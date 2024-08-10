A101 marketler jet ski satacak

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Tam Boyutta Gör Perakende gıda marketlerinde yeni bir döneme daha şahit oluyoruz. Bisiklet, motosiklet, moped, elektrikli mini araç, ATV derken sıra jet ski satışına geldi. Bütçesine güvenenler yaz bitmeden jet ski keyfi sürebilir.

15 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

15 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Kawasaki markasına ait 2023 model iki farklı jet ski yer alıyor. 144nm tok, 112kW güç, 4 silindir motor, 78 litre yakıt deposu, dijital gösterge paneli gibi özellikleri olan STX 160 modeli 599000TL.

8 Ağustos A101 Ekstra ürünleri neler? 1 gün önce eklendi

Kawasaki STX 160X jet ski modeli ise tamamen aynı özelliklere sahip. Farklı olarak barındırdığı Cruise Control özelliği ile hızı sabitlemenizi sağlıyor. Fiyatı ise 649000TL. İki model de iki yıl garanti ile geliyor.

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