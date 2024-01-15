Kettle tavsiyesi isteyenlere en iyi kettle su ısıtıcıları (2024)

Kettle, ocak olmadan suyu ısıtmanın en hızlı ve kolay yolu olmasıyla evlerde ve ofislerde en çok ihtiyaç duyulan aletlerin başında geliyor. Kettle su ısıtıcısı, çay ve kahve demlerken, hızlı çorba hazırlarken, sos yaparken, yemek pişirirken sıcak suya ihtiyaç duyulduğunda büyük kolaylık sağlar. Ancak kettle da diğer mutfak aletleri gibi farklılık gösterir. Hepsi suyu hızlı şekilde kaynatsa da bazıları sıcaklığı seçmenize izin verir, sıcak tutma seçeneği sunar ve hatta telefondan kontrol edilebilen kettle su ısıtıcılar bile var. Peki, kettle’da en iyi marka hangisi? "Hangi kettle daha sağlıklı?" En iyi kettle su ısıtıcı tavsiye listemiz seçim yapmanızda yardımcı olacak. Uygun fiyatlı ve kullanıcı yorumları en iyi kettle modelleri burada bulabilirsiniz.

Kettle yorumları dikkate alınarak, en iyi su ısıtıcıları markaları sıralamasında Philips, Karaca, Fakir ve Arzum geliyor. Kullanıcı yorumları en iyi kettle modelleri arasında Arzum AR3015, Philips HD9350 ve Schafer Fluent olarak sıralanabilir.

1️⃣ Arzum AR3015 Gizli Rezistanslı Su Isıtıcısı Tam Boyutta Gör Güç: 2000 watt

Gövde materyali: Plastik

Kapasite: 2 lt

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

Otomatik kapanma özelliği

Yıkanabilir kireç filtresi

Paslanmaz çelik rezistans

Kapak açma kilidi Arzum AR3015 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu fiyata alınabilecek en iyi su ıstıcı. Çabucak ısıtıyor. Daha önce de anneme hediye almıştım. O memnun kalınca kendime de aldım, tavsiye ederim. ✍🏻 Bu ürünü uzun süredir kullanıyorum, seneler oldu. O kadar çok temizlerken suya maruz kaldı ki, ne zaman artık çalışmaz desem pes etmedi. Hala sapasağlam.

2️⃣ Philips HD9350/90 Daily Collection Çelik Su Isıtıcı Tam Boyutta Gör Güç: 2200 watt

Kapasite: 1.7 lt

Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik

Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Güç düğmesinde gösterge ışığı

Kolay okunur su seviyesi göstergesi

Kapak ve ağız yoluyla kolay doldurma Philips HD9350/90 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kaliteli ürün. Benzer farklı markalar var ama bence ürün kalitesi onlardan çok üstün. Üretildiği çelik daha kalın. Çabuk ısıtıyor ve sorunsuz devreden çıkıyor. Bence uzun süre kullanılabilir. ✍🏻 Gayet güzel, çalışma ışığı mavi, kaynatma süresi normal. Metal olmasından dolayı tercih ettim. İçindeki su seviyesinin kaç bardağa denk geldiğini göstermeleri şirin ve kullanışlı bir detay olmuş.

3️⃣ Schafer Fluent Elektrikli Su Isıtıcı Tam Boyutta Gör Güç: 2200 watt

Kapasite: 1.7 lt

Gövde materyali: Plastik

Paslanmaz çelik gizli rezistans

Otomatik kapanma özelliği

Susuz çalışma emniyeti

360 derece dönebilen gövde Schafer Fluent Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün Alman malı olması vesilesiyle plastik olmasına rağmen oldukça kullanışlı. Ve bugüne kadar kullandığım su ısıtıcılar arasında en sessiz ve en hızlı olanı sanırım. Üründen ziyadesiyle memnun kaldım. Henüz 2 hafta kadar oldu ve gerçekten F/P ürünü diyebilrim. ✍🏻 Marka isminin hakkını veriyor. Özellikle ürün boşken çalışmaması çok iyi düşünülmüş, o açıdan çok beğendik. Derli toplu bir yapısı var, yer kaplamıyor ve çok da şık bir ürün. Suyu da yeterince hızlı kaynatıyor.

4️⃣ Fakir Ojo Cam Kettle Su Isıtıcı Tam Boyutta Gör Güç: 2200 watt

Kapasite: 1.8 lt

Gövde materyali: Cam

Otomatik kapanma özelliği

Sıcak tutma

360 derece dönebilen taban

Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre

Su seviyesi penceresi Fakir Ojo Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gerçekten muhteşem. Alman kalitesi kendini her çizgisinde belli etmiş. 1,8 litre suyu 7 dakikada kaynattı. Işık olayı çalıştığını gösteriyor, su kaynadığı zaman otomatik atıyor ve ışık sönüyor. Bence çok şık. ✍🏻 Görüntüsü çok hoş, cam ve şeffaf olması hakikaten fark yaratıyor. Sesi de fazla değil. En azından önceden kullandığım cihazdan daha az sesi var. Otomatik açılan kapak olması büyük avantaj.

5️⃣ Philips HD9339/80 Cam Kettle Tam Boyutta Gör Güç: 2200 watt

Kapasite: 1.7 lt

Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik

Fincan göstergeleriyle %66'ya kadar enerji tasarrufu

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Kireci önleyen mikro gözenekli filtre

Otomatik kapanma özelliği

Mavi ışık göstergesi

Kolay okunan su seviyesi göstergesi

360 derece dönebilen kordonsuz su ısıtıcı

Kolay ayarlama ve saklama için kablo sarıcı Philips HD9339/80 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Cam kettle arıyordum, bu kettle son derece kullanışlı ve aynı zamanda şık. Kalitesi zaten ayrı. Mavi ışık su kaynarken çok hoş bir görüntü veriyor. Suyu gayet hızlı kaynatıyor. ✍🏻 Harika bir ürün. Karanlıkta ışığı otur izle. Philips kalitesi tartışılmaz. İçindeki su ne kadar görülüyor cam olmasını özellikle tercih ettim. Bu fiyata değer. Tavsiye ederim.

6️⃣ Karaca 2203 Inox Kettle Su Isıtıcısı Tam Boyutta Gör Güç: 2200 watt

Demlik türü: Çelik demlik

Kapasite: 1.7 lt

Gövde materyali: 304 paslanmaz çelik

Su kaynadığı zaman otomatik kapanma fonksiyonu

Aşırı ısı koruması

360 derece döner taban Karaca 2203 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Daha önce 10 yıldır kullandığım Alman malı kettle bozulduğundan araştırmalarım sonucu almaya karar verdim. Kordon boyu diğeri ile aynı, süzgecinin metal olması, sesi daha düşük, temizliği daha kolay. Ben memnun kaldım. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün kaliteli duruyor. Diğer dandik markaların plastiği kokuyor. 2 aydır kullanıyoruz. Hiçbir sorun yok.

7️⃣ Grundig KL 4112 I Inox Kettle uygun fiyatlı kettle Tam Boyutta Gör Güç: 2200 watt

Kapasite: 1.7 lt

Otomatik kapanma işlevi

Susuz çalışma emniyeti

Kireç filtresi

360 derece dönebilen taban

Gizli rezistans Grundig KL 4112 I Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok beğendik, kullanıyoruz. Su kaynadıktan sonra ısıtmaya devam etmiyor. ✍🏻 Ürün gayet güzel. Watt değeri diğer ürünlere göre bir tık yüksek olmasından dolayı çabuk kaynatmakta. Üst kapağı nazikçe kapatmak gerekiyor, hızlı kapatmada geri açılabiliyor. Kapak ve el tutma yeri gri renkli (renk uyumu düşünenler için).

8️⃣ Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Akıllı Su Isıtıcı Tam Boyutta Gör Güç: 1800 watt

Kapasite: 1.5 lt

Gövde materyali: 304 paslanmaz çelik

Gerçek zamanlı sıcaklık ekranı

Üçlü güvenlik koruması

Özelleştirilebilir sıcaklık modları

Sıcak tutma sıcaklığı ve süresini telefondan ayarlama (Mi Home/Xiaomi Home)

SCR ses yalıtımı

Akıllı su sıcaklığı kontrolü Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün harika, başka bir açıklaması yok. Çok şık, çok havalı, çok sessiz. Telefonla bağlantı kurabiliyorsunuz; sıcaklığı telefonunuzdan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sıcak tutma fonksiyonunu da telefondan ayarlayabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün çok başarılı. Gerçekten bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Sıcaklığı dijital olarak kontrol ediyor. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde uygulamadan istediğiniz dereceye kadar sıcak tutabilirsiniz. İçindeki suyun kaç derecede olduğunu gösteren göstergesi de mevcut; çok kullanışlı oluyor. Benim için en önemli özelliği; içinin tamamen çelik olması ve hiçbir şekilde kaynar suyun plastiğe temas etmemesi. En kaliteli markalarda bile gösterge kısmı plastik oluyor ve kaynar su temas ediyor. Bence plastik teması hele ki kaynar su ile çok sağlıksız. Bu nedenle çok memnunum. Son olarak biraz termos gibi kalın bir yapısı var. Bu nedenle su nispeten daha yavaş soğuyor. Özetle ben çok memnun kaldım. Bu fiyat bandında hiç özelliksiz plastik temaslı ürün yerine bu tercih edilir.

9️⃣ Fantom KT 4000 Cam Kettle Güç: 1500 watt

Su hazne kapasitesi: 1.8 lt

Gövde materyali: Cam

Gizli rezistans

Susuz çalışmayı önleyen sistem

Kablosuz kullanım

Mavi LED aydınlatma Fantom KT 4000 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Piyasadaki diğer kettle modellerine göre hem çok uygun hem de çok kaliteli. Kapağı tam dik bir şekilde açılabiliyor; bu da içini doldururken boşaltırken kolaylık sağlıyor. ✍🏻 Çok şık ve kullanışlı bir ürün. Mavi ışığı da ayrı bir güzellik katıyor. İş yerinde çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor ve hızlı ısıtması, büyük su haznesi ile beğenimizi kazandı. İlk aldığımızda iyice yıkadık, boş su kaynattık, hiç bir koku yok. Tertemiz, pırıl pırıl. Daha pahalısına para vermeyin derim.

🔟 Sinbo SK-8013 Elektrikli Su Isıtıcı Güç: 2200 watt

Kapasite: 1.5 lt

Gövde materyali: Paslanmaz çelik

Aşırı ısınma ve susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi

Paslanmaz çelik filtre

360 derece dönebilir taban

Kablosuz kullanım

Otomatik kapanma özelliği

Gizli rezistans Sinbo SK-8013 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu kettle'ı çok çay içtiğim için, seyahatler için aldım. Bunun için ideal bir ürün. Plastikler koku yapıyor diye yorumlar okuduğum için metal gövdeli alayım dedim. Umarım uzun yıllar kullanırım. Sağlam bi ürüne benziyor. Kablosu falan gayet iyi. ✍🏻 Bu fiyata gayet iyi bir su ısıtıcı. Gayet iş görüyor, almak isteyenlere tavsiye edilir.

11. Karaca 2202 Cam Inox Kettle Tam Boyutta Gör Güç: 1850 watt

Kapasite: 1.7 lt

Yüksek borosilkat cam gövde

Çay demleme özelliği

Otomatik kapanma fonksiyonu

80 dereceye kadar sıcak tutma özelliği

Led ışıklı aydınlatma

360 derece döner taban Karaca 2202 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gayet güzel. Alacaklara şiddetle tavsiye ederim. En ufak koku yapmıyor. Kapatsanız da suyu uzun süre sıcak tutuyor. 1.7 litre soğuk suyu 4.5 dakikada kaynattı. Çayı da güzel yapıyor. ✍🏻 Kaliteli ve kullanışlı bir ürün. Fiyat performans olarak rahatlıkla tercih edilebilir. Görüntüsü çok hoş, çabuk ısıtıyor.

En iyi çaycı & çay makinesi tavsiyeleri 3 ay önce eklendi

2024 en iyi kettle markaları ve modelleri listesinde kaliteli ve uygun fiyatlı elektrikli su ısıtıcılara yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan kettle ısıtıcı ürünlerine Kara Cuma 2024 indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Kettle su ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐 Tam Boyutta Gör Gücü, suyu kaynatma hızı Su haznesi kapasitesi Gövde malzemesi; Plastik, Çelik, Metal Güvenlik özellikleri Sıcaklık kontrolü Kireci önleyen filtresi var mı? Temizliği

En İyi Kettle Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 152416

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.