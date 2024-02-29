Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Martayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 8 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Mart ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Fallout, Apico, Blade Assault ve Gravitar: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

Mart 2024 listesine baktığımızda ise, Fallout 2'nin yanı sıra düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede, Fallout, Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame, Invincible Presents: Atom Eve, Pearls of Atlantis: The Cove, Bus Simulator 21: Next Stop, Through the Darkest of Times ve Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 700 TL.

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Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Mart ayında eklenecek oyunlar

7 Mart

Fallout 2 [GOG]

Scarf [Amazon Games App]

14 Mart

Mystery Case Files: Moths to a Flame [Amazon Games App]

Invincible Presents: Atom Eve [Epic Games Store]

21 Mart

Pearls of Atlantis: The Cove [Kod]

28 Mart

Bus Simulator 21: Next Stop [Amazon Games App]

Through the Darkest of Times [Amazon Games App]

Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker [Amazon Games App]

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Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları: 8 oyun ücretsiz