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    Yeni Star Trek filmi resmen duyuruldu

    Andor dizisiyle dikkat çeken Toby Haynes'in yöneteceği yeni Star Trek filmi resmen duyuruldu. Ana serinin yıllarca öncesinde geçecek film, bir orijin hikâyesi anlatacak. 
    Yeni Star Trek filmi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar Las Vegas'ta devam etmekte olan CinemaCon fuarı, sinema dünyası adına önemli duyurulara sahne olmaya devam ediyor. CinemaCon'da bugün Paramount stüdyosunun paneli vardı. Yakında çıkacak filmlerini ve gelecek projelerini sinema sektöründen katılımcılarla paylaşan stüdyo, bu etkinlik kapsamında Star Trek serisine dair de önemli bir açıklama yaptı.

    Ocak ayında gelen haberler, ana seriden bağımsız yeni bir Star Trek filminin hazırlandığını, bu filmi Andor dizisiyle dikkat çeken Toby Haynes'in yöneteceğini ortaya çıkarmıştı. O günden beri gündemde olan bu söylenti, bugün Paramount tarafından doğrulandı. Stüdyo, Toby Haynes'in yöneteceği yeni Star Trek filmini resmen duyurdu.

    Toby Haynes'in Star Trek Filmi, Ana Serinin Yılllarca Öncesinde Geçecek

    Todd Haynes'ın yöneteceği film, yeni Star Trek filmlerinin yıllarca öncesinde geçen bir orijin hikâyesi anlatacak. Bu yüzden Kaptan Kirk ve Spock gibi karakterlerin bu filmin bir parçası olması beklenmiyor. Bu filmin bir nevi Star Trek'in orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.

    Haynes'ın yöneteceği bu yeni filmin senaryosunu Seth Grahame-Smith kaleme alıyor. Grahame-Smith, "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" ve "Pride and Prejudice and Zombies" gibi ilginç konseptlere sahip işlerin yazarı olarak tanınıyor. Senarist olarak onun tercih edilmiş olması, bu filmde de Star Trek evrenine ilginç bir yaklaşım görebileceğimizi düşündürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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