64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti

AMD Ryzen işlemcilerinin yanı sıra diğer işlemci ailelerini de Zen 2 mimarisiyle güncellemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan EPYC yongaları SiSoft Sandra’da şimdiden iddialı bir konuma yerleşmeyi başardı.
64 çekirdek 128 izlekli EPYC SiSoft Sandra testinde
ZX1406E2VJUG5_22/14_N koduyla listelenen 64 çekirdek 128 izlekli 256 MB L3 tampon belleğiyle desteklenen EPYC modeli 1.4 GHz taban ve 2.2 GHz’lik tepe frekansıyla şimdiden SiSoft Sandra’da 3.’lük koltuğuna oturmuş durumda.
Üstelik işlemcinin mühendislik örneği bir yonga olduğun düşünürsek nihai modelin konumu şimdiden az çok belli. Yonganın aritmetik testinde 776.50 GOPs skor elde ettiğini belirtelim.
https://wccftech.com/amd-7nm-epyc-64-core-32-core-cpus-specs-benchmarks-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
32 çekirdek 4.4GHz
16 çekirdek 8.8GHz confirmed