2.5 Gbps Ethernet yaygınlaşıyor

Kablosuz bağlantı tarafında son yıllarda hız ve performans artışı konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bununla birlikte kablolu tarafta ilerlemeler biraz daha yavaş. Uzun yıllardır kullanılan 1Gbps hız standardı 2.5Gbps standardına terfi etmeye başladı.

Yaygınlaşıyor

Aslında daha yüksek hızlar için bir süredir çalışmalar devam ediyor. Aquantia gibi firmalar 10Gbps hızlarına kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte sunucu tarafı ağırlıklı olduğu için son kullanıcı tarafında hareketlilik çok az. Hali hazırda yaygın olarak kullanılan en yüksek hız 1Gbps.

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Realtek de 2.5 Gbps Base-T Ethernet kontrolcülerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ethernet kontrolcü pazarında Realtek yüksek hacimli ve düşük maliyetli yongalar ürettiği için 2.5 Gbps standardının yayılmasına yardımcı olacak.

Realtek ilk etapta 3 farklı 2.5 Gbps Base-T Ethernet kontrolcü hazırlanmış durumda. RTL8125 yongası PCI-Express 2.0 x1 tabanlı ve anakartlara entegre edilecek. Yonga 5Gbps bant genişliği sunuyor.

RTL8156 yongası USB 3.1 üzerinden bağlantılarda kullanılmak için tasarlandı. RTL8226 yongası ise ağ ekipmanlarında kendisine yer bulacak. Her ikisi de yine 5Gbps bant genişliğine sahip.

Teoride 2.5Gbps (325MB/s) hıza ulaşan yeni kontrolcüler bazı Z390 anakartlarda yerini aldı ve yıl bitmeden bu anakartların piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta Z390 Phantom Gaming modeli 2.5Gbps hızına çıkan ilk anakart olma ünvanına sahip. Elbette bu hızlar için Switch gibi diğer ekipmanların da uyumlu olması gerekiyor. Kablo tarafında ise Cat5e standardı şu anda uyumlu durumda.