Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları: 8 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları
- Prime Gaming'e Mart ayında eklenecek oyunlar
- 7 Mart
- 14 Mart
- 21 Mart
- 28 Mart
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Fallout, Apico, Blade Assault ve Gravitar: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.
Mart 2024 listesine baktığımızda ise, Fallout 2'nin yanı sıra düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede, Fallout, Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame, Invincible Presents: Atom Eve, Pearls of Atlantis: The Cove, Bus Simulator 21: Next Stop, Through the Darkest of Times ve Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 700 TL.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Mart ayında eklenecek oyunlar
7 Mart
- Fallout 2 [GOG]
- Scarf [Amazon Games App]
14 Mart
- Mystery Case Files: Moths to a Flame [Amazon Games App]
- Invincible Presents: Atom Eve [Epic Games Store]
21 Mart
- Pearls of Atlantis: The Cove [Kod]
28 Mart
- Bus Simulator 21: Next Stop [Amazon Games App]
- Through the Darkest of Times [Amazon Games App]
- Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker [Amazon Games App]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.