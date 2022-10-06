House of The Dragon'ın Türkiye'deki yayın platformu sonunda belli oldu

Game of Thrones evreninde geçen yeni dizi House of The Dragon bildiğiniz geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ancak ne yazık ki ülkemizde resmi bir yayın platformu bulunmuyordu. Şimdi ise işler değişti.
House of The Dragon beIN CONNECT'te
Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre House of The Dragon dizisi şu ana kadar yayınlanmış olan yedi bölümü, 7 Ekim'de beIN CONNECT uygulaması üzerinden yayınlanacak. 9 Ekim'de ise dizi sekizinci bölümüyle birlikte haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek.
House of The Dragon, Game of Thrones'tan yaklaşık 200 yıl öncesinde geçiyor ve tahmin edebileceğiniz gibi Targaryen Hanedanlığı'nı konu alıyor. Şu ana kadar dizi izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda diyebilirizi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.