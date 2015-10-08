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16 ayrı kamera birimine sahip fotoğraf makinesi: Light L16

3 yıl
3,3b
1
17
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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16 ayrı kamera birimine sahip fotoğraf makinesi: Light L16
 
Fotoğraf makinesi tasarımları ve yapıları uzun yıllardır değişmiyor ve "tek sensör tek lens" dizilimi devam ediyor. Bu noktada bünyesinde 16 farklı kamera ve lens taşıyan Light L16, konuyu bambaşka bir düzeye getiriyor.
Siyah rengin hakim olduğu kompakt bir gövdesi bulunan Light L16, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere bünyesinde her biri 1/3.-inç boyutunda ve 13MP çözünürlüğünde 16 tane ayrı kamera modülü ve lens taşıyor. Çekim sırasında bunların 10 tanesini aynı anda devreye sokan ve böylece farklı odak uzaklıklarıyla çekilmiş birden fazla fotoğraf elde eden kamera, bunları özel görüntü algoritması ile anlık olarak birleştiriyor ve ortaya maksimum 52 megapiksel çözünürlüğünde sonuçlar sağlayabiliyor. Light L16, firmanın iddialı cümlesine göre "DSLR kalitesinde" sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Arkasında 5-inç bir dokunmatik ekran yer alan ve WiFi teknolojisi üzerinden hızlı veri aktarımı yapabilen Light L16, birden fazla lensin ortak çekim yapması sayesinde de çekim sonrası odağın (Net bölümün) değiştirilmesine imkan tanıyor. F/2.4 diyafram değeri, özel yazılım altyapısı ve farklı pozlama değerlerini bir araya getirmesiyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans sağlayabilen ilginç kamera, 35-105mm'lik odak uzaklığıyla da kullanıcılarına geniş bir çalışma aralığı (4.3 kat yakınlaşma) veriyor. Fotoğraf makinesi, yenilikçi kullanıcı arayüzüyle de herkes tarafından kullanılabilecek bir çözüm oluşturuyor.
16 ayrı kamera birimine sahip fotoğraf makinesi: Light L16
 
Fotoğraf yanında yüksek çözünürlükte (4K) video çekimleri de gerçekleştirebilen Light L16, geniş düzenleme olanağı sağlayan RAW çekim desteğini aktif olarak getiriyor ve değiştirilemeyen bataryasıyla 400 çekimin altından kalkabiliyor. USB Type-C ile şarj edilebilen ürün, LED ışık kaynağıyla da düşük ışıktaki çekimlere yardımcı olabiliyor. Üründe mikrofon ve kulaklık portları da bulunuyor.
2016'nın yaz aylarında satışa çıkacak olan Light L16, 1,299$ fiyat etiketiyle  satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, kamera ile çekilmiş örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://light.co/camera Yorum Yaz
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cngzmls 3 yıl en beğenilen TheRad67
TheRad67
çöp

Asıl çöp sensin. Fikri yok zikri var.
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Mianfei 3 yıl
DSLR Kalitesinde olmak için DSLR'den fazla para vermeseydik anlardım. Takıldığım konu fiyat yanlış anlaşılmasın. Ürün ve fikir güzel.
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halitozbasli 3 yıl
Videoda 299 dolar fiyat duydum alırım oldum binini duymamışım :)
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farazicosmos 3 yıl
devrim niteliği taşıyacak bir ürün bence. şuan sony deki içe büküm sensörler ile 23 mp değerinde yada daha üstün değerde optik zoom taşıyan lenslerle yeniden şekillendiğinde dslr kalitesini bile geçeceğini düşünüyorum. umarım diğer firmalar için ilham kaynağı olur. tabi sensörler ve lazer sensörler ile desteklenirsede tadından yenmez bence.
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chtsydn 3 yıl
Şu cihazın yazılımı Apple yapsa 2 kat daha iyi performans verir.
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MrKemal17 3 yıl
$1299 vereceksin ve LED flaş ?



Bunu alacağıma $600 verip FUJIFILM X-E2 alırım çok daha iyi.
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Umutcan 3 yıl
Farklı odaktan ziyade benzer şekilde farklı filtreler sayesinde görüntüyü farklı tonlardan tarayıp yüksek iso değerlerinde bile sıfır kumlanmaya(noise) yakın fotoğraflar çekebilen bir fotoğraf makinesi geliştirebilseler devrim olur. Yani kumlanma olan pixellerdeki hatayı diğer sensör düzeltecek.
Foveon x3 diye bir sensör vardı bahsettiğim mantığa yakın olan, ama çok da başarılı olamamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Tek sensör yerine bu şekilde çok fazla sensör ile bu işi başarabilirler gibi geliyor.
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Mianfei 3 yıl
DSLR Kalitesinde olmak için DSLR'den fazla para vermeseydik anlardım. Takıldığım konu fiyat yanlış anlaşılmasın. Ürün ve fikir güzel.
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doctor_bey 3 yıl
Değişik bi cihaz olmuş ama merak uyandırdı bende, bakalım nasıl bir şey olacak, test ve incelemeler gelir.
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mbald 3 yıl
Dslr kalitesinde demişler ama düşük ışık performansı ne olucak orası bende ciddi şüpheler uyandırmayı başardı.
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porsche911gt2 3 yıl
optik zoom olmaması dezavantaj bence. dijital zoomun her türlüsüne karşıyım.
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VYC Majoris 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

optik zoom olmaması dezavantaj bence. dijital zoomun her türlüsüne karşıyım.

Optik zoom var zaten. Görüldüğü üzere 35, 70 ve 150mm odak uzaklıklarına sahip toplamda 16 tane ünite var. 1 tane de lazer odaklama ünitesi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alemburda34 3 yıl
16 kamera şarji ne kadar gidiyordur acaba. Ama tutmaz gibi geliyor.
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VYC Majoris 3 yıl
Fiyatı da iyiymiş maşallah. Böyle ilginç ürünleri alacak insan sayısı çok azdır zaten ve inadına fiyatları yüksek yaparlar. Maliyetin bundan kat kat düşük olduğu kesin. Bu arada yurtdışı sitelere göre 1299$ 6 kasıma kadar yapılacak ön sipariş fiyatıymış. Sonrasında ise 1699$'dan satılacakmış :)
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