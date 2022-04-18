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    Ethereum kazım zorluğu en yüksek seviyede, RTX 3080 Ti sadece 2$ üretiyor

    Ethereum blok zinciri ağındaki kazım zorluğunun rekor seviyelere çıkması madencilik kazançlarını da olumsuz etkiliyor. Amorti süreleri bir hayli uzamış durumda. 
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    Ethereum
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    Ethereum blok zincirinde madenciliği tamamen bitirecek The Merger güncellemesi ertelenince madenciler biraz daha zaman kazanmıştı. Ne var ki zorluk seviyesinin rekor kırması gelirleri de düşürüyor. 

    Ethereum kazım zorluğu zirvede

    Ethereum madenciliğinden elde edilen ödülleri azaltan kazım zorluğu Nisan 2022 itibariyle en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da madencilikte kullanılan ekran kartlarının verimliliğinin düşmesi anlamına geliyor. 

    Örneğin kazım sınırı olan RTX 3080 Ti ekran kartının günlük kazancı 2$ seviyesine kadar inmiş durumda. Bu da kendini amorti etmesi için 2 yıla yakın bir zaman geçmesi anlamına geliyor. 

    Diğer taraftan Nvidia Lovelace ve AMD Zen 4 yeni nesil mimarilerde madencilik kısıtlamalarının artarak devam edeceği beklentisi de kârlılık anlamında Ethereum madenciliğini olumsuz etkileyecek. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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    rtx 3080 ti, ethereum ve
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