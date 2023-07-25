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    Anlık Bildirim

    Microsoft "pizza kokulu" Xbox oyun kumandalarını tanıttı

    Yazılım devi Microsoft, Xbox konsolu için "pizza kokulu" oyun kumandası tasarladı. Ninja Kaplumbağalar temalı aksesuarın Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo versiyonları bulunuyor.
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    Microsoft 'pizza kokulu' Xbox oyun kumandalarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Microsoft, yakında vizyona girecek Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filminin şerefine özel olarak tasarlanmış Xbox oyun kumandalarını tanıttı. Aksesuarlar sadece renkli görünümleri ile değil aynı zamanda pizza kokulu olmalarıyla öne çıkıyor.

    Microsoft 'pizza kokulu' Xbox oyun kumandalarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Şirket kontrolcülerin arkasına pizza dilimi şeklinde bir koku yayıcı yerleştirmiş durumda. Oyun kumandası, Ninja Kaplumbağalar'ın stilini ve kişiliğini temsil eden dört farklı versiyonda sunuluyor: Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo.

    Microsoft 'pizza kokulu' Xbox oyun kumandalarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Çekilişle dağıtılacak

    Microsoft bu pizza kokulu özel oyun kumandalarını Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden çekilişle dağıtacak. Çekiliş 24 Temmuz'dan 13 Ağustos 2023'e kadar devam edecek. Şirketin muhtemelen Ninja Kaplumbağalar temalı oyun kumandalarını satışa sunma gibi bir planı yok.

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