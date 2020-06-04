Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak

Çin merkezli otomotiv şirketi BYD bugün yaptığı açıklama ile birlikte, yeni modeli Han'ın dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacağını duyurdu.
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Huawei 5G teknolojisi fark yaratacak
Elektrikli BYD Han, daha yüksek güvenlik, uzun menzil ve daha uzun ömür sunan bir ve "BYD blade battery" olarak adlandırılan batarya teknolojisi ile piyasaya sürülecek. Buna paralel olarak da otomobilin, yeni sıcaklık kontrol sistemi ile birlikte 605 kilometrelik bir menzile sahip olacağı belirtildi.
Sadece 3.9 saniyede 0-100 km/s hızlanabilen Elektrikli BYD Han, aynı zamanda şirketin IPB akıllı entegre fren sistemi ile donatılmış ilk otomobil olacak. BYD, Huawei'nin 5G teknolojisinin araç içi akıllı eğlence sistemlerinde ve DiPilot akıllı sürücü destek sisteminde kullanılacağını açıkladı. Geçtiğimiz Nisan ayında 32 bin ila 40 bin dolarlık özel fiyat etiketiyle ön siparişe açılan otomobilin, Haziran ayı içinde satışa çıkması bekleniyor.
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Mevzu sadece hız farkı da değil IOT teknolojisi ile kullandığımız her şey internet üzerinden birbiri ile etkileşime girebilecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu konuda çok büyük değişimler olacak.
Yeni teknolojileri kullanmadan önce anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor hayatımızı nasıl kolaylaştırdığımızı anlayamıyoruz. Ancak kullandıktan sonra bırakmak ve eskiye dönüş çok zor geliyor.
Tıpkı 2002 yılında nickinizdeki WAP teknolojisi ile telefonumuza bir kaç pikselden oluşan duvar kağıdı indiririrken "way bee" dediğimiz gibi. Şimdi bu teknolojinin yapabildikleri komik geliyor. İleride şu an 4G ile yapabildiklerimiz de komik gelecek.