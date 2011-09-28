15 saniyede internete bağlanan HiLink E351 3G modem dünyada ilk kez Vodafone ile Türkiye'de

Ülkemizde mobil internet alanında devrim yapan 3G altyapısının devreye girmesiyle uyumlu akıllı telefon ve modemler de piyasada yerini almaya başladı. Akıllı telefonunu modem olarak internete bağlanmak için kullanmak istemeyenlere yönelik olan 3G modemler ise tüm operatörlerimiz tarafından piyasaya sürüldü. Pek çok 3G modem versiyonu piyasada bulunuyor ancak bağlantı hızı ve bağlanma süresi belirleyici faktörler.





Vodafone da Huawei firması ile yaptığı işbirliği sonrası dünyanın en hızlı 3G modemi HiLink E351 modelini Türkiye'ye getiriyor. Model dünyada ilk kez Türk tüketicilerin beğenisine sunulacak. Çok yakında Türkiye'de yapılacak lansman sonrasında ise diğer dünya ülkelerine satışı başlayacak.





Cihazın en önemli özelliği USB girişine taktıktan sonra sadece 15 saniyede internete bağlanmaya hazır hale gelmesi. Sürücü yükleme, çevirme, manuel konfigürasyon gibi işlemler böylece ortadan kalkmış oluyor. Cihaz ayrıca benzerlerine oranla yüzde 75 daha fazla bağlantı hızı vaad ediyor.





Fiyatlandırma lansman sonrası kesinlik kazanacak. Bağlantı hızı olarak ise 88 Mb/s indirme ve 24 Mb/s yükleme hızlarına erişeceği tahmin ediliyor.





2011 yılını 'Veri Yılı' ilan ederek Türkiye'de internet erişiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Süper İnternet stratejisini hayata geçiren Vodafone Türkiye, bilgisayara takıldığı anda internete hızlıca bağlanabilen HiLink Vodem'i Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturarak, bu alandaki istikrarlı yatırımlarına bir yenisini eklemiş oluyor.