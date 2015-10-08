16 ayrı kamera birimine sahip fotoğraf makinesi: Light L16

Fotoğraf makinesi tasarımları ve yapıları uzun yıllardır değişmiyor ve "tek sensör tek lens" dizilimi devam ediyor. Bu noktada bünyesinde 16 farklı kamera ve lens taşıyan Light L16, konuyu bambaşka bir düzeye getiriyor.

Siyah rengin hakim olduğu kompakt bir gövdesi bulunan Light L16, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere bünyesinde her biri 1/3.-inç boyutunda ve 13MP çözünürlüğünde 16 tane ayrı kamera modülü ve lens taşıyor. Çekim sırasında bunların 10 tanesini aynı anda devreye sokan ve böylece farklı odak uzaklıklarıyla çekilmiş birden fazla fotoğraf elde eden kamera, bunları özel görüntü algoritması ile anlık olarak birleştiriyor ve ortaya maksimum 52 megapiksel çözünürlüğünde sonuçlar sağlayabiliyor. Light L16, firmanın iddialı cümlesine göre "DSLR kalitesinde" sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Arkasında 5-inç bir dokunmatik ekran yer alan ve WiFi teknolojisi üzerinden hızlı veri aktarımı yapabilen Light L16, birden fazla lensin ortak çekim yapması sayesinde de çekim sonrası odağın (Net bölümün) değiştirilmesine imkan tanıyor. F/2.4 diyafram değeri, özel yazılım altyapısı ve farklı pozlama değerlerini bir araya getirmesiyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans sağlayabilen ilginç kamera, 35-105mm'lik odak uzaklığıyla da kullanıcılarına geniş bir çalışma aralığı (4.3 kat yakınlaşma) veriyor. Fotoğraf makinesi, yenilikçi kullanıcı arayüzüyle de herkes tarafından kullanılabilecek bir çözüm oluşturuyor.

Fotoğraf yanında yüksek çözünürlükte (4K) video çekimleri de gerçekleştirebilen Light L16, geniş düzenleme olanağı sağlayan RAW çekim desteğini aktif olarak getiriyor ve değiştirilemeyen bataryasıyla 400 çekimin altından kalkabiliyor. USB Type-C ile şarj edilebilen ürün, LED ışık kaynağıyla da düşük ışıktaki çekimlere yardımcı olabiliyor. Üründe mikrofon ve kulaklık portları da bulunuyor.

2016'nın yaz aylarında satışa çıkacak olan Light L16, 1,299$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, kamera ile çekilmiş örnek fotoğraflara ise burada n ulaşabilirsiniz.

http://light.co/camera