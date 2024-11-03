Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Paket içi bellek teknolojisi, Apple'ın M serisi işlemcilerini hızlı, verimli ve kompakt hale getiren faktörlerden birisi olarak öne çıkıyor. Intel, Core Ultra 200V (Lunar Lake) işlemcileriyle aynı mimariyi benimsedi. Ancak şirket, teknolojinin kâr majlarını azalttığını belirterek, gelecek işlemcilerinde bu yaklaşımı terk edeceğini açıkladı.

Geleneksel RAM'ler kullanılmaya devam edecek

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, analistler ve yatırımcılarla yaptığı kazanç konferans görüşmesinde, paket içi bellek teknolojisini Lunar Lake'e özel olduğunu ve Panther Lake, Nova Lake ve devamında kullanılmayacağını söyledi. Dolayısıyla şirket, geleneksel RAM'leri kullanmaya devam edecek.

Apple ve Samsung, Intel’i satın almak için yarışıyor 1 gün önce eklendi

Intel'in Core Ultra 200V işlemcileri, 128 bit arayüz ile bağlı 16 GB veya 32 GB paket içi LPDDR5X-8533 bellekle birlikte geliyor. İşlemci paketi içerisine entegre RAM'ler sayesinde dizüsütü bilgisayarların içerisinde yer tasarrufu sağlanıyor ve batarya gibi diğer komponentlere yer açılıyor. Ek olarak, paket içi bellek gecikmeleri ve güç tüketimini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Ancak, Intel'in bu bellekleri OEM üreticilerden daha pahalıya temin edebildiği ve paket içerisine entegre etme maliyeti de eklenince, Intel'in kâr marjlarını etkilediği belirtiliyor. Son olarak, önceden yüklenmiş belleğe sahip işlemcilerin PC üreticileri için esnekliği azaltmasının da önemli bir etken olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, paket içi bellek teknolojisini terk ediyor: İşte sebebi