Intel, paket içi bellek teknolojisini terk ediyor: İşte sebebi

Geleneksel RAM'ler kullanılmaya devam edecek
Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, analistler ve yatırımcılarla yaptığı kazanç konferans görüşmesinde, paket içi bellek teknolojisini Lunar Lake'e özel olduğunu ve Panther Lake, Nova Lake ve devamında kullanılmayacağını söyledi. Dolayısıyla şirket, geleneksel RAM'leri kullanmaya devam edecek.
Intel'in Core Ultra 200V işlemcileri, 128 bit arayüz ile bağlı 16 GB veya 32 GB paket içi LPDDR5X-8533 bellekle birlikte geliyor. İşlemci paketi içerisine entegre RAM'ler sayesinde dizüsütü bilgisayarların içerisinde yer tasarrufu sağlanıyor ve batarya gibi diğer komponentlere yer açılıyor. Ek olarak, paket içi bellek gecikmeleri ve güç tüketimini azaltmaya da yardımcı oluyor.
Ancak, Intel'in bu bellekleri OEM üreticilerden daha pahalıya temin edebildiği ve paket içerisine entegre etme maliyeti de eklenince, Intel'in kâr marjlarını etkilediği belirtiliyor. Son olarak, önceden yüklenmiş belleğe sahip işlemcilerin PC üreticileri için esnekliği azaltmasının da önemli bir etken olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über