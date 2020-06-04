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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak

    Haziran ayında satışa çıkması beklenen BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olma özelliğine sahip olacağı açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak
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    Çin merkezli otomotiv şirketi BYD bugün yaptığı açıklama ile birlikte, yeni modeli Han'ın dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacağını duyurdu.

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    Huawei 5G teknolojisi fark yaratacak

    Elektrikli BYD Han, daha yüksek güvenlik, uzun menzil ve daha uzun ömür sunan bir ve "BYD blade battery" olarak adlandırılan batarya teknolojisi ile piyasaya sürülecek. Buna paralel olarak da otomobilin, yeni sıcaklık kontrol sistemi ile birlikte 605 kilometrelik bir menzile sahip olacağı belirtildi.

    Sadece 3.9 saniyede 0-100 km/s hızlanabilen Elektrikli BYD Han, aynı zamanda şirketin IPB akıllı entegre fren sistemi ile donatılmış ilk otomobil olacak. BYD, Huawei'nin 5G teknolojisinin araç içi akıllı eğlence sistemlerinde ve DiPilot akıllı sürücü destek sisteminde kullanılacağını açıkladı. Geçtiğimiz Nisan ayında 32 bin ila 40 bin dolarlık özel fiyat etiketiyle ön siparişe açılan otomobilin, Haziran ayı içinde satışa çıkması bekleniyor.



    https://news.mydrivers.com/1/693/693139.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackGhost12 8 sa.
    Herkes yaptı bi biz kaldık. 2022 ye kim bekleyecek ya.
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Bu otomobilin 4G değil de 5G li olması ne fark yaratacak?
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    rash.87 (R...... K......) 1 sa. interwap
    Güldürdün kardeş. 5G ile otomobiller otonom seviyede çağ atlayacak. Kaza bile olmaz
    1 Yanıt Yanıtla
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 54 dk. interwap
    Kullandığınız telefonun internetini 4G LTE'den 3G'ye çevirin biraz sosyal medyada ve video sitelerinde gezinmeyi deneyin. Saç baş yoldurur. 4G ile 5G arasındaki hız farkı bundan çok daha fazla olacak.
    Mevzu sadece hız farkı da değil IOT teknolojisi ile kullandığımız her şey internet üzerinden birbiri ile etkileşime girebilecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu konuda çok büyük değişimler olacak.
    Yeni teknolojileri kullanmadan önce anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor hayatımızı nasıl kolaylaştırdığımızı anlayamıyoruz. Ancak kullandıktan sonra bırakmak ve eskiye dönüş çok zor geliyor.
    Tıpkı 2002 yılında nickinizdeki WAP teknolojisi ile telefonumuza bir kaç pikselden oluşan duvar kağıdı indiririrken "way bee" dediğimiz gibi. Şimdi bu teknolojinin yapabildikleri komik geliyor. İleride şu an 4G ile yapabildiklerimiz de komik gelecek.
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