Microsoft "pizza kokulu" Xbox oyun kumandalarını tanıttı

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Microsoft, yakında vizyona girecek Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminin şerefine özel olarak tasarlanmış Xbox oyun kumandalarını tanıttı. Aksesuarlar sadece renkli görünümleri ile değil aynı zamanda pizza kokulu olmalarıyla öne çıkıyor.

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Şirket kontrolcülerin arkasına pizza dilimi şeklinde bir koku yayıcı yerleştirmiş durumda. Oyun kumandası, Ninja Kaplumbağalar'ın stilini ve kişiliğini temsil eden dört farklı versiyonda sunuluyor: Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo.

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Çekilişle dağıtılacak

Microsoft bu pizza kokulu özel oyun kumandalarını Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden çekilişle dağıtacak. Çekiliş 24 Temmuz'dan 13 Ağustos 2023'e kadar devam edecek. Şirketin muhtemelen Ninja Kaplumbağalar temalı oyun kumandalarını satışa sunma gibi bir planı yok.

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