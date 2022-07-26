Lamborghini Huracan Sterrato'ya ilişkin yeni ipucu videosu paylaşıldı

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Lamborghini Huracan, emekli olup yerini PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlu halefine devretmeden önce son bir versiyonla karşımıza çıkacak. Huracan Sterrato adı verilen bu modelle alakalı yeni bir ipucu videosu paylaşıldı.

2019'da tanıtılan ve aynı ismi taşıyan konsept aracın üretim versiyonu olan Huracan Sterrato, henüz kamuflajla kaplı olsa da gövdesindeki değişiklikleri gizleyemiyor. Paylaşılan videoda Huracan'ın normalde asfalt üzerinde sergilediği hünerlerini bu kez farklı bir zeminde tozu dumana katarak gözler önüne serdiğini görmekteyiz.

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Huracan Sterrato, genel olarak konsepte sadık kalınan gövdesinde çamurluk ve yan eteklerde siyah renkli eklentilere yer verildiğini görmekteyiz. Bunun yanı sıra ön tampon üzerindeki ince LED aydınlatmalar, tavan rayları, yeniden tasarlanan hava girişleri, yeni difüzör ve motor kapağının üzerinde yer alan hava girişi de Sterrato'nun dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

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20 inçlik alaşımlı jantlar ve daha kalın yanaklı lastikler üzerine oturtulan Huracan Sterrato, elden geçirilen süspansiyon sistemi ile normalde olduğundan daha fazla yerden yüksekliğe sahip. Şirket söz konusu modele hangi motorun güç vereceğini açıklamadı ancak 5.2 litre V10 atmosferik motorla gelmesi bekleniyor. Bu motor arkadan itişli Evo'da 602 hp, Evo AWD, Tecnica ve STO'da 631 hp güç üretiyor.

Sterrato'da daha güçlü seçeneğe yer verilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Konsept model 631 hp güce sahip Evo AWD versiyonunu temel alıyordu ve tork yönlendirme ve arka akstan yönlendirme gibi özelliklere sahipti. Aynı özellikleri üretim versiyonunda da görmeyi umuyoruz. Yeni Lamborghini Huracan Sterrato'nun önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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Lamborghini Huracan Sterrato'dan yeni ipucu videosu geldi