platformlar için tasarlandı. İlk testlerde, GPU performansı ve batarya süreleri ile dikkat çeken işlemciler için şimdi yeni testler ve kıyaslamalar da paylaşıldı.
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Donanım uzmanı Geekerwan,
Lunar Lake işlemcileri Steam Deck ve ASUS ROG Ally gibi popüler el konsolları ile karşılaştırarak çeşitli testler yaptı. Sonuçlar, Intel'in bu yeni işlemcisinin el konsollarında ciddi bir rakip olacağını gösteriyor. 15W güç sınırlı modda yapılan testlerde Lunar Lake çipi Core Ultra 7 258V, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisine kıyasla yüzde 67 daha hızlı bir performans sunuyor.
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Cyberpunk 2077 gibi yüksek performans gerektiren oyunlarda, Lunar Lake çipi, Ryzen AI 9 HX 370 ile karşılaştırıldığında GPU performansında 2 kat, ASUS ROG Ally’deki Z1 Extreme işlemcisine karşı ise 3 kat daha yüksek performans sergiledi. Bu seviyede bir performans artışı Lunar Lake’i el konsolları için cazip bir seçenek haline getiriyor.
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Testlerin devamında işlemciler kısıtlamasız tam güç modunda incelendiğinde, Lunar Lake çipinin 30W'a kadar çıkabilidği görülürken, Ryzen AI 9 HX 370 80W’a ve Core Ultra 9 185H 90W’a kadar çıktı. Bu senaryoda bile Ryzen AI 9 HX 370, neredeyse 2,5-3,0 kat daha fazla güç tüketirken Lunar Lake “Xe2” iGPU'nun az farklarla önünde yer aldı.
Batarya performansı ve güç tüketimi
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Intel’in yeni nesil işlemcisi, sadece oyun performansıyla değil, aynı zamanda
pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Yoga Air 15 laptop üzerinde yapılan testlerde, Lunar Lake "Core Ultra 7 258V" işlemcisi ile 11 saat 14 dakika gibi etkileyici bir batarya süresi elde edildi. Bu süre, MacBook Air 2023’teki M3 işlemciyle neredeyse aynı. Öte yandan, AMD Ryzen AI 9 HX 370 ile donatılmış ASUS ZenBook S16, sadece 8 saat 40 dakika ekran süresi sunarken, Core Ultra 9 185H ise 6 saat 34 dakika ile en kötü performansı sergiledi.
Lunar Lake’in güç tüketimi, diğer işlemcilerle karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyelerde. Ekran kapalı durumdayken, 0.62W güç tüketen Lunar Lake, Apple M3'ün 0.70W, Meteor Lake işlemcisinin 2.32W’lık ve AMD Strix işlemcisinin 3,28W’lık tüketimine kıyasla çok daha verimli.
Video oynatmada bile Lunar Lake SoC, 7,27W (Snapdragon X), 12,09W (Meteor Lake) ve 19,08W (Strix Point) ile karşılaştırıldığında sadece 5,69W güç tüketti. Bu değerler Intel'in Lunar Lake işlemcilerini amaçlanan pazarlar için güçlü bir seçenek haline getiriyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.