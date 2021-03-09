Apple yakında iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Hindistan'a taşıyacak

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Apple'ın iş ortakları aracılığıyla Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlamayı planladığı bildiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre Cupertinolu şirket üretimin yüzde 7 ila 10’luk kısmını Çin'den Hindistan’a kaydırma kararı aldı.

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Apple aynı zamanda ülkede iPhone 12 mini modelini üretme olasılığını da değerlendiriyor. Ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmış değil. Hindistan'da üretilen Apple akıllı telefonlar hem iç pazarda satılacak hem de diğer ülkelere ihraç edilecek.

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Foxconn'un fabrikasında üretilecek

Üretim için Foxconn'un Tamil Nadu eyaletindeki fabrikası planlanıyor. Daha önce bu tesiste Hitli kullanıcılar arasında oldukça popüler olan iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin üretimi de başlamıştı. Apple bu tür adımlar atarak Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya ve Hindistan pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/09/apple-iphone-12-production-india/

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