18+ yaş sınırlı bir Ninja Kaplumbağalar filmi çekilecek

Bir dönem DC Films'in başında yer alan yapımcı Walter Hamada, 18+ yaş sınırına sahip olacak, yetişkin işi bir Ninja Kaplumbağalar filmi için hazırlıklara başladı. The Last Ronin adlı çizgi roman serisinden uyarlanacak olan bu yeni film, animasyon değil live-action olacak ve son yıllarda gördüğümüzden çok daha karanlık tonda bir Ninja Kaplumbağalar filmi izletecek.
The Last Ronin, Distopik Bir Gelecekte Geçiyor
The Last Ronin'in film uyarlamasının senaryosunu, Child's Play ve Boy Kills World gibi filmlerle tanınan Tyler Burton Smith yazıyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz netlik kazanmış değil.
2020-2022 yılları arasında yayınlanan beş sayılık bir mini seri olan The Last Ronin, distopik bir gelecekte geçiyor. Robot ninja ordusu ile New York'u ele geçiren Oroku Hiroto adlı kötü adamın Ninja Kaplumbağalar'dan üçünü öldürdüğü bu karanlık gelecekte, geriye kalan son Ninja Kaplumbağa, kardeşlerinin öcünü almak için bir intikam mücadelesine girişiyor. Çizgi roman serisi Son Ronin ismini de buradan alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...