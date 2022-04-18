Ethereum kazım zorluğu en yüksek seviyede, RTX 3080 Ti sadece 2$ üretiyor

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Ethereum blok zincirinde madenciliği tamamen bitirecek The Merger güncellemesi ertelenince madenciler biraz daha zaman kazanmıştı. Ne var ki zorluk seviyesinin rekor kırması gelirleri de düşürüyor.

Ethereum kazım zorluğu zirvede

Ethereum madenciliğinden elde edilen ödülleri azaltan kazım zorluğu Nisan 2022 itibariyle en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da madencilikte kullanılan ekran kartlarının verimliliğinin düşmesi anlamına geliyor.

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Örneğin kazım sınırı olan RTX 3080 Ti ekran kartının günlük kazancı 2$ seviyesine kadar inmiş durumda. Bu da kendini amorti etmesi için 2 yıla yakın bir zaman geçmesi anlamına geliyor.

Diğer taraftan Nvidia Lovelace ve AMD Zen 4 yeni nesil mimarilerde madencilik kısıtlamalarının artarak devam edeceği beklentisi de kârlılık anlamında Ethereum madenciliğini olumsuz etkileyecek.



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