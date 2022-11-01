Samsung gelecek yıl 270 milyon telefon satışı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Yıllar önce akıllı telefon pazarının mutlak hakimi olan ve 300 milyon satışın altına inmeyen Samsung, 2017 yılından bu yana 300 milyon üzerine çıkamıyor. Özellikle 2020 yılında satışları dibe vuran çeyrek dönemlerde rakiplerine geçilen Samsung artık marja odaklanmak istiyor.

Samsung strateji değiştiriyor

Özellikle katlanabilir akıllı telefonların tüketici tarafında büyük kabul görmesi ve yüksek fiyat etiketleri sayesinde kâr marjını bir hayli yukarı çekmesi Samsung’un genel stratejisini değiştirmesine sebep oldu.

Samsung Bakım modu hazır 5 gün önce eklendi

Firma 2022 yılında 260 milyon akıllı telefon satmayı beklerken, 2023 yılında ise bu rakam 270 milyon oluyor. Yani sadece 10 milyon artış elde ediliyor. Bu rakamın 60 milyonu premium ve katlanabilir cihazlardan oluşurken 210 milyonu ise alt seviye telefonlardan oluşacak. Katlanabilir cihazların 2024 yılında yüzde 80 artış göstermesi bekleniyor.

Sayı rekoru kırmaktansa firma artık premium telefonlara daha fazla ağırlık vererek gelirlerini arttırmaya çalışacak. Zira global ekonomik kriz döneminde gelir çizgisini tutturmak daha önemli hale geldi. Özellikle katlanabilir cihazlarının henüz tam anlamıyla rakibinin olmadığı bir dönemde firma bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyor.

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