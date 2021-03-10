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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    150 bin güvenlik kamerası hacklendi: Tesla ve Cloudflare'ın görüntüleri açığa çıktı

    Bilgisayar korsanları dünya genelindeki 150 bin güvenlik kamerasına yetkisiz erişim sağladı. Kurbanlar arasında Tesla ve Cloudflare gibi devlerin yanı sıra güvenlik kamerası şirketinin kendisi de var.
    10 Mart 2021, 16:47 (10 sa.)
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    Güvenlik
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    150 bin güvenlik kamerası hacklendi: Tesla ve Cloudflare'ın görüntüleri açığa çıktı
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    Bilgisayar korsanları, birçok şirkete güvenlik kamerası hizmeti sunan Verkada şirketine siber saldırı düzenledi. Hackerlar'ın 150 binden fazla kameraya yetkisiz erişim sağladıkları bildiriliyor. Bunlar arasında hastaneler, hapishaneler, okullar, polis karakolları ve hatta Verkada'nın kendi ofisleri de var.

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    Siber saldırıdan Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi de nasibini aldı. Tesla fabrikaları ve depolarındaki 222 güvenlik kamerası da hacklendi. Ayrıca internet güvenliği ve içerik dağıtım şirketi Cloudflare'ın San Francisco, Austin, Londra ve New York'taki ofislerinde bulunan kameralar da yetkisiz erişim kurbanı oldu.

    150 bin güvenlik kamerası hacklendi: Tesla ve Cloudflare'ın görüntüleri açığa çıktı
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    Saldırının amacı açıklandı

    Saldırının arkasında yer alan uluslararası hacker grubunun sözcüsü Tillie Kottmann amaçlarının görüntülü denetimlerin ne kadar yaygın kullanıldığını göstermek ve bu sistemlerin kolayca kırılabileceğini ispatlamak olduğunu belirtti. Kottmann yalnızca gerçek zamanlı kamera görüntülerine değil aynı zamanda tüm Verkada müşterilerinin video arşivlerine ve şirketin muhasebe kayıtlarına erişim sağlamayı başardıklarını da söylüyor.

    Verkada olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şirket yetkisiz erişimleri önlemek için tüm iç yönetici hesaplarını devre dışı bırakmış durumda. Siber saldırı konusunda müşterilerini uyaran firma bu konuyla ilgili bir destek hattı açarak saldırıdan etkilenen şirketlere yardımcı olmaya başladı.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-09/hackers-expose-tesla-jails-in-breach-of-150-000-security-cams
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    TheJudgé 2 saat önce

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    Spider_hip (Doğan Eray) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar watchdogs'u gerçek hayatta oynuyor maşallah.
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    X x2yk (x y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her şeyimizi internete atıyoruz artık paramız borcumuz alacaklarimiz krediler kimlik bilgileri falan filan her şey.

    Yani bunları atarken bunlar internete taşınırken bir yandanda bunun güvenliği sağlanması lazım ama bakıyorum da devletler bizim ülkeyi bırak büyük gelişmiş ülkeler bile işin girgirinda iplemiyor ama böyle devam ederlerse daha beter şeyler çıkacak ortaya. Gün gelecek özelimiz bile internete düşecek.

    Düşünsenize bebeğiniz oluyor ve odasına kamera koyuyorsunuz izlemek için ama gün geliyor o videolar özel anlar internette geziniyor.
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    SnHerbokolog (A ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş
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    Guaire (Tayfun ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi güvenliğini sağlayamayan güvenlik firması olarak bir daha zor iş alırlar.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar watchdogs'u gerçek hayatta oynuyor maşallah.
    Yanıtla +8
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