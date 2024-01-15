Kettle tavsiyesi isteyenlere en iyi kettle su ısıtıcıları (2024)

- En İyi Kettle Modelleri 🔥
- 1️⃣ Arzum AR3015 Gizli Rezistanslı Su Isıtıcısı
- 2️⃣ Philips HD9350/90 Daily Collection Çelik Su Isıtıcı
- 3️⃣ Schafer Fluent Elektrikli Su Isıtıcı
- 4️⃣ Fakir Ojo Cam Kettle Su Isıtıcı
- 5️⃣ Philips HD9339/80 Cam Kettle
- 6️⃣ Karaca 2203 Inox Kettle Su Isıtıcısı
- 7️⃣ Grundig KL 4112 I Inox Kettle uygun fiyatlı kettle
- 8️⃣ Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Akıllı Su Isıtıcı
- 9️⃣ Fantom KT 4000 Cam Kettle
- 🔟 Sinbo SK-8013 Elektrikli Su Isıtıcı
- 11. Karaca 2202 Cam Inox Kettle
- Kettle su ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Yorumlar
Kettle, ocak olmadan suyu ısıtmanın en hızlı ve kolay yolu olmasıyla evlerde ve ofislerde en çok ihtiyaç duyulan aletlerin başında geliyor. Kettle su ısıtıcısı, çay ve kahve demlerken, hızlı çorba hazırlarken, sos yaparken, yemek pişirirken sıcak suya ihtiyaç duyulduğunda büyük kolaylık sağlar. Ancak kettle da diğer mutfak aletleri gibi farklılık gösterir. Hepsi suyu hızlı şekilde kaynatsa da bazıları sıcaklığı seçmenize izin verir, sıcak tutma seçeneği sunar ve hatta telefondan kontrol edilebilen kettle su ısıtıcılar bile var. Peki, kettle’da en iyi marka hangisi? "Hangi kettle daha sağlıklı?" En iyi kettle su ısıtıcı tavsiye listemiz seçim yapmanızda yardımcı olacak. Uygun fiyatlı ve kullanıcı yorumları en iyi kettle modelleri burada bulabilirsiniz.
|Marka/Model ⏲️
|Fiyat 🏷️
|Arzum AR3015 Su Isıtıcısı
|609 TL
|Philips HD9350/90
|1.169 TL
|Schafer Fluent Elektrikli Su Isıtıcı
|628 TL
|Fakir Ojo Cam Kettle Su Isıtıcı
|1.099 TL
|Philips HD9339/80 Cam Su Isıtıcı
|1.689 TL
|Karaca Inox Su Isıtıcı Kettle 2203
|1.099 TL
|Grundig KL 4112 I Inox Kettle
|777 TL
|Xiaomi Mi Smart Kettle Pro
|1.749 TL
|Fantom KT 4000 Cam Kettle
|446 TL
|Sinbo SK-8013
|436 TL
|Karaca Cam Kettle 2202
|1.299 TL
|Fakir Goldie Kettle Çelik Kettle
|1.881 TL
Kettle yorumları dikkate alınarak, en iyi su ısıtıcıları markaları sıralamasında Philips, Karaca, Fakir ve Arzum geliyor. Kullanıcı yorumları en iyi kettle modelleri arasında Arzum AR3015, Philips HD9350 ve Schafer Fluent olarak sıralanabilir.
1️⃣ Arzum AR3015 Gizli Rezistanslı Su Isıtıcısı
- Güç: 2000 watt
- Gövde materyali: Plastik
- Kapasite: 2 lt
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- Otomatik kapanma özelliği
- Yıkanabilir kireç filtresi
- Paslanmaz çelik rezistans
- Kapak açma kilidi
Arzum AR3015 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bu fiyata alınabilecek en iyi su ıstıcı. Çabucak ısıtıyor. Daha önce de anneme hediye almıştım. O memnun kalınca kendime de aldım, tavsiye ederim.
✍🏻 Bu ürünü uzun süredir kullanıyorum, seneler oldu. O kadar çok temizlerken suya maruz kaldı ki, ne zaman artık çalışmaz desem pes etmedi. Hala sapasağlam.
2️⃣ Philips HD9350/90 Daily Collection Çelik Su Isıtıcı
- Güç: 2200 watt
- Kapasite: 1.7 lt
- Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
- Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre
- Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi
- Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi
- Güç düğmesinde gösterge ışığı
- Kolay okunur su seviyesi göstergesi
- Kapak ve ağız yoluyla kolay doldurma
Philips HD9350/90 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kaliteli ürün. Benzer farklı markalar var ama bence ürün kalitesi onlardan çok üstün. Üretildiği çelik daha kalın. Çabuk ısıtıyor ve sorunsuz devreden çıkıyor. Bence uzun süre kullanılabilir.
✍🏻 Gayet güzel, çalışma ışığı mavi, kaynatma süresi normal. Metal olmasından dolayı tercih ettim. İçindeki su seviyesinin kaç bardağa denk geldiğini göstermeleri şirin ve kullanışlı bir detay olmuş.
3️⃣ Schafer Fluent Elektrikli Su Isıtıcı
- Güç: 2200 watt
- Kapasite: 1.7 lt
- Gövde materyali: Plastik
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Otomatik kapanma özelliği
- Susuz çalışma emniyeti
- 360 derece dönebilen gövde
Schafer Fluent Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün Alman malı olması vesilesiyle plastik olmasına rağmen oldukça kullanışlı. Ve bugüne kadar kullandığım su ısıtıcılar arasında en sessiz ve en hızlı olanı sanırım. Üründen ziyadesiyle memnun kaldım. Henüz 2 hafta kadar oldu ve gerçekten F/P ürünü diyebilrim.
✍🏻 Marka isminin hakkını veriyor. Özellikle ürün boşken çalışmaması çok iyi düşünülmüş, o açıdan çok beğendik. Derli toplu bir yapısı var, yer kaplamıyor ve çok da şık bir ürün. Suyu da yeterince hızlı kaynatıyor.
4️⃣ Fakir Ojo Cam Kettle Su Isıtıcı
- Güç: 2200 watt
- Kapasite: 1.8 lt
- Gövde materyali: Cam
- Otomatik kapanma özelliği
- Sıcak tutma
- 360 derece dönebilen taban
- Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre
- Su seviyesi penceresi
Fakir Ojo Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gerçekten muhteşem. Alman kalitesi kendini her çizgisinde belli etmiş. 1,8 litre suyu 7 dakikada kaynattı. Işık olayı çalıştığını gösteriyor, su kaynadığı zaman otomatik atıyor ve ışık sönüyor. Bence çok şık.
✍🏻 Görüntüsü çok hoş, cam ve şeffaf olması hakikaten fark yaratıyor. Sesi de fazla değil. En azından önceden kullandığım cihazdan daha az sesi var. Otomatik açılan kapak olması büyük avantaj.
5️⃣ Philips HD9339/80 Cam Kettle
- Güç: 2200 watt
- Kapasite: 1.7 lt
- Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
- Fincan göstergeleriyle %66'ya kadar enerji tasarrufu
- Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi
- Kireci önleyen mikro gözenekli filtre
- Otomatik kapanma özelliği
- Mavi ışık göstergesi
- Kolay okunan su seviyesi göstergesi
- 360 derece dönebilen kordonsuz su ısıtıcı
- Kolay ayarlama ve saklama için kablo sarıcı
Philips HD9339/80 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Cam kettle arıyordum, bu kettle son derece kullanışlı ve aynı zamanda şık. Kalitesi zaten ayrı. Mavi ışık su kaynarken çok hoş bir görüntü veriyor. Suyu gayet hızlı kaynatıyor.
✍🏻 Harika bir ürün. Karanlıkta ışığı otur izle. Philips kalitesi tartışılmaz. İçindeki su ne kadar görülüyor cam olmasını özellikle tercih ettim. Bu fiyata değer. Tavsiye ederim.
6️⃣ Karaca 2203 Inox Kettle Su Isıtıcısı
- Güç: 2200 watt
- Demlik türü: Çelik demlik
- Kapasite: 1.7 lt
- Gövde materyali: 304 paslanmaz çelik
- Su kaynadığı zaman otomatik kapanma fonksiyonu
- Aşırı ısı koruması
- 360 derece döner taban
Karaca 2203 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha önce 10 yıldır kullandığım Alman malı kettle bozulduğundan araştırmalarım sonucu almaya karar verdim. Kordon boyu diğeri ile aynı, süzgecinin metal olması, sesi daha düşük, temizliği daha kolay. Ben memnun kaldım. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün kaliteli duruyor. Diğer dandik markaların plastiği kokuyor. 2 aydır kullanıyoruz. Hiçbir sorun yok.
7️⃣ Grundig KL 4112 I Inox Kettle uygun fiyatlı kettle
- Güç: 2200 watt
- Kapasite: 1.7 lt
- Otomatik kapanma işlevi
- Susuz çalışma emniyeti
- Kireç filtresi
- 360 derece dönebilen taban
- Gizli rezistans
Grundig KL 4112 I Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok beğendik, kullanıyoruz. Su kaynadıktan sonra ısıtmaya devam etmiyor.
✍🏻 Ürün gayet güzel. Watt değeri diğer ürünlere göre bir tık yüksek olmasından dolayı çabuk kaynatmakta. Üst kapağı nazikçe kapatmak gerekiyor, hızlı kapatmada geri açılabiliyor. Kapak ve el tutma yeri gri renkli (renk uyumu düşünenler için).
8️⃣ Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Akıllı Su Isıtıcı
- Güç: 1800 watt
- Kapasite: 1.5 lt
- Gövde materyali: 304 paslanmaz çelik
- Gerçek zamanlı sıcaklık ekranı
- Üçlü güvenlik koruması
- Özelleştirilebilir sıcaklık modları
- Sıcak tutma sıcaklığı ve süresini telefondan ayarlama (Mi Home/Xiaomi Home)
- SCR ses yalıtımı
- Akıllı su sıcaklığı kontrolü
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün harika, başka bir açıklaması yok. Çok şık, çok havalı, çok sessiz. Telefonla bağlantı kurabiliyorsunuz; sıcaklığı telefonunuzdan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sıcak tutma fonksiyonunu da telefondan ayarlayabiliyorsunuz. Tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün çok başarılı. Gerçekten bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Sıcaklığı dijital olarak kontrol ediyor. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde uygulamadan istediğiniz dereceye kadar sıcak tutabilirsiniz. İçindeki suyun kaç derecede olduğunu gösteren göstergesi de mevcut; çok kullanışlı oluyor. Benim için en önemli özelliği; içinin tamamen çelik olması ve hiçbir şekilde kaynar suyun plastiğe temas etmemesi. En kaliteli markalarda bile gösterge kısmı plastik oluyor ve kaynar su temas ediyor. Bence plastik teması hele ki kaynar su ile çok sağlıksız. Bu nedenle çok memnunum. Son olarak biraz termos gibi kalın bir yapısı var. Bu nedenle su nispeten daha yavaş soğuyor. Özetle ben çok memnun kaldım. Bu fiyat bandında hiç özelliksiz plastik temaslı ürün yerine bu tercih edilir.
9️⃣ Fantom KT 4000 Cam Kettle
- Güç: 1500 watt
- Su hazne kapasitesi: 1.8 lt
- Gövde materyali: Cam
- Gizli rezistans
- Susuz çalışmayı önleyen sistem
- Kablosuz kullanım
- Mavi LED aydınlatma
Fantom KT 4000 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Piyasadaki diğer kettle modellerine göre hem çok uygun hem de çok kaliteli. Kapağı tam dik bir şekilde açılabiliyor; bu da içini doldururken boşaltırken kolaylık sağlıyor.
✍🏻 Çok şık ve kullanışlı bir ürün. Mavi ışığı da ayrı bir güzellik katıyor. İş yerinde çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor ve hızlı ısıtması, büyük su haznesi ile beğenimizi kazandı. İlk aldığımızda iyice yıkadık, boş su kaynattık, hiç bir koku yok. Tertemiz, pırıl pırıl. Daha pahalısına para vermeyin derim.
🔟 Sinbo SK-8013 Elektrikli Su Isıtıcı
- Güç: 2200 watt
- Kapasite: 1.5 lt
- Gövde materyali: Paslanmaz çelik
- Aşırı ısınma ve susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi
- Paslanmaz çelik filtre
- 360 derece dönebilir taban
- Kablosuz kullanım
- Otomatik kapanma özelliği
- Gizli rezistans
Sinbo SK-8013 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bu kettle'ı çok çay içtiğim için, seyahatler için aldım. Bunun için ideal bir ürün. Plastikler koku yapıyor diye yorumlar okuduğum için metal gövdeli alayım dedim. Umarım uzun yıllar kullanırım. Sağlam bi ürüne benziyor. Kablosu falan gayet iyi.
✍🏻 Bu fiyata gayet iyi bir su ısıtıcı. Gayet iş görüyor, almak isteyenlere tavsiye edilir.
11. Karaca 2202 Cam Inox Kettle
- Güç: 1850 watt
- Kapasite: 1.7 lt
- Yüksek borosilkat cam gövde
- Çay demleme özelliği
- Otomatik kapanma fonksiyonu
- 80 dereceye kadar sıcak tutma özelliği
- Led ışıklı aydınlatma
- 360 derece döner taban
Karaca 2202 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gayet güzel. Alacaklara şiddetle tavsiye ederim. En ufak koku yapmıyor. Kapatsanız da suyu uzun süre sıcak tutuyor. 1.7 litre soğuk suyu 4.5 dakikada kaynattı. Çayı da güzel yapıyor.
✍🏻 Kaliteli ve kullanışlı bir ürün. Fiyat performans olarak rahatlıkla tercih edilebilir. Görüntüsü çok hoş, çabuk ısıtıyor.
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Kettle su ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Gücü, suyu kaynatma hızı
- Su haznesi kapasitesi
- Gövde malzemesi; Plastik, Çelik, Metal
- Güvenlik özellikleri
- Sıcaklık kontrolü
- Kireci önleyen filtresi var mı?
- Temizliği
En İyi Kettle Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 152416Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.