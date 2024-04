18+ yaş sınırlı bir Ninja Kaplumbağalar filmi çekilecek

Tam Boyutta Gör Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles), son yıllarda daha çok çocuklara yönelik olarak hazırlanmış ya da en azından aile dostu yapımlara konu oluyor. Ancak aslında Ninja Kaplumbağalar'ın kökenine baktığımızda, çok daha karanlık ve yetişkin işi bir eserle karşılaşıyoruz. Bu yüzden yıllardır bu hikâyenin o orijnal hâlini de ekranda görmek isteyen kayda değer bir kitle var. Bu kitle sonunda isteğine kavuşuyor.

Bir dönem DC Films'in başında yer alan yapımcı Walter Hamada, 18+ yaş sınırına sahip olacak, yetişkin işi bir Ninja Kaplumbağalar filmi için hazırlıklara başladı. The Last Ronin adlı çizgi roman serisinden uyarlanacak olan bu yeni film, animasyon değil live-action olacak ve son yıllarda gördüğümüzden çok daha karanlık tonda bir Ninja Kaplumbağalar filmi izletecek.

The Last Ronin, Distopik Bir Gelecekte Geçiyor

The Last Ronin'in film uyarlamasının senaryosunu, Child's Play ve Boy Kills World gibi filmlerle tanınan Tyler Burton Smith yazıyor. Filmi kimin yöneteceği ise henüz netlik kazanmış değil.

2020-2022 yılları arasında yayınlanan beş sayılık bir mini seri olan The Last Ronin, distopik bir gelecekte geçiyor. Robot ninja ordusu ile New York'u ele geçiren Oroku Hiroto adlı kötü adamın Ninja Kaplumbağalar'dan üçünü öldürdüğü bu karanlık gelecekte, geriye kalan son Ninja Kaplumbağa, kardeşlerinin öcünü almak için bir intikam mücadelesine girişiyor. Çizgi roman serisi Son Ronin ismini de buradan alıyor.

