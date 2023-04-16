15 inç MacBook Air, yakında tanıtılabilir: İşte bilinen özellikleri

M3 yerine M2 çiple gelebilir
Geliştirici günlüklerinde ortaya çıkan yeni MacBook Air, tıpkı M2 çip gibi 8 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU’nun yanı sıra 8GB RAM’e sahip. WWDC’de iOS 17 ve diğer yazılım güncellemeleriyle birlikte tanıtılacak macOS 14 üzerinde çalışıyor. Ekran olarak 14 inç MacBook Pro ile aynı çözünürlükte ekrana sahip.
Yeni 15 inç MacBook Air ne zaman tanıtılacak?
Daha büyük ekranlı MacBook Air, 2021’den beri konuşuluyor. Son birkaç ayda 15 inçlik ekran panellerinin üretiminin de arttığı biliniyor. Dizüstü bilgisayarın 5 Haziran’da başlayacak WWDC etkinliğinde tanıtılması kuvvetle muhtemel. Çünkü Apple, geçen yılki WWDC’de M2 çipli 13 inç MacBook Air’ı duyurmuştu. Bu arada, Apple’ın güncellenmiş 13 inç MacBook Air modeli de tanıtabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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