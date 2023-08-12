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    TMNT: The Last Ronin duyuruldu

    Sevilen kahraman ekibi Teenage Mutant Ninja Turtles için yeni bir oyun yolda. The Last Ronin çizgi romanını konu alacak oyun Black Forest Games tarafından geliştiriliyor.
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    God of War tarzı Ninja Kaplumbağalar oyunu duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Çizgi roman ve çizgi filmlerin sevilen kahraman ekibi Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Kaplumbağalar) yeni bir oyun ile karşımıza çıkacak. THQ Nordic Digital Showcase’de duyurulan oyun, geçtiğimiz aylarda gelen sızıntıları doğruluyor.

    The Last Ronin, God of War tarzı bir oynanış sunacak

    Geçtiğimiz aylarda sızıntılara konu olan yeni Ninja Kaplumbağalar oyunu ufak bir fragman ile resmen duyuruldu. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin isimli oyun aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanıyor. Destroy All Humans serisinin remake versiyonlarını geliştiren Black Forest Games tarafından geliştirilen yapımın karanlık bir tona ve God of War tarzı bir oynanış sistemine sahip olacağı belirtiliyor.

    Peki The Last Ronin kim? Gelecekte, savaşın harap ettiği New York şehrinde, hayatta kalan tek ninja kaplumbağa, kaybettiği ailesi için adalet aramak için umutsuz bir göreve çıkıyor. Oldukça karanlık bir hikaye sunacak olan Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin yakında PC, PS5 ve Xbox Series platformları için yayınlanacak.

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