Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak

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Çin merkezli otomotiv şirketi BYD bugün yaptığı açıklama ile birlikte, yeni modeli Han'ın dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacağını duyurdu.

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Huawei 5G teknolojisi fark yaratacak

Elektrikli BYD Han, daha yüksek güvenlik, uzun menzil ve daha uzun ömür sunan bir ve "BYD blade battery" olarak adlandırılan batarya teknolojisi ile piyasaya sürülecek. Buna paralel olarak da otomobilin, yeni sıcaklık kontrol sistemi ile birlikte 605 kilometrelik bir menzile sahip olacağı belirtildi.

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Sadece 3.9 saniyede 0-100 km/s hızlanabilen Elektrikli BYD Han, aynı zamanda şirketin IPB akıllı entegre fren sistemi ile donatılmış ilk otomobil olacak. BYD, Huawei'nin 5G teknolojisinin araç içi akıllı eğlence sistemlerinde ve DiPilot akıllı sürücü destek sisteminde kullanılacağını açıkladı. Geçtiğimiz Nisan ayında 32 bin ila 40 bin dolarlık özel fiyat etiketiyle ön siparişe açılan otomobilin, Haziran ayı içinde satışa çıkması bekleniyor.

https://news.mydrivers.com/1/693/693139.htm

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