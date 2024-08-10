A101 marketler jet ski satacak

15 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri
15 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Kawasaki markasına ait 2023 model iki farklı jet ski yer alıyor. 144nm tok, 112kW güç, 4 silindir motor, 78 litre yakıt deposu, dijital gösterge paneli gibi özellikleri olan STX 160 modeli 599000TL.
Kawasaki STX 160X jet ski modeli ise tamamen aynı özelliklere sahip. Farklı olarak barındırdığı Cruise Control özelliği ile hızı sabitlemenizi sağlıyor. Fiyatı ise 649000TL. İki model de iki yıl garanti ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.