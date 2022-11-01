Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung gelecek yıl 270 milyon telefon satışı hedefliyor

    Katlanabilir akıllı telefonların yüksek kâr marjı nedeniyle Samsung artık sayıya odaklanmak istemiyor. Premium telefonlara ağırlık vererek gelirlerini korumak istiyor. 
    Oy Ver
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce akıllı telefon pazarının mutlak hakimi olan ve 300 milyon satışın altına inmeyen Samsung, 2017 yılından bu yana 300 milyon üzerine çıkamıyor. Özellikle 2020 yılında satışları dibe vuran çeyrek dönemlerde rakiplerine geçilen Samsung artık marja odaklanmak istiyor.

    Samsung strateji değiştiriyor

    Özellikle katlanabilir akıllı telefonların tüketici tarafında büyük kabul görmesi ve yüksek fiyat etiketleri sayesinde kâr marjını bir hayli yukarı çekmesi Samsung’un genel stratejisini değiştirmesine sebep oldu.

    Firma 2022 yılında 260 milyon akıllı telefon satmayı beklerken, 2023 yılında ise bu rakam 270 milyon oluyor. Yani sadece 10 milyon artış elde ediliyor. Bu rakamın 60 milyonu premium ve katlanabilir cihazlardan oluşurken 210 milyonu ise alt seviye telefonlardan oluşacak. Katlanabilir cihazların 2024 yılında yüzde 80 artış göstermesi bekleniyor.

    Sayı rekoru kırmaktansa firma artık premium telefonlara daha fazla ağırlık vererek gelirlerini arttırmaya çalışacak. Zira global ekonomik kriz döneminde gelir çizgisini tutturmak daha önemli hale geldi. Özellikle katlanabilir cihazlarının henüz tam anlamıyla rakibinin olmadığı bir dönemde firma bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız