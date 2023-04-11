15 inç MacBook Air geliyor: Ekran üretimi hızlandı

Tam Boyutta Gör Display Supply Chain Consultants analisti Ross Young, Apple tarafından bu yıl piyasaya sürülecek 15 inç MacBook Air hakkında yeni bilgiler paylaştı. Young, Apple tedarikçilerinin yeni MacBook için ekran paneli üretimini hızlandırdığını söyledi.

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Aktarılan bilgilere göre dizüstü bilgisayar için 15 inç ekran üretimi Şubat ayında başladı. Mart itibarıyla da vites artırıldı. Ünlü analist cihazın resmi duyurusundan önce üretimde Nisan ayında bir kez daha artış beklediğini açıkladı.

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Lansman hakkında bilinenler

Apple'ın dizüstü bilgisayarı ne zaman tanıtacağı belli değil. Young, Nisan sonu - Mayıs başı gibi duyurulabileceğini söylüyordu. Ancak 9to5Mac internet sitesi 15 inç MacBook Air'in 5 Haziran'da başlayacak WWDC etkinliğinde tanıtılabileceğini belirtti.

Cihaz tasarım açısından M2 çipli MacBook Air ile aynı olacak. Bu modelin şu anda sadece 13.6 inç boyutunda sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısı ile 15 inçlik versiyon MacBook Air'in hafifliği ile birlikte ekran konforu arayanların ilgisini çekebilir.

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