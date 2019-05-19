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64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti

AMD’nin Ryzen işlemcileri oyuncuları heyecanlandırdığı kadar TR ve EPYC ailesi de üretici ve sunucu kesimi heyecanlandırıyor. Mühendislik örneği işlemci SiSoft Sandra’da ortaya çıktı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
4,8b
1
7
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Ryzen işlemcilerinin yanı sıra diğer işlemci ailelerini de Zen 2 mimarisiyle güncellemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan EPYC yongaları SiSoft Sandra’da şimdiden iddialı bir konuma yerleşmeyi başardı.

64 çekirdek 128 izlekli EPYC SiSoft Sandra testinde 

ZX1406E2VJUG5_22/14_N koduyla listelenen 64 çekirdek 128 izlekli 256 MB L3 tampon belleğiyle desteklenen EPYC modeli 1.4 GHz taban ve 2.2 GHz’lik tepe frekansıyla şimdiden SiSoft Sandra’da 3.’lük koltuğuna oturmuş durumda.
Üstelik işlemcinin mühendislik örneği bir yonga olduğun düşünürsek nihai modelin konumu şimdiden az çok belli. Yonganın aritmetik testinde 776.50 GOPs skor elde ettiğini  belirtelim.
Rome kod adlı EPYC çözümlerinden ikincisi ise 32 çekirdek 64 izleğiyle 1.7 GHz’den 2.4 GHz’e kadar bir çalışma aralığında görev yapıyor. 128 MB L3 önbelleğine sahip modelin TDP ve diğer detaylı bilgisi ağabeyinde olduğu gibi test sonucunda yer almazken, yonganın Dell’in PowerEdge R6515 sunucusunda yer aldığını düşünürsek ilerleyen günlerde iş ortaklarının testlerinden daha fazla detayın sızacağını söyleyebiliriz. Mühendislik örneği 32 çekirdekli işlemcinin skoru ise 1545.59 Mpix/s olarak kaydedilmiş.
https://wccftech.com/amd-7nm-epyc-64-core-32-core-cpus-specs-benchmarks-leaked/ Yorum Yaz
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Informed 2 hf. en beğenilen
64 çekirdek 2.2GHz ise
32 çekirdek 4.4GHz
16 çekirdek 8.8GHz confirmed

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OverClocK1ng 2 hf.
Mundar.
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CoreXXX 2 hf.
mario oynuycaktım. 5 ghz altı kabul etmiyor asla almam:)))
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OnTEC 2 hf.
burada hemen soyleyeyim de bu Server islemcisi olan sey Oyun oynanmayacak yani 4 - 5 ghz ye gerek yok :)
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Informed 2 hf. en beğenilen
64 çekirdek 2.2GHz ise
32 çekirdek 4.4GHz
16 çekirdek 8.8GHz confirmed

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sniper23 2 hf.
256 MB Cache gerçekten büyük bir rakam. Benim 12 çekirdek işlemcideki 30 MB cache bile yeni nesil işlemcilere fark koyarken 256 MB'nin nasıl bir etki yapacağını merak ediyorum.
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DonsuzBalık 2 hf.
4 ghz cılar eleştirir birazdan
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Tugrul_512bit 2 hf.
Güzel haberler.
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