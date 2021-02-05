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    198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    2020'nin sonunda satışa sunulan makyajlı Hyundai Kona, 198 beygirlik motorla gücüne güç katıyor. Smart ve N Line donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek motorun detayları haberimizde:
    05 Şubat 2021, 21:15 (1 hf.)
    15,5b
    1
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz aralık ayında yenilenmiş olarak tekrar satışa sunulan Hyundai KONA, 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel 48V Hafif Hibrit motor seçeneğinden sonra şimdi de en güçlü versiyon olan 1.6 litrelik T-GDi motora kavuştu.

    N Line ve Smart olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan bu performanslı motor, yeni KONA’yı sınıfının en güçlü modeli haline getiriyor. Hyundai KONA 1.6 T-GDi 7DCT Smart 314.600 TL, 1.6 T-GDi 7DCT N Line ise 346.800 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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    1.6 litrelik benzinli motor, ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai KONA’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan KONA, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.

    198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de sadece 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunulan bu motor seçeneği, 1600-4500 devirler arasında maksimum olarak 265 Nm tork üretiyor. Bu teknik özelliklerle 210 km/s hıza ulaşabilen otomobil, performanslı olmasına rağmen 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre yakıt tüketiyor.

    Yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni KONA, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da B-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri. İlk etapta ekonomik motor seçenekleriyle satışa başladığımız yeni modelimizin şimdi de güçlü ve dinamik bir versiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. KONA N Line, atletik yapısı ve turbo motoruyla müşterilerimize günlük kullanımda oldukça heyecanlı bir sürüş keyfi yaşatacak” şeklinde konuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TITAN (S K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    346.800 TL 2 sene önce bu paralara BMW 520i alınıyordu yazık
    Yanıtla +19
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    D derfgt (serkan mutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Euro çok sağlam düştü.
    Şu 314 olan smart 1.6 benzinliyi %50 dilimden 232’ye verseler güzel satar.
    Bence vereceklerdir.
    Yanıtla +9
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    207m 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Değil N Line, istediğin kadar line getir, rakipleri güçlü, yanlarında sönük kalıyor. Malzeme kalitesi, işçiliği düşük.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    T texjrwillerjr (tex willer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu arabay bu parayı istemek bir çeşit zeka testi sanki?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vergisiz fiyatı 147.000 lira. 17.000 lira daha düşmesi lazım %50 için.
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ici cok cok karanlik kaliyor. Tucson i30 vb ic kaliteyi ayni ayara getirseler ciddi guzel bir arac olur
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    mahmut_emmi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    198 hp güce karşılık son hızın 210 olması iyi değil. 230 olmalıydı.
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    DoğanGörünümlüToros 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En güçlüsü elektrikli olan değil miydi. 204 bg.
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    Acil Stop (Ergün ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1.6 turbo benzinli motorun 100 km'de 5.6 litre yakacağına inanarak alınmaz umarım. Gerçek şartlarda en iyi ihtimal 7 litrenin üzeri karma tüketim sağlar.



    B suv bir araç için 198 hp motor ve çift kavrama şanzımanla 7.7 saniye 0-100 hızlanması da oldukça sıradan. Bu aracın ağırlığı ve rüzgar direnci nedir merak ettim. Çok mu ağır veya tasarımı paraşüt etkisi mi yapıyor ki.
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hyundai tucson kullanıyorum. Sınıfına göre iç malzemesi gerçekten vasat kalıyor. Fakat arabanın herhangi yerinden bir ses gelse garanti kapsamında yenisi ile değiştirmelerini seviyorum. Bir araç daha alacak olsam yine hyundai olur
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    drknl35 (DORUK NİL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Açıkçası araba olarak pek beğenmiyorum. Ama 198 HP performans isteyenler için süper olacaktır.
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3008 alınır kodiaq alınır o fiyata daha büyük
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    D derfgt (serkan mutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Euro çok sağlam düştü.
    Şu 314 olan smart 1.6 benzinliyi %50 dilimden 232’ye verseler güzel satar.
    Bence vereceklerdir.
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    Galeri, hyundai kona 1.6 benzinli ve
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