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    15 inç MacBook Air geliyor: Ekran üretimi hızlandı

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı 15 inç MacBook Air için geri sayım başladı. Apple tedarikçilerinin ekran üretiminde vites artırdığı dizüstü bilgisayarla ilgili son bilgiler haberimizde.
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    15 inç MacBook Air geliyor: Ekran üretimi hızlandı Tam Boyutta Gör
    Display Supply Chain Consultants analisti Ross Young, Apple tarafından bu yıl piyasaya sürülecek 15 inç MacBook Air hakkında yeni bilgiler paylaştı. Young, Apple tedarikçilerinin yeni MacBook için ekran paneli üretimini hızlandırdığını söyledi.

    Aktarılan bilgilere göre dizüstü bilgisayar için 15 inç ekran üretimi Şubat ayında başladı. Mart itibarıyla da vites artırıldı. Ünlü analist cihazın resmi duyurusundan önce üretimde Nisan ayında bir kez daha artış beklediğini açıkladı.

    15 inç MacBook Air geliyor: Ekran üretimi hızlandı Tam Boyutta Gör

    Lansman hakkında bilinenler

    Apple'ın dizüstü bilgisayarı ne zaman tanıtacağı belli değil. Young, Nisan sonu - Mayıs başı gibi duyurulabileceğini söylüyordu. Ancak 9to5Mac internet sitesi 15 inç MacBook Air'in 5 Haziran'da başlayacak WWDC etkinliğinde tanıtılabileceğini belirtti.

    Cihaz tasarım açısından M2 çipli MacBook Air ile aynı olacak. Bu modelin şu anda sadece 13.6 inç boyutunda sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısı ile 15 inçlik versiyon MacBook Air'in hafifliği ile birlikte ekran konforu arayanların ilgisini çekebilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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