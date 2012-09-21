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180 derece dönebilen LCD ekranı ile Casio Exilim EX-ZR1000 dijital kamera tanıtıldı

6 yıl
1,5b
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Exilim serisiyle yıllardır pazara başarılı ürünler sunan Casio, PhotoKina 2012 etkinliğinde yeni ve iddialı modellerini katılımcılara sergiledi. Bunlardan birisi Casio Exilim EX-ZR1000.

180 derece dönebilen ve kendi portrenizi çekmenizi sağlayan 3 inçlik LCD ekranı modelin dikkat çeken özelliklerinden birisi. Model 16.1MP çözünürlükte CMOS sensör barındırıyor ve 24mm geniş açılı lens ile 12.5x optik zoom sunuyor. ISO hassasiyeti 25600 seviyesine çıkarken, saniyede 6 kare çekim imkanı bulunuyor.

Zorlu işlerin üstesinden gelmesi için ise Casio'nun yeni Exilim Engine HS 3 görüntü işlemcisi modelde yerini almış. İşlemci içerisinde iki paralel görüntü işlemcisi ve bir vektör grafik çekirdeği bulunuyor. Böylece 0.99 saniye hazırlık süresi, 0.15 saniye hızlı otomatik odaklama gibi hızlara erişmek mümkün oluyor.

Model Triple Zero adında yeni bir çekim fonksiyonu sunuyor. Bu fonksiyonda devamlı çekim esnasında hareket eden cisimlere otomatik odaklanmayı sürdüren mod, yakın nesnelerden uzak sahnelere kadar çekimin her noktasına odaklanan All-In-Focus Macro modu ve karanlık çekimlerde sarsıntıyı önleyen High-Speed (HS) Night Shot modu bulunuyor.

Casio Exilim EX-ZR1000 modeli 330$/350 Avro karşılığnda Kasım ayında satışa sunulacak.
180 derece dönebilen LCD ekranı ile Casio Exilim EX-ZR1000 dijital kamera tanıtıldı
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http://www.letsgodigital.org/en/34283/casio-exilim-ex-zr1000/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yukuberk 6 yıl
Nedenini siz de çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar, sony olmadığı için kötü bir cihaz.
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