Yeni Jumanji filminin vizyon tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 90'ların sembol filmlerinden olan Jumanji, çıkışından 22 yıl sonra yepyeni bir seri doğurdu. 2017 yılında gösterime giren Jumanji: Welcome to the Jungle, yakaladığı başarı sayesinde devam filmlerinin önünü açtı. 2019 yapımı Jumanji: The Next Level ile devam eden bu seri, yakında üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek.

Serinin dört yıldızını -Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian- yeniden bir araya getirecek olan Jumanji 3, 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. Sony, yeni Jumanji filminin vizyon tarihini 11 Aralık 2026 olarak açıkladı. Jumanji 3'ü, ilk iki filmin de yönetmeni olan Jake Kasdan yönetecek.

David Fincher imzalı bir Squid Game dizisi geliyor 3 sa. önce eklendi

Jumanji 3, 11 Aralık 2026'da Gösterime Girecek

Yeni Jumanji serisinin yaratıcıları, hikâyenin merkezindeki oyunu bir video oyunuyla değiştirerek oldukça zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu konsept, serinin dört ana yıldızını değiştirmeden yepyeni hikâyeler anlatmalarını mümkün hâle getirdi. Oyunu oynayan karakterler değişse de oyun dünyasında kontrol ettikleri avatarlar aynı kalıyor; Bu da serinin yıldızlarının yepyeni kişiliklere bürünmesine olanak sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.