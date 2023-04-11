15 inç MacBook Air geliyor: Ekran üretimi hızlandı

Aktarılan bilgilere göre dizüstü bilgisayar için 15 inç ekran üretimi Şubat ayında başladı. Mart itibarıyla da vites artırıldı. Ünlü analist cihazın resmi duyurusundan önce üretimde Nisan ayında bir kez daha artış beklediğini açıkladı.
Lansman hakkında bilinenler
Apple'ın dizüstü bilgisayarı ne zaman tanıtacağı belli değil. Young, Nisan sonu - Mayıs başı gibi duyurulabileceğini söylüyordu. Ancak 9to5Mac internet sitesi 15 inç MacBook Air'in 5 Haziran'da başlayacak WWDC etkinliğinde tanıtılabileceğini belirtti.
Cihaz tasarım açısından M2 çipli MacBook Air ile aynı olacak. Bu modelin şu anda sadece 13.6 inç boyutunda sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısı ile 15 inçlik versiyon MacBook Air'in hafifliği ile birlikte ekran konforu arayanların ilgisini çekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı