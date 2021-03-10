150 bin güvenlik kamerası hacklendi: Tesla ve Cloudflare'ın görüntüleri açığa çıktı

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Bilgisayar korsanları, birçok şirkete güvenlik kamerası hizmeti sunan Verkada şirketine siber saldırı düzenledi. Hackerlar'ın 150 binden fazla kameraya yetkisiz erişim sağladıkları bildiriliyor. Bunlar arasında hastaneler, hapishaneler, okullar, polis karakolları ve hatta Verkada'nın kendi ofisleri de var.

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Siber saldırıdan Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi de nasibini aldı. Tesla fabrikaları ve depolarındaki 222 güvenlik kamerası da hacklendi. Ayrıca internet güvenliği ve içerik dağıtım şirketi Cloudflare'ın San Francisco, Austin, Londra ve New York'taki ofislerinde bulunan kameralar da yetkisiz erişim kurbanı oldu.

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Saldırının amacı açıklandı

Saldırının arkasında yer alan uluslararası hacker grubunun sözcüsü Tillie Kottmann amaçlarının görüntülü denetimlerin ne kadar yaygın kullanıldığını göstermek ve bu sistemlerin kolayca kırılabileceğini ispatlamak olduğunu belirtti. Kottmann yalnızca gerçek zamanlı kamera görüntülerine değil aynı zamanda tüm Verkada müşterilerinin video arşivlerine ve şirketin muhasebe kayıtlarına erişim sağlamayı başardıklarını da söylüyor.

Verkada olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şirket yetkisiz erişimleri önlemek için tüm iç yönetici hesaplarını devre dışı bırakmış durumda. Siber saldırı konusunda müşterilerini uyaran firma bu konuyla ilgili bir destek hattı açarak saldırıdan etkilenen şirketlere yardımcı olmaya başladı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-09/hackers-expose-tesla-jails-in-breach-of-150-000-security-cams

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