Yeni Star Trek filmi resmen duyuruldu

Tam Boyutta Gör Şu sıralar Las Vegas'ta devam etmekte olan CinemaCon fuarı, sinema dünyası adına önemli duyurulara sahne olmaya devam ediyor. CinemaCon'da bugün Paramount stüdyosunun paneli vardı. Yakında çıkacak filmlerini ve gelecek projelerini sinema sektöründen katılımcılarla paylaşan stüdyo, bu etkinlik kapsamında Star Trek serisine dair de önemli bir açıklama yaptı.

Ocak ayında gelen haberler, ana seriden bağımsız yeni bir Star Trek filminin hazırlandığını, bu filmi Andor dizisiyle dikkat çeken Toby Haynes'in yöneteceğini ortaya çıkarmıştı. O günden beri gündemde olan bu söylenti, bugün Paramount tarafından doğrulandı. Stüdyo, Toby Haynes'in yöneteceği yeni Star Trek filmini resmen duyurdu.

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Toby Haynes'in Star Trek Filmi, Ana Serinin Yılllarca Öncesinde Geçecek

Todd Haynes'ın yöneteceği film, yeni Star Trek filmlerinin yıllarca öncesinde geçen bir orijin hikâyesi anlatacak. Bu yüzden Kaptan Kirk ve Spock gibi karakterlerin bu filmin bir parçası olması beklenmiyor. Bu filmin bir nevi Star Trek'in orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.

Haynes'ın yöneteceği bu yeni filmin senaryosunu Seth Grahame-Smith kaleme alıyor. Grahame-Smith, "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" ve "Pride and Prejudice and Zombies" gibi ilginç konseptlere sahip işlerin yazarı olarak tanınıyor. Senarist olarak onun tercih edilmiş olması, bu filmde de Star Trek evrenine ilginç bir yaklaşım görebileceğimizi düşündürüyor.

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