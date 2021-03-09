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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yakında iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Hindistan'a taşıyacak

    Basına yansıyan haberlere göre Apple, iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Çin'den Hindistan'a taşımaya hazırlanıyor. Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlayacak ilk şirket Foxconn olacak.
    09 Mart 2021, 14:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple yakında iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Hindistan'a taşıyacak
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    Apple'ın iş ortakları aracılığıyla Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlamayı planladığı bildiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre Cupertinolu şirket üretimin yüzde 7 ila 10’luk kısmını Çin'den Hindistan’a kaydırma kararı aldı.

    Ayrıca Bkz. "Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor?"

    Apple aynı zamanda ülkede iPhone 12 mini modelini üretme olasılığını da değerlendiriyor. Ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmış değil. Hindistan'da üretilen Apple akıllı telefonlar hem iç pazarda satılacak hem de diğer ülkelere ihraç edilecek.

    Apple yakında iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Hindistan'a taşıyacak
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    Foxconn'un fabrikasında üretilecek

    Üretim için Foxconn'un Tamil Nadu eyaletindeki fabrikası planlanıyor. Daha önce bu tesiste Hitli kullanıcılar arasında oldukça popüler olan iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin üretimi de başlamıştı. Apple bu tür adımlar atarak Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya ve Hindistan pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/09/apple-iphone-12-production-india/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M maxpeck 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hindistan'tan gelen modelleri mikroskopla incelerseniz, zerdeçal taneleri bulmanız olasıdır.
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    canguler917 (can guler) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    aynı şirketin çin fabrikasından hindistan fabrikasına. globalleşen dünyada ülkelere ambargo koymak mümkün değil artık
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