Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: 250 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 14 Mart yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Astro Duel 2

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Astro Duel 2, an itibarıyla erişime açıldı. Astro Duel 2 için kısaca aksiyon ve bilim kurgu temalı bir platform oyunu diyebiliriz. Ayrıca rekabetçi ve çok oyunculu yapısıyla oyunculara 5 farklı oynanış modu sunuyor. Oyunun değeri ise, Steam'de



Kaynak: Epic Games Store’da Bu Hafta: “Astro Duel 2” Ücretsiz! | Donanim Arşivi (https://donanimarsivi.com/epic-games-storeda-bu-hafta-astro-duel-2-ucretsiz/)Oyunda uzaylı derebeyleri için ürünler üreten fabrikalar inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun değeri ise, Steam'de 9.44 dolar (298 TL), Epic Games'te ise 150 TL.

Astro Duel 2, 8 Mart 14 Mart tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Bir dönemin popüler aksiyon-macera RPG oyunlarından Deus Ex: Mankind Divided, 14 Mart tarihinden itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Astro Duel 2

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150 TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu!