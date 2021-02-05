Amazon, Los Angeles'ta elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı

Amazon, otomotiv dünyasındaki dönüşümü en hızlı yakalayan firmalar arasında. Şirket, Rivian'a tasarlatıp ürettirdiği elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı.

Rivian'ın R1T isimli elektrikli pickup modeliyle adından söz ettirmesinin ardından Amazon, şirkete 100 bin adet elektrikli van siparişi verdi. Prototiplerini birçok kez görme şansı yakaladığımız elektrikli araçların seri üretimi önümüzdeki yıla kadar başlamayacak. Fakat Amazon, bazı test araçlarıyla Los Angeles özelinde teslimatlar yapmaya başladı. Şirket kaç tane prototipin yollarda olduğunu açıklamadı fakat ilk yol testlerinin bundan dört ay önce başladığını belirtti.

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İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı

Amazon'un 2021 yılı boyunca 15 şehirde daha elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başlayacağı ifade edildi. Bu kapsamda binalarını da yeni araçlara ev sahipliği yapacak şekilde yeniden yapılanma sürecine soktuğu belirtilen Amazon'un Kuzey Amerika ve Avrupa'daki teslimat sahalarına şimdiden binlerce şarj istasyonu kurduğu ifade ediliyor.

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Rivian'ın tasarladığı elektrikli teslimat araçları Amazon'un halihazırda kullandığı araçlara kıyasla oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Gelişmiş otoyol sürüş ve trafik yardımcısı teknolojileriyle donatılan araçların kabin ve kargo bölümleri de çalışanların işini kolaylaştıracak biçimde tasarlanmış. Gelişmiş LED fren lambaları araçların görünürlüğünü arttırırken, 360 derece kamera da sürücünün aracın etrafında olup bitenden haberdar olmasını sağlıyor.

Bilindiği üzere elektrikli araçların yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için yapay motor sesi çıkarması gerekiyor. Bu kapsamda Amazon'un elektrikli teslimat aracı da geçtiğimiz günlerde yolda görüntülenmiş ve çıkardığı ses kameralara kaydedilmişti. Aşağıdaki videoda aracın "oldukça garip ve gürültülü" bulunan sesini dinleyebilirsiniz.

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