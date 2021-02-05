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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, Los Angeles'ta elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı

    Rivian'a 100 bin adet elektrikli araç siparişi veren Amazon, bu araçlardan bazılarıyla test amaçlı teslimat yapmaya başladı. Testlerin yıl boyunca 15 şehirde daha yapılmaya başlanacağı açıklandı.
    05 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Amazon, otomotiv dünyasındaki dönüşümü en hızlı yakalayan firmalar arasında. Şirket, Rivian'a tasarlatıp ürettirdiği elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı.

    Rivian'ın R1T isimli elektrikli pickup modeliyle adından söz ettirmesinin ardından Amazon, şirkete 100 bin adet elektrikli van siparişi verdi. Prototiplerini birçok kez görme şansı yakaladığımız elektrikli araçların seri üretimi önümüzdeki yıla kadar başlamayacak. Fakat Amazon, bazı test araçlarıyla Los Angeles özelinde teslimatlar yapmaya başladı. Şirket kaç tane prototipin yollarda olduğunu açıklamadı fakat ilk yol testlerinin bundan dört ay önce başladığını belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı

    Amazon'un 2021 yılı boyunca 15 şehirde daha elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başlayacağı ifade edildi. Bu kapsamda binalarını da yeni araçlara ev sahipliği yapacak şekilde yeniden yapılanma sürecine soktuğu belirtilen Amazon'un Kuzey Amerika ve Avrupa'daki teslimat sahalarına şimdiden binlerce şarj istasyonu kurduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak"

    Rivian'ın tasarladığı elektrikli teslimat araçları Amazon'un halihazırda kullandığı araçlara kıyasla oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Gelişmiş otoyol sürüş ve trafik yardımcısı teknolojileriyle donatılan araçların kabin ve kargo bölümleri de çalışanların işini kolaylaştıracak biçimde tasarlanmış. Gelişmiş LED fren lambaları araçların görünürlüğünü arttırırken, 360 derece kamera da sürücünün aracın etrafında olup bitenden haberdar olmasını sağlıyor.

    Bilindiği üzere elektrikli araçların yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için yapay motor sesi çıkarması gerekiyor. Bu kapsamda Amazon'un elektrikli teslimat aracı da geçtiğimiz günlerde yolda görüntülenmiş ve çıkardığı ses kameralara kaydedilmişti. Aşağıdaki videoda aracın "oldukça garip ve gürültülü" bulunan sesini dinleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen asdbey
    Teknoloji düşmanları bunlar. Ortadoğu insanından ne beklersin?
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    asdbey 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya elektriğe geçiyor bizdedir elektrikli araçlara %400 zam yapılıyor !
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    G gecekorrr 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o ses arabadan mı çıkıyor. uzay filmi arka fonu gibi.
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsan gördükçe imreniyor,imrendikçe üzülüyor.Adamlar teknolojiyi dibine kadar kullanıyor bizimkiler o teknolojilere zam üstüne zam yapıyorlar kullanamayalım diye
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    HA-DH 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mendieta58
    inşallah togg'a vergi getirmezler ve kaliteli bir araba yaparlar hocam. ama derken bile inanasım gelmiyor
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel gözüküyor ya
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    asdbey 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya elektriğe geçiyor bizdedir elektrikli araçlara %400 zam yapılıyor !
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi ) asdbey
    Teknoloji düşmanları bunlar. Ortadoğu insanından ne beklersin?
    Yanıtla +17
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