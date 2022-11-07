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    Samsung sektörün en yoğun NAND belleğini geliştirdi

    Samsung ağırlıklı olarak kurumlara ve otomotiv sanayiine yönelik olarak 1Tb kapasiteli V-NAND bellek duyurdu ki sektörün en yoğun belleği olduğu belirtiliyor.   
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    NAND bellek sektöründe 3D yani istifleme yöntemi benimsendi benimseneli bellek yoğunluklarında önemli artışlar yaşanıyor. Samsung sektörün en yoğun NAND belleğini hacimli üretime sokuyor.

    1Tb V-NAND bellek

    Samsung’un sekizinci nesle geçişini temsil eden yeni V-NAND bellekler TLC yani hücre başına 3-bit kapasite yoğunluğunu temel alıyor. Dikey istiflemenin de etkisiyle 1Tb TLC V-NAND bellek modülü elde edilebilmiş. Böylece sektörün en yoğun kapasitesine ulaşılmış. Samsung kaç katmanlı NAND kullandığını açıklamamış.

    3D ölçekleme teknolojisi ile hücrelerin arasındaki çakışmayı engelleyen Samsung daha yüksek verimliliğe ulaşmış. Toggle DDR 5.0 arayüzü sayesinde de veri aktarımı 2.4Gbps seviyelerine çıkıyor. Ayrıca PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 performans kriterleri de karşılanmış oluyor.

    Samsung yeni bellek modüllerini işletme sunucularına ve özellikle otomotiv sektörüne tedarik edeceğini açıkladı. Son kullanıcı tarafında ise farklı versiyonlarını görmemiz mümkün olabilir.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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