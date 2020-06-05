182 beygirlik Honda HR-V Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Honda HR-V’nin Sport versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. 5 Haziran itibariyle satışa sunulan Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip 220 Nm tork üretebilen, turbo beslemeli 1.5 litre i-VTEC benzinli motoru ile sürüş performansı isteyen kompakt SUV severlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Honda HR-V Sport, güçlü turbo motorunun yanı sıra sportif değişimlerle yenilenen iç ve dış görüntüsü ile de dikkat çekiyor. HR-V Sport’un dış tasarımında bal peteği görünümlü ızgarayı tamamlayan siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıkları ve siyah arka tampon dikkat çekiyor. Honda HR-V Sport’taki parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları, 18 inç çaplı alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da kompakt SUV’un sportif ruhunu destekleyen tasarım unsurları arasında yer alıyor.

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Honda HR-V’nin yumuşak malzemelerle bezenen Magic Seat® tasarımı da yolcuyu daha da kavrayan bir yapıyla geliştirildi. İç mekanın en belirgin değişimi olan, koltuklarda ve konsolda kendini gösteren siyah ve koyu kırmızı renkleri içeren tasarım ise spor çizgisini güçlendiriyor. Alaşım pedallar da dış tasarımdaki parlak siyah detaylarla güzel bir bütünlük oluşturuyor.

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Kabin konforu özellikleri arasında Executive donanımda da yer alan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi yer alıyor. Bu özellik ile Yeni Honda HR-V’de sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla seyahat ederken sadece 65 dB’lik kabin gürültüsü hissedebiliyor. Honda Connect ile gelişmiş multimedya ve bağlanabilirlik çözümleri sunan Honda HR-V Sport, elektrikli park freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve tek dokunuşlu sinyal gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı Dokunmatik İç Mekan tasarımı da kullanım kolaylığını artırıyor.

Honda HR-V’de bulunan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor.

Honda’nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi’nde (ADAS) ise aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Altı hava yastığı ile donatılan Honda HR-V’nin platformu Honda’nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.

Platin Beyaz, Ralli Kırmızı ile Sport versiyona özel Platin Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan ve CVT sürekli değişken oranlı otomatik şanzımanla donatılan yeni Honda HR-V Sport 249.000 TL’den satışa sunulacak.

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