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15 saniyede internete bağlanan HiLink E351 3G modem dünyada ilk kez Vodafone ile Türkiye'de

7 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde mobil internet alanında devrim yapan 3G altyapısının devreye girmesiyle uyumlu akıllı telefon ve modemler de piyasada yerini almaya başladı. Akıllı telefonunu modem olarak internete bağlanmak için kullanmak istemeyenlere yönelik olan 3G modemler ise tüm operatörlerimiz tarafından piyasaya sürüldü. Pek çok 3G modem versiyonu piyasada bulunuyor ancak bağlantı hızı ve bağlanma süresi belirleyici faktörler. 

Vodafone da Huawei firması ile yaptığı işbirliği sonrası dünyanın en hızlı 3G modemi HiLink E351 modelini Türkiye'ye getiriyor. Model dünyada ilk kez Türk tüketicilerin beğenisine sunulacak. Çok yakında Türkiye'de yapılacak lansman sonrasında ise diğer dünya ülkelerine satışı başlayacak. 

Cihazın en önemli özelliği USB girişine taktıktan sonra sadece 15 saniyede internete bağlanmaya hazır hale gelmesi. Sürücü yükleme, çevirme, manuel konfigürasyon gibi işlemler böylece ortadan kalkmış oluyor. Cihaz ayrıca benzerlerine oranla yüzde 75 daha fazla bağlantı hızı vaad ediyor. 

Fiyatlandırma lansman sonrası kesinlik kazanacak. Bağlantı hızı olarak ise 88 Mb/s indirme ve 24 Mb/s yükleme hızlarına erişeceği tahmin ediliyor. 

2011 yılını 'Veri Yılı' ilan ederek Türkiye'de internet erişiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Süper İnternet stratejisini hayata geçiren Vodafone Türkiye, bilgisayara takıldığı anda internete hızlıca bağlanabilen HiLink Vodem'i Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturarak, bu alandaki istikrarlı yatırımlarına bir yenisini eklemiş oluyor.

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DH Misafiri 6 yıl
kullanıcı adı şifre istiyor yardım
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DH Misafiri 6 yıl
Cihazı şirketimizde kullanmaktayız,bulunduğumuz lokasyon da telefon hatlarımız sürekli kesildiğinden ve bu nedenle ara ara internet bağlantısı konusunda sıkıntılar yaşadığımız için böyle bir çözüm bulmak durumunda kaldık ve cihazın hız desteği gerçekten tatmin edici,cihazı isa server üzerinde kullanmaktayım ve denildiği gibi hiç bir extra işlem yapmadan sadece usb bağlantısından server a bağlamamız yetiyor ve anında internet hayatta,yanlız server 2003 de söyle bir sorun meydana geliyor,xp de veya win 7 de cihazı usb e bağladınızda anında explorer açılıyor cihazın ara yüzüne bağlanıyor yani 192.168.1.1 e ve 15 sn gibi kısa bir sürede cihaz şebekeye bağlanıyor ve sizi vodafone sitesine yönlendiriyor ancak server 2003 üzerinde kullanmaya kaltıgınızda explorer açılmıyor ve cihaz sürekli IP almaya çalışıyor bu nedenle 2003 de kullanmak isteyenler cihaza elle static ip verip bu şekilde kulanmalılar yoksa çalışmıyor,cihazı 2003 server da hangi usb portuna bağladıysanız o portta takılıyken bir kez static ip vermeniz yeterli bir dahaki bağlantılarda aynı port kullanılırsa tekrardan ip vermenize gerek kalmıyor hemen bağlantı sağlanmış oluyor,ben bütün portlara tek tek takarak static ip verdim ve böylece hangi porta takarsam takıyım server anında internette. cihaz default olarak xp de veya win 7 de 192.168.1.100 ip si gateway olarak 192.168.1.1 dns olarak 192.168.1.1 iplerini alıyor siz bu işlemi dediğim gibi server 2003 makinasın da taktıgınız portta elle yapmanız lazım her porta taktığınızda sondaki bir rakamı değiştirerek vermeniz sorun yaşamanızı önliycektir. Örnek bir portta 192.168.1.101 verdiyseniz başka bir porta taktığınız da 192.168.1.102 vermeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır böylece hangi porta hangi ip yi verdiyseniz cihazı o porta taktıgınızda sizin verdiğiniz static ip yi alacaktır ve anında internete çıkacaktır.
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70s 7 yıl
stabil mi önemli olan o? Turkcell Vınn yüzünden kafamı kırdım resmen bu kadar sorunlu bir cihaz olamaz. Onu da üreten huawei :)
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karaköy_soğancısı 7 yıl
88 mb indirme hızı varmışş bakk heleee ulan 3G ler sınırsız yapmıyorki 100 mb kota veriolar zaten napalım biz 88 mb hızındaki isterse saniyede 1 gb indirse yine traşşşşş... bu teknoloji geriliği sonunda milleti türk vatandaşlığındna çıkartıcakk hee..
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Batuist 7 yıl
bu tip yazıları basın bültenlerine koysanız haber başlığı altında veripte haber başlığının seviyesini yerlerde süründürmeseniz.. kaliteyi ciddi manada düşürüyor.. haber değeri yok haber denilecek bir durum yok tamamen reklam.. haber başlığı altındaki yazıların insanların bilinçlerindeki etkisini değiştirmeyin.. sonra toparlayamazsınız..
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@@hmett 7 yıl
merhaba negative
C4 dizel 110 Hp araç aradığını oludum. Gördüğüm satılık bir araç var. ilgilenmek istersen, 2008 model 37,500 km. kasası değişeni yok. araç Bilecik'te
siyah orijinal ayarında bi araç. Ben Opel kullanıcı olduğumdan aracın üzerine düşmedim. araç 34 plaka fakar kredi ist. kullanıldığı için araç İst. da hiç kullanılmamış. Aracı yakından gördüm gerçekten temiz bi araba. Sahibinden comda bilecik olarak arama yaparak görebilirsin. 34 TM 5074 plakalı.. Tavsiye ederim.
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dogo argentino 7 yıl
reklamlarrr......
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SystemApps 7 yıl
şu 8tl sınırsız cep net paketlerini 3g hızında verseler ya :D
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