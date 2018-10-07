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2.5 Gbps Ethernet yaygınlaşıyor

Ethernet bağlantılarında hızı iki buçuk katına çıkaracak olan 2.5 Gbps standardı yavaş yavaş son kullanıcı tarafına inmeye başladı. Realtek üç yeni yongayı piyasaya sürdü.
7 ay
15,3b
1
19
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz bağlantı tarafında son yıllarda hız ve performans artışı konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bununla birlikte kablolu tarafta ilerlemeler biraz daha yavaş. Uzun yıllardır kullanılan 1Gbps hız standardı 2.5Gbps standardına terfi etmeye başladı.

Yaygınlaşıyor

Aslında daha yüksek hızlar için bir süredir çalışmalar devam ediyor. Aquantia gibi firmalar 10Gbps hızlarına kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte sunucu tarafı ağırlıklı olduğu için son kullanıcı tarafında hareketlilik çok az. Hali hazırda yaygın olarak kullanılan en yüksek hız 1Gbps.

Ayrıca Bkz. "QLC NAND üretiminde sıkıntılar var"

Realtek de 2.5 Gbps Base-T Ethernet kontrolcülerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ethernet kontrolcü pazarında Realtek yüksek hacimli ve düşük maliyetli yongalar ürettiği için 2.5 Gbps standardının yayılmasına yardımcı olacak.

Realtek ilk etapta 3 farklı 2.5 Gbps Base-T Ethernet kontrolcü hazırlanmış durumda. RTL8125 yongası PCI-Express 2.0 x1 tabanlı ve anakartlara entegre edilecek. Yonga 5Gbps bant genişliği sunuyor.

RTL8156 yongası USB 3.1 üzerinden bağlantılarda kullanılmak için tasarlandı. RTL8226 yongası ise ağ ekipmanlarında kendisine yer bulacak. Her ikisi de yine 5Gbps bant genişliğine sahip.

Teoride 2.5Gbps (325MB/s) hıza ulaşan yeni kontrolcüler bazı Z390 anakartlarda yerini aldı ve yıl bitmeden bu anakartların piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta Z390 Phantom Gaming modeli 2.5Gbps hızına çıkan ilk anakart olma ünvanına sahip. Elbette bu hızlar için Switch gibi diğer ekipmanların da uyumlu olması gerekiyor. Kablo tarafında ise Cat5e standardı şu anda uyumlu durumda.

 

https://www.guru3d.com/news-story/2-5-gbps-ethernet-going-mainstream-realtek-launching-rtl8125-mobo-chip.html Yorum Yaz
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BeAr 7 ay en beğenilen
adamlar daha ethernet hızının ve internet hızının ne işe yaradığını bilmiyor gelip teknoloji sitesinde yorum yapıyor. İntranet diye bişey var güzel kardeşlerim.
adamlar daha ethernet hızının ve internet hızının ne işe yaradığını bilmiyor gelip teknoloji sitesinde yorum yapıyor. İntranet diye bişey var güzel kardeşlerim....
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DarthLuca 7 ay
etherneti sadece internet bağlantı hızı ile alakalı zannedenler, ufkunuzu genişletin
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WoXeD 7 ay
cat5e ve cat 6 ile uyumlu olması sevindirdi.swich ve pcix den bağlanacak bir adaptör ile dönüşüm sağlanabilir. nas ve serverlar içinde bir çözüm çıkar umarım
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SEO-Uzmanı 7 ay
son kullanıcının kullanamayacağı değerleri üzerine
bir ton geyik yorum yazan yazana !
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sdbz 7 ay
Elbette bu hızın internet bağlantı hızıyla alakası yok, işyeri ağları gibi kapalı ağlardaki cihazların aralarındaki veri hızlarını etkileyecek, sunuculara daha hızlı yedekleme yapılacak, yoksa ülkemizde ortalama internet hızı 100 mb bile değil...
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YesimCirakli 7 ay
10GbE kartlar ve buna sahip bazı anakartlar olduğu için 2.5GbE ye gerek yok. Şu anda Asus'un 10GbE kartı $100 civarına satılıyor zaten. Yaygınlaşınca fiyatı da dramatik bir şekilde düşecektir zaten. Bu yüzden Realtek umarım en kısa zamanda 10GbE yongalarını çıkartır.
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DarthLuca 7 ay
etherneti sadece internet bağlantı hızı ile alakalı zannedenler, ufkunuzu genişletin
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interwap 7 ay
SSD'yi geçtim mekanik disk hızlarının son kullanıcı kablolu ağ hızını geçeli çok oldu. SSD'ler zaten ~25 kat daha hızlı. Kısa mesafede bu elbet normal ama çok açıldı. Bu noktada çok geri kalındı.
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BeAr 7 ay en beğenilen
adamlar daha ethernet hızının ve internet hızının ne işe yaradığını bilmiyor gelip teknoloji sitesinde yorum yapıyor. İntranet diye bişey var güzel kardeşlerim.
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7 ay BeAr
Bir de gereksiz yere 300 Mbps wifi alırlar, Türkiye de çoğu kişi 8 Mbps internet kullanıyor halbuki 802.11b standardında çok ucuz modem işlerini görür
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bkamber 7 ay
1000 lik fiber kullandik da bu kaldi 😂 fiber binaya zor geliyor daha eve gelecek de odaya gelecek 😂
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KaanDE34 7 ay
Bundan 5 sene önce. sanirim Redstation UK Dedicatedlerde 10 Gbps ethernet karti oldugunu görmüstüm
2,5 gbpsyi kim takar ki?
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MarlonJD 7 ay
Evde şuan internet max 4 Mbps çekiyor. Diyorsunuz ki 2.5 Gbps. Çıldırıcam böyle altyapıdan.
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KaanDE34 7 ay MarlonJD
Bölgende uydunet varsa ona gec. care olabilicek tek sey o.
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